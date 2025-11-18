Arada adquirirá participação majoritária no empreendimento Thameside West, avaliado em £ 2,5 bilhões, revelando um dos maiores e mais conectados novos bairros à beira-mar de Londres

A Arada, a incorporadora de maior crescimento dos Emirados Árabes Unidos, anuncia que concordou em adquirir 80% das ações do Thameside West, um empreendimento mistoàbeira-mar localizado na extremidade oeste do Royal Docks, em Londres.

Com projeto master da Foster + Partners, o novo e vibrante destino urbano oferecerá pelo menos 5.000 residências, com metade do local dedicada a áreas verdes e um quilômetro de orla ativa. Com conexões de transporte incomparáveis, a integração de conexões aéreas, rodoviárias, ferroviárias, fluviais e de túneis torna este um dos locais mais conectados de Londres.

Espalhado por uma área de 47 acres – o dobro do tamanho do empreendimento de uso misto Hudson Yards, em Nova York –, o Thameside West representa uma das maiores e mais importantes oportunidades de regeneração da Europa, com um valor bruto de desenvolvimento (GDV) de £ 2,5 bilhões. Ocupa o trecho mais longo de orla fluvial não desenvolvida do centro de Londres, com vista para Canary Wharf e Greenwich Peninsula. Já com aprovação concedida, o Thameside West terá 1.000 residências entregues na primeira fase do projeto, com construção prevista para começar em 2027.

A aquisição da incorporadora privada Keystone representa o segundo investimento em grande escala da Arada no mercado residencial de Londres em menos de dois meses, após a compra da incorporadora local Regal em setembro.

Arada trabalhará em conjunto com o Distrito de Newham, a Greater London Authority e a Transport for London para transformar esse antigo terreno industrial em um novo e vibrante bairro. A GLA Land and Property Limited (“GLAP”), como outro grande proprietário local, colaborará de perto com a Arada para viabilizar esse projeto de grande importância.

Thameside West é uma das áreas mais bem conectadas de Londres e beneficia-se do recém-concluído Túnel de Silvertown, da estação Custom House (linhas Elizabeth, Jubilee e DLR), do Aeroporto da Cidade e do teleférico IFS. A Arada pretende construir uma nova estação do DLR, em parceria com a Transport for London.

O Xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi, presidente da Arada, afirmou: “Nossa entrada nesse mercado foi guiada por nossa confiança inabalável em Londres e por sua atratividade como uma das principais capitais do mundo. Na época da aquisição da Regal, expressamos nossa ambição de ampliar nosso portfólio residencial em Londres para 30.000 unidades nos próximos três anos — e avançamos rapidamente nesse objetivo. Thameside West representa uma oportunidade única de criar um marcoàbeira do rio, e estamos ansiosos para trabalhar com nossos parceiros e utilizar nossa longa experiência em empreendimentos residenciais de grande escala e com ampla oferta de comodidades para viabilizar a entrega de novas moradias para Londres.”

Tom Copley, vice-prefeito de Habitação e Desenvolvimento Residencial, disse: “Estou muito satisfeito que a Arada esteja investindo em Londres para transformar Thameside West – um dos principais locais na área das Royal Docks. Este é realmente um exemplo fantástico de como podemos desbloquear o potencial de Londres para fornecer as moradias de que nossa cidade tanto precisa.”

Giorgio L. Laurenti, presidente da Keystone, declarou: “Uma das oportunidades de desenvolvimento mais significativas na Grande Londres, Thameside West é um destino transformador projetado para oferecer milhares de novas residências enquanto gera valor econômico e social substancial para a comunidade em geral.”

