Vencedores globais do World Branding Awards 2025–2026 são anunciados na primeira cerimônia realizada no Japão

Em sua 20ª edição, o World Branding Awards segue destacando as marcas mais impactantes e confiáveis do mundo. Neste ano, mais de 1.092 marcas de 66 países foram indicadas ao título de "Marca do Ano", e menos de 100 foram declaradas Vencedoras nas categorias Global, Regional e Nacional.

Pela primeira vez, a cerimônia do World Branding Awards saiu de Londres e levou sua presença global ao Osaka City Museum of Fine Arts. A edição 2025–2026 recebeu mais de 80 convidados internacionais e foi apresentada pela renomada Allie Sakakibara. A noite também contou com uma palestra de destaque de Miho Noguchi, que compartilhou insights sobre como criar conexão emocional por meio de experiências de marca imersivas.

Os vencedores da categoria Global celebraram sua excelência excepcional em branding em diversos setores, incluindo IKEA (Suécia), Lurpak (Dinamarca), Marriott International (Reino Unido), Nike (EUA), Sennheiser (Alemanha) e Yakult (Japão). Essas marcas demonstraram de forma consistente força, influência e confiança do consumidor em escala global.

O nível Nacional homenageou marcas que se tornaram ícones em seus países de origem, incluindo Edeka (Alemanha), Airland (Hong Kong), Bangkok Bank (Tailândia), Boots (Reino Unido), Chunghwa Telecom (Taiwan), FERN-D (Filipinas), Indomaret (Indonésia), KOI Thé (Singapura), Munchy’s (Malásia), Spritzer (Malásia) e Thai Life Insurance (Tailândia), entre outras.

Apenas 20 marcas receberam o prêmio do nível Regional, reconhecidas por sua influência em quatro ou mais países em três ou mais mercados regionais: Amarula (África do Sul), M-150 (Tailândia), MR DIY (Malásia), Nippon Rent-A-Car (Japão), Tsui Wah (Hong Kong), Vitaday (Tailândia) e Watsons (Malásia).

"O World Branding Awards vai além de celebrar sucessos, destacamos o esforço contínuo, a visão e a conexão emocional que os sustentam. Cada marca é homenageada em um palco global, reconhecida não apenas pelo que vende, mas pelo que representa", afirmou Richard Rowles, presidente do World Branding Forum.

Mais de 91.000 consumidores ao redor do mundo participaram do processo de indicação deste ano. Com uma média de apenas cinco marcas vencedoras por país, receber um World Branding Award continua sendo uma conquista de prestígio.

Para mais informações e para conferir a lista completa de vencedores, acesse awards.brandingforum.org.

SOBRE O WORLD BRANDING AWARDS

O World Branding Awards é o principal prêmio do World Branding Forum, uma organização sem fins lucrativos registrada. A premiação reconhece as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo.

MÍDIAS SOCIAIS

Facebook: https://www.facebook.com/worldbrandingforum/

Twitter: https://twitter.com/WorldBranding

Instagram: https://www.instagram.com/worldbranding/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/world-branding-forum

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251117939996/pt/

CONTATO EDITORIAL

E-mail: editorial@brandingforum.org