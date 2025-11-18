Barilla inaugura novo Centro de Inovação para impulsionar a inovação alimentar em escala mundial

Como levar a excelência da tradição culinária italiana para o futuro? Como transformar produtos do dia a dia em experiências que surpreendam os sentidos, despertem emoções e acompanhem as pessoas em momentos de prazer, partilha e descoberta? A resposta do Grupo Barilla é o Barilla Innovation & Technology Experience (BITE), em Parma (Itália), o investimento mais significativo da empresa em inovação alimentar nos últimos anos. Com quase 14 mil m², investimento superior a € 20 milhões, com € 2 milhões anuais adicionais destinadosàatualização de equipamentos, o BITE se consolida como um hub internacional voltado ao desenvolvimento de todo o portfólio de marcas do Grupo. Massas, molhos e produtos de panificação se tornam aqui um território de exploração, onde pesquisa e tecnologia dão formaàpaixão da Barilla por uma boa alimentação.

Guido, Paolo and Luca Barilla. © Barilla

Baseado em uma abordagem de colaboração com mentes de destaque no cenário internacional, o novo Centro de Inovação reúne uma equipe de 200especialistas altamente qualificados – entre tecnólogos de alimentos, pesquisadores, engenheiros, designers, degustadores profissionais e chefs – para desenvolver a próxima geração de produtos de alta qualidade da Barilla. Todos os anos, 30 jovens talentos da Itália e do exterior integram a comunidade de P&D da Barilla por meio de programas de estágio e pós-graduação, com participantes oriundos de países como Turquia, Bélgica, Grécia e Espanha nos últimos dois anos. O centro também é o coração pulsante de um ecossistema de inovação aberta, que já conta com 84 colaborações ativas com universidades e centros de pesquisa na Itália e no mundo inteiro.

“Na Barilla, onde o produto sempre esteve no centro de tudo o que fazemos, sabemos que parte fundamental do nosso trabalho é imaginar e criar alimentos de qualidade que respondam às necessidades em constante evolução das pessoas”, afirmou Guido Barilla, presidente do Grupo Barilla. “Além de moldar os produtos do amanhã, o BITE representa uma escolha empresarial clara: a Barilla deve liderar e antecipar tendências, engajando-se com mercados cada vez mais abertos e internacionais.”

ONDE CADA ETAPA DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS GANHA VIDA

Enraizado no coração do Vale dos Alimentos – berço da Barilla –, o BITE opera com visão mundial: é lá que nascem os produtos de todas as marcas do Grupo, levando o sabor da Itália a mais de 100 países. Reunindo todas as fases da inovação alimentar sob um mesmo teto, o centro ocupa 4,8 mil m² dedicados ao Design Thinking, degustação e pesquisa sensorial, além de cozinhas experimentais para massas e panificação. Outros 9 mil m² abrigam plantas-piloto, laboratórios de pesquisa avançada e linhas de produção experimentais, onde profissionais da Barilla desenvolvem, testam e aperfeiçoam novos produtos, processos e soluções de embalagem, aplicando ferramentas avançadas para garantir qualidade e segurança alimentar excepcionais.

É nesse ambiente que o percurso do conceito ao mercado se materializa – um processo que leva em média dois anos (e até 10, no caso dos projetos mais complexos) –, desde a seleção de cultivares e ingredientes até o desenvolvimento de receitas e testes sensoriais com painéis de especialistas e consumidores.

“Inovarsignifica colocar os desejos das pessoas no centro”, explicou Michele Amigoni, diretor de P&D do Grupo Barilla. “Compreender profundamente como suas necessidades alimentares e nutricionais evoluem e, a partir daí, transformar ideias em realidades novas, boas e sustentáveis. O BITE será um centro mundial e colaborativo, onde será possível ver, tocar e entender como a Barilla enxerga o futuro da alimentação.”

At the BITE, technologies such as the electronic nose and AI-driven smart sensors optimize processes, from mapping aromatic profiles to enhancing pasta drying. 3D printing and holographic design systems enable rapid prototyping and faster development cycles, while the rugosimeter (roughness meter) precisely measures pasta texture at the micron scale, providing valuable data to refine both product quality and the sensory experience. These tools accelerate experimentation and ensure consistency, helping deliver the same Barilla quality to consumers around the world.

COLABORAÇÃO GLOBAL PARA IMPULSIONAR A INOVAÇÃO

O BITE é o núcleo de uma rede internacional de inovação aberta, com 84 parcerias com universidades, instituições e organizações de pesquisa no mundo inteiro, incluindo a Ludwig-Maximilians-Universität München (Alemanha), a Purdue University (EUA) e a Wageningen University (Países Baixos), além de startups selecionadas dos setores agroalimentar e tecnológico. Desde 2019, o acelerador Good Food Makers da Barilla recebeu mais de 1,2 mil inscrições de startups de 41 países e estabeleceu 28 colaborações, que abrangem desde agricultura sustentável em ambientes internos até logística e rastreabilidade de ingredientes baseadas em IA.

ESPAÇOS INCLUSIVOS E SUSTENTÁVEIS

Projetado com sustentabilidade e inclusão em seu núcleo, o BITE funciona com energia elétrica proveniente de fontes renováveis e está cercado por áreas de pesquisa dedicadas ao desenvolvimento de práticas de agricultura regenerativa. Por meio de uma parceria com a Dynamo Academy, empresa social italiana que promove o design inclusivo, o edifício oferece ambientes totalmente acessíveis, mapas táteis e espaços flexíveis, garantindo uma experiência acolhedora para todo mundo.

BARILLA INNOVATION & TECHNOLOGY EXPERIENCE (NÚMEROS)

Investimento: mais de €20 milhões + €2 milhões por ano em atualização de equipamentos

Área total: 13,8 mil m² (4,8 mil m² de Centro de Inovação + 9 mil m² de plantas-piloto)

Equipe: 200 profissionais + 30 jovens talentos por ano

Rede: 84 colaborações ativas com universidades e centros de pesquisa

Degustação: mais de 1 mil amostras analisadas por especialistas certificados anualmente

Ecossistema de startups: 28 colaborações ativas e 1,2 mil inscrições de 41 países

