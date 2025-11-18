Upgrade na Fidelidade: Hilton Honors apresenta caminho mais rápido para o status Elite e revela nova categoria premium – Diamond Reserve

Comprometida em recompensar a fidelidade em todas as etapas da viagem, a Hilton (NYSE: HLT) anunciou hoje novidades empolgantes em seu premiado programa de fidelidade Hilton Honors. A partir de janeiro, a Hilton lançará sua categoria mais exclusiva até o momento, Diamond Reserve, com novos benefícios aprimorados, incluindo uma recompensa de upgrade confirmada e resgatável instantaneamente no momento da reserva, late check-out garantido às 16h e suporte exclusivo ao cliente.

(Foto: Hilton) Comprometido em recompensar a fidelidade em todas as etapas da viagem, o Hilton anunciou novidades empolgantes em seu premiado programa de fidelidade Hilton Honors. (Waldorf Astoria New York)

Além disso, o status Hilton Honors Gold se tornará o status intermediário mais valioso, com os membros continuando a desfrutar de todos os benefícios atuais do status Gold, incluindo upgrades de quartos, conforme disponibilidade, e créditos para alimentação e bebidas nas propriedades, ao mesmo tempo em que alcançam esse status ainda mais rapidamente. O status Diamond também será mais rápido de alcançar, mantendo os benefícios que os membros mais apreciam.

“Os membros nos disseram que buscam mais reconhecimento pessoal e recompensas significativas ao longo de toda a experiência de viagem. Hoje, temos orgulho de inaugurar o próximo capítulo do Hilton Honors, oferecendo aquilo que mais importa para nossos membros: tornar a fidelidade mais acessível e recompensadora em mais lugares ao redor do mundo”, afirmou Chris Nassetta, presidente e CEO da Hilton. “Em um momento em que muitos programas de fidelidade parecem cada vez mais semelhantes, estamos fortalecendo o Hilton Honors para todos os membros, dos benefícios superiores de upgrade para os participantes elite a novas formas de sonhar, hospedar-se, acumular e resgatar pontos em nosso portfólio crescente de mais de 9 000 hotéis.”

Em 2026, alcançar o status de elite no Hilton será ainda mais simples, permitindo que um número maior de viajantes aproveite o reconhecimento, os benefícios e a flexibilidade que tornam o Hilton Honors, e o aplicativo Hilton Honors, o companheiro de viagem ideal. Destaques incluem:

Os membros obterão o status Gold com apenas 25 noites por ano – 15 noites a menos do que a exigência atual de 40 noites.

Com o status Gold, os membros continuarão a desfrutar dos mesmos benefícios, como confirmação antecipada de upgrades de quartos disponíveis, crédito diário para alimentos e bebidas ou café da manhã continental (varia de acordo com a marca e a região) e 80% mais pontos.

Os membros também ganharão o status Diamond mais rapidamente, precisando de apenas 50 noites em vez das 60 noites atuais. Os membros Diamond continuarão a desfrutar dos mesmos benefícios, incluindo confirmação antecipada de upgrades de quartos disponíveis, crédito diário para alimentação e bebidas ou café da manhã continental (varia de acordo com a marca e a região), acesso ao lounge executivo, garantia de quarto por 48 horas e 100% mais pontos.

Com essas mudanças, a Hilton reduziu os requisitos – seja por diárias, hospedagens ou gastos elegíveis – para alcançar os níveis Gold e Diamond a partir do próximo ano.

Revelando o melhor do Hilton Honors

Como o novo nível máximo do programa, o Diamond Reserve representa um patamar inédito de reconhecimento, criado especialmente para os viajantes mais fiéis da Hilton. Conquistado por aqueles que acumulam 80 noites E US$ 18.000 em gastos elegíveis anuais, esse novo nível premium representa a expressão mais exclusiva de lealdade da Hilton até agora.

“A fidelidade é algo que levamos muito a sério. Passamos anos ouvindo nossos membros. O Diamond Reserve foi criado para reconhecer e recompensar aqueles que confiam suas viagensàHilton”, afirmou Mark Weinstein, diretor de Marketing e chefe das Marcas de Luxo da Hilton. “Sabemos que aprimorar a experiência de hospedagem é o principal alicerce para fortalecer a fidelidade, e por isso desenvolvemos, com muito cuidado, um conjunto de benefícios ultrapremium pensados para tornar cada hospedagem na Hilton ainda melhor.”

Entre os benefícios que definem o nível Diamond Reserve está a Recompensa de Upgrade Confirmável:

A Recompensa de Upgrade Confirmável permite que membros elegíveis garantam upgrades de quarto premium, incluindo suítes de até um quarto para hospedagens de até sete noites, no momento da reserva – inclusive pelo aplicativo Hilton Honors.

Os membros receberão sua primeira Recompensa de Upgrade Confirmável ao atingirem o status Diamond Reserve e a opção de ganhar uma segunda recompensa ao completar 120 noites ou 30.000 Pontos.

As Recompensas de Upgrade Confirmável podem ser usadas em hospedagens pagas e com pontos elegíveis em propriedades Hilton selecionadas ao redor do mundo que oferecem upgrades gratuitos antes da chegada. Isso inclui hotéis em todo o crescente portfólio de luxo da empresa, com marcas como Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts e Signia by Hilton.

Benefícios adicionais adaptados a cada cliente refletem a flexibilidade e a personalização que os viajantes mais engajados da Hilton desejam:

O status Diamond Reserve garante late check-out às 16h em todas as hospedagens elegíveis, dando aos membros mais tempo para relaxar ou se preparar para a próxima etapa da viagem.

Os membros Diamond Reserve receberão um serviço incomparável por meio de suporte exclusivo ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com membros da equipe especialmente treinados e dedicados a fornecer assistência personalizada e atendimento prioritário.

Além dos lounges executivos, os membros Diamond Reserve desfrutarão de acesso gratuito aos Premium Clubs da Hilton, uma coleção crescente de clubes exclusivos localizados nos hotéis, geralmente encontrados nos hotéis de luxo, lifestyle ou de serviço completo da Hilton, que incluem opções gastronômicas sofisticadas, espaços de trabalho tranquilos e outros recursos cobiçados.

Os membros Diamond Reserve receberão a mais alta prioridade para upgrades sujeitosàdisponibilidade, confirmados com até três dias de antecedência do check-in.

Os membros que alcançarem o status Diamond Reserve terão sua fidelidade recompensada de maneira mais rápida e generosa do que nunca, com um bônus de 120% em pontos em cada hospedagem.

Benefícios preferenciais e flexíveis permanecem

No coração do Hilton Honors, permanece o compromisso de oferecer aos viajantes mais opções sobre como e quando resgatar seus Pontos. Os membros continuarão se beneficiando da ausência de datas bloqueadas e da isenção de taxas de resort em hospedagens de recompensa reservadas com todos os Pontos. Eles também podem combinar Pontos Hilton Honors e dinheiro para se aproximarem da próxima hospedagem, adicionando ainda mais flexibilidade ao planejamento de viagens. Um dos benefícios mais valorizados do programa, a vantagem da Quinta Noite Grátis, continua a recompensar os membros que reservam quartos padrão inteiramente com Pontos, proporcionando economia significativa e experiências mais duradouras.

Mais formas de sonhar, acumular e resgatar no portfólio em expansão de luxo e lifestyle

Os membros que viajam com Hilton Honors agora têm mais maneiras de sonhar e resgatar com seus Pontos, com acesso ao portfólio de marcas de luxo e lifestyle da Hilton em expansão, incluindo mais de 1.000 propriedades. Isso inclui a inauguração histórica do Waldorf Astoria New York, uma propriedade que representa tanto a herança quanto a evolução contínua da Hilton, além de mais de 450 hotéis boutique da parceria exclusiva com a Small Luxury Hotels of the World.

Saiba mais sobre o Hilton Honors em stories.hilton.com/hiltonhonors ou visite www.hiltonhonors.com para se inscrever no programa hoje mesmo.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder em hospitalidade, com um portfólio de 25 marcas de renome mundial que abrange 9 000 propriedades e mais de 1,3 milhão de quartos em 141 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de encher o mundo com a luz e o calor da hospitalidade; a Hilton já recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus mais de 100 anos de história. Eleita a Melhor Empresa para Trabalhar do Mundo pela Great Place to Work e pela Fortune, a Hilton busca criar a melhor cultura para seus 500.000 funcionários em todas as partes do mundo. A Hilton implementou melhorias tecnológicas líderes do setor para aprimorar a experiência do hóspede, incluindo o Compartilhamento de Chaves Digitais, upgrades de quarto gratuitos automatizados e a possibilidade de reservar quartos conjugados já confirmados. Por meio do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, os mais de 235 milhões de membros que reservam diretamente com a Hilton podem acumular pontos para hospedagens em hotéis e experiências exclusivas. Com o aplicativo gratuito Hilton Honors, os hóspedes podem reservar sua hospedagem, selecionar seu quarto, fazer check-in, destrancar a porta com uma chave digital e fazer check-out, tudo pelo smartphone. Visite stories.hilton.com para informações adicionais e conecte-se com a Hilton no Facebook, X, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre o Hilton Honors

O Hilton Honors é o premiado programa de fidelidade da rede Hilton, que reúne marcas de classe mundial em um portfólio de 9 000 propriedades distribuídas por 141 países e territórios. Os membros que fazem reservas diretamente pelos canais preferenciais da Hilton têm acesso a benefícios imediatos, como um controle deslizante de pagamento flexível, que permite combinar quase qualquer proporção de pontos e dinheiro para reservar hospedagens, desconto exclusivo para membros e Wi-Fi padrão gratuito. Os participantes também contam com tecnologia sem contato, disponível exclusivamente no aplicativo Hilton Honors líder do setor, que permite fazer check-in, escolher e acessar o quarto usando a Chave Digital. Com mais de 235 milhões de membros, o Hilton Honors oferece centenas de maneiras de acumular e resgatar pontos, inclusive por meio de cartões de crédito co-branded selecionados. Os pontos podem ser trocados por diárias gratuitas, compras na Amazon, experiências exclusivas, doações beneficentes e muito mais. A adesão ao programa é gratuita, e os viajantes podem inscrever-se em hiltonhonors.com. Saiba mais sobre o Hilton Honors em stories.hilton.com/hiltonhonors e siga o programa no Facebook, X e Instagram.

