Fitoway e Dip Loko anunciam collab e lançam pré-treino

A Fitoway e a Danilla Foods anunciaram uma parceria entre suas marcas Diabo Verde e Dip Loko, resultando em um novo pré-treino. Batizado de Diabo Verde Pre-Workout Dip Loko, o produto chega às prateleiras, nos marketplaces e no e-commerce próprio da marca nas versões Morango Atômico e Blueberry Radioativo.

A collab une dois universos até então distantes: o da performance esportiva e o dos snacks voltados ao público jovem. O lançamento combina ingredientes já conhecidos por consumidores de pré-treinos, como beta-alanina, L-arginina, taurina, tirosina e cafeína microencapsulada, com a estética e o tom característico do Dip Loko.

Para Daniel Mencacci, CEO e fundador da Fitoway, o projeto reflete a evolução da linha Diabo Verde e o novo perfil do consumidor do setor. “O público de suplementos hoje busca mais do que desempenho físico. Ele quer marcas com identidade, que dialoguem com diferentes estilos de vida e despertem pertencimento”, afirma o executivo.

Já Alison Alves, co-CEO da FTW, destaca que a parceria também simboliza uma abertura para novas formas de comunicação. “A colaboração com a Danilla Foods representa a convergência entre performance e irreverência. É uma maneira de apresentar o pré-treino a públicos que talvez ainda não estivessem no radar das marcas tradicionais”, explica.

Com embalagem de 300 gramas e rendimento aproximado de 30 porções, o produto é livre de glúten e tem uso recomendado de duas medidas (10g) diluídas em 200 ml de água gelada antes do treino.

O Diabo Verde Pre-Workout Dip Loko já está disponível no e-commerce da Fitoway e em lojas especializadas de suplementos em todo o país.

Expansão e diversificação marcam a estratégia da FTW em 2025

O lançamento faz parte de um movimento mais amplo de expansão da Fitoway e das marcas do grupo FTW, que em 2025 vêm consolidando uma estratégia de diversificação de portfólio e ampliação de canais.

Nos últimos meses, a companhia anunciou produtos como o Whey Nerd, em parceria com o influenciador Peter Jordan, voltado ao público gamer, e marcou presença em novos territórios, como o varejo farmacêutico, com a entrada na Abrafarma.

Entre os investimentos mais relevantes do ano está a aquisição da Paduashop, e-commerce brasileiro especializado em suplementos, com R$ 150 milhões em vendas em 2024. “A integração fortaleceu a frente digital da FTW e consolidou seu modelo direto ao consumidor (DTC), conectando uma das maiores fábricas do país, com 12 mil metros quadrados, a uma das operações online mais sólidas do setor”, explica Alison.

Segundo Daniel Mencacci, a incorporação da Paduashop representa um passo decisivo na construção de um ecossistema completo, que vai da produção ao relacionamento com o consumidor final. “Acreditamos que o futuro da suplementação passa pela integração entre qualidade industrial e proximidade digital. Com a Paduashop, conseguimos unir essas duas pontas de forma estratégica”, avalia o CEO da empresa.

“A integração de produtos para diferentes públicos, como o Diabo Verde Pre-Workout Dip Loko e o Whey Nerd, contribui para a diversificação da base de consumidores, fortalecendo a expansão da FTW em segmentos estratégicos e ampliando sua presença tanto no mercado digital quanto no varejo físico”, finaliza Alison.