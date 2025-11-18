Indústria mundial de cimento registra redução de 25% na intensidade de CO2 e exige medidas governamentais urgentes para acelerar a missão de zero emissão líquida

O extenso trabalho de descarbonização sendo realizado pela indústria internacional de cimento e concreto para reduzir as emissões de CO? está detalhado em um novo relatório mundial lançado na COP30 em Belém, Brasil. O relatório apresenta os dados mais recentes do setor, mostrando seu progresso, e também enfatiza a urgente necessidade de intervenções de governos a nível internacional para ajudar a acelerar as ações.

GCCA Cement and Concrete Industry Net Zero Action and Progress Report

O relatório constata que o setor reduziu a intensidade de CO? dos produtosàbase de cimento em 25% ao redor do mundo desde 1990 e também planeja uma série de recomendações políticas que podem abrir caminho para reduções mais rápidas.

Dominik von Achten, Presidente da GCCA e Presidente do Conselho Administrativo da Heidelberg Materials, disse: "Nosso setor vem cooperando e inovando em todos os aspetos de nossa produção, ao encontrar novas formas de trabalhar e implementar tecnologias inovadoras que já estão gerando uma verdadeira mudança de paradigma."

"Contudo, para chegarmosàtransformação em escala industrial que nosso mundo precisa, não podemos fazer isto sozinhos; nossa indústria precisa do apoio dos governos, dos responsáveis políticos, das partes interessadas e de nossos aliados em todo o setor da construção civil neste momento."

O relatório apelaàimplementação urgente de políticas eficazes que promovam o uso de resíduos municipais e industriais não recicláveis ??como combustíveis alternativos sustentáveis ??para fornos de cimento, bem como o uso de resíduos de demolição da construção civil como matérias-primas recicladas. Outras políticas importantes incluem a alteração dos códigos de construção para estimular a adoção mais ampla de produtos de cimento e concreto mistos, além do estabelecimento de mecanismos nacionais de precificação de carbono orientados pelo mercado, que incentivem a descarbonização e o investimento em inovação limpa.

Thomas Guillot, Diretor Executivo da GCCA, disse:"A amplitude das atividades que observamos entre nossos membros é realmente inspiradora, com ótimos exemplos de projetos e trabalhos em todas as alavancas de descarbonização, onde há políticas favoráveis."

"Cimento e concreto são materiais essenciais para o mundo, mas sabemos que também são essenciais para a descarbonização. Apesar de nossos progressos, sabemos que ações políticas firmes são fundamentais para nos permitir acelerar nossas reduções a nível mundial."

Quatro anos após o lançamento de seu roteiro para neutralidade de carbono, o Relatório de Ações e Progresso para Meta de Zero Emissão Líquida na Indústria de Cimento e Concreto 2025/26 da GCCA evidencia o papel de liderança que as empresas ao redor do mundo vêm desempenhando na descarbonização.

O relatório ressalta mais de 60 projetos de descarbonização de destaque de empresas membros da GCCA e associações parceiras, incluindo:

Reduções de CO? mediante uso de materiais residuais ("combustíveis alternativos") para substituir combustíveis fósseis, uso de matérias-primas descarbonizadas, medidas de eficiência energética e inovações como uso de hidrogénio e eletrificação de fornos.

Exemplos incluem a fábrica Golden Bay da Fletcher e as fábricas Nandyal e Shiva da JSW. A Votorantim Cimentos foi pioneira na Turquia no uso de resíduos de biomassa. Em sua fábrica de Yozgat, o combustível alternativo no queimador principal é sobretudo palha de milho. Em sua fábrica de Hasano?lan, a biomassa é utilizada na linha de calcinação.

A Limak Cement utilizou resíduos de demolição de construções na produção comercial, a Molins comercializou cimento de argila calcinada no mercado espanhol e a CIMPOR, subsidiária da TCC Holdings, vem impulsionando a produção de argila calcinada na África. A fábrica de cimento da CRH em Rohožník, na Eslováquia, aumentou a eficiência na produção de clínquer, ao substituir 20% das matérias-primas por alternativas.

Aceleração da Captução, Uso e Armazenamento (CCUS), que representa 36% das reduções de CO 2 planejadas pelo setor, segundo o roteiro da GCCA.

Exemplos incluem o lançamento da primeira fábrica de cimento com captação de carbono em escala industrial do mundo em Brevik, Noruega, operada pela Heidelberg Materials em junho de 2025. Outros exemplos incluem Breedon, Cementir Holding, CNBM, GCC, Holcim, JCA, JSW, TITAN e UltraTech. Os projetos anunciados ao público estão compilados e disponíveis para consulta em GCCA/LeadIT green cement technology tracker.

Aumento do uso de fontes de energia alternativas

Exemplos incluem o avanço da energia solar nas fábricas da Cemex na Croácia e o projeto de energia renovável da UltraTech em Gujarat na Índia.

Concreto com baixa emissão de carbono, circularidade, projeto e construção.

A Holcim e a Seqens construíram o complexo habitacional social Recygénie, com 220 unidades, em Paris, ao empregar um concreto personalizado, sendo este o primeiro edifício do mundo a usar 100% de concreto reciclado. O sistema CARBOCATCH da Taiheiyo Cement produz concreto com menor emissão de carbono, fazendo uso de resíduos que absorveram CO?.

A honorável Mélanie Joly, Ministra da Indústria e Ministra Responsável pelo Desenvolvimento Econômico do Canadá para as Regiões de Quebec, Governo do Canadá, disse:"O concreto está no centro das crescentes ambições econômicas e das necessidades de infraestrutura do mundo, desde habitações e estradas até centros de energia e comércio. Com a aceleração da demanda, a descarbonização industrial nunca foi tão importante."

"O Canadá sente orgulho do trabalho e das conquistas do programa 'Cement and Concrete Breakthrough' (Avanços na Indústria do Cimento e do Concreto), e a COP30 representa uma oportunidade para concretizar o progresso obtido quanto a nosso primeiro conjunto de Ações Prioritárias."

Leia o relatório completo: https://gccassociation.org/cement-and-concrete-industry-net-zero-action-and-progress-report/

Sobre os dados de emissões industriais

A cada ano, a GCCA publica os dados mais recentes de seu setor, o GNR ("GCCA em Números"). O GNR é um banco de dados mundial que coleta (mediante uma empresa terceirizada credenciada, a PwC) e publica de modo transparente um conjunto de dados fundamentais sobre sustentabilidade no setor. Os dados são coletados conforme o Protocolo de CO? e Energia do Cimento, sendo que os dados disponíveis remontam a 1990 como ponto de referência, o que nos possibilita avaliar o progresso em curso.

O GNR é uma ferramenta crucial para monitorar e relatar o progresso em sustentabilidade.

Dados mais recentes

Em 2025, levantamos dados referentes a 2023, para cumprir com o período de atraso estipulado pela Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) de 2 anos.

Os dados do GNR da indústria de cimento de 2023* mostram que foi obtida uma redução de 25% nas emissões de CO? por tonelada de cimento desde 1990

A proporção de combustíveis alternativos utilizados é 12 vezes maior do que em 1990

A eficiência energética melhorou em 18%

A relação clínquer/cimento apresentou uma melhoria de 10,68% desde 1990

* Note que os valores estão arredondados. Consulte o site da GCCA para obter valores exatos, comparações e banco de dados completo do GNR.

Sobre a GCCA

A GCCA e seus membros representam a maior parte da capacidade mundial de produção de cimento fora da China, além de um crescente número de fabricantes chineses. As empresas associadas se comprometeram a reduzir e, em última instância, eliminar as emissões de CO? no concreto, que atualmente representam cerca de 7% a nível internacional, através da implementação do Plano de Ação para o Futuro do Concreto 2050 com Zero Emissão Líquida da GCCA, o primeiro setor da indústria pesada a definir um plano bem detalhado. Juntos, a GCCA se compromete a construir um futuro brilhante, resiliente e sustentável, tanto para a indústria do concreto como para o mundo.

