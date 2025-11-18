Nitto prorroga parceria com a ATP até 2030

A Nitto Denko Corporation (sede: Osaka, Japão; presidente: Hideo Takasaki; denominada aqui “Nitto”)(TOKYO:6988) tem o prazer de anunciar a extensão de sua parceria com a ATP por mais cinco anos, até 2030. Sob este acordo renovado, a Nitto dará continuidade ao seu papel como Parceira Titular da Nitto ATP Finals, o campeonato de final de temporada, em colaboração com a ATP e a Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP). Ao patrocinar este torneio, reconhecido como um dos eventos mais sustentáveis do ATP Tour, a Nitto pretende inspirar e surpreender, ao mesmo tempo que busca um maior crescimento como empresa global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251116473516/pt/

Nitto Extends Partnership with the ATP Until 2030 : ©Corinne Dubreuil/ATP Tour

Desde 2017, a Nitto é a parceira titular das Nitto ATP Finals, o clímax de fim de ano do circuito profissional de tênis masculino, que reúne os oito melhores jogadores de simples e oito melhores duplas do mundo. O torneio continuará a ser realizado na Itália até 2030.

A estratégia de negócios da Nitto, que visaàliderança mundial em diversos campos, tem pontos em comum com a final da temporada de tênis profissional masculino, em que os melhores jogadores do mundo enfrentam o desafio de disputar o título mais prestigiado do ATP Tour.

Por meio da parceria com este torneio, a Nitto alcançará grandes avanços como empresa global e criará inovação junto com os clientes. Ao criar valor essencial, a Nitto continuará a crescer globalmente.

Hideo Takasaki, presidente e CEO da Nitto, disse:

“Temos o prazer de anunciar aos nossos stakeholders a continuidade do nosso patrocínio principal das Nitto ATP Finals. Desde o início da nossa parceria, em 2017, temos apoiado de forma consistente os jogadores que buscam a excelência, reconhecendo paralelos com a nossa própria estratégia Global Niche Top™. Além disso, a busca ousada dos jogadores por novos desafios tem promovido uma cultura de enfrentamento de desafios no Grupo Nitto, transcendendo fronteiras organizacionais e servindo como uma profunda fonte de inspiração. Continuamos comprometidos em impulsionar um crescimento ainda maior e esperamos que este torneio continue proporcionando encantamento e inspiração aos fãs ao redor do mundo.”

Eno Polo, CEO da ATP, disse:

“A Nitto tem sido nossa parceira de confiança há quase uma década. O compromisso deles com as Nitto ATP Finals ajudou a tornar o torneio o que ele é hoje – uma experiência de nível mundial para fãs e jogadores. E o impacto não para por aí – eles adotaram plenamente a sustentabilidade, liderando a construção de um evento que promove mudanças reais e positivas. Temos orgulho de continuar trabalhando com um parceiro igualmente dedicado a levar o nosso esporte a novos patamares.”

Sobre a ATP

Como órgão regulador global do tênis profissional masculino, a missão da ATP é servir ao tênis. A ATP entretém um bilhão de fãs ao redor do mundo, apresenta os melhores jogadores nos torneios mais prestigiados e inspira a próxima geração de fãs e atletas. Da United Cup na Austrália, passando pela Europa, Américas e Ásia, as estrelas do esporte competem por títulos e pontos no ranking PIF ATP nos eventos ATP Masters 1000, 500 e 250, além dos Grand Slams. Todos os caminhos levam às Nitto ATP Finals, o prestigioso encerramento da temporada realizado em Turim, Itália.

Com a participação apenas dos 8 melhores jogadores de simples e duplas do mundo, o torneio também coroa oficialmente o ATP N.º 1 do mundo ao final da temporada, apresentado pela PIF — a maior conquista do tênis. Para mais informações, visite www.ATPTour.com.

Sobre a Nitto (Nitto Denko Corporation)

A Nitto é uma fabricante de materiais de alto desempenho que utiliza oito tecnologias essenciais — desenvolvidas desde sua fundação em 1918 — para fornecer uma ampla gama de produtos e serviços em todas as partes do mundo. Isso inclui materiais ópticos, como filmes polarizadores para dispositivos de exibição, placas de circuito impresso, fitas industriais e produtos relacionadosàárea médica. Guiada pelo slogan da marca “Innovation for Customers” (Inovação para os Clientes), a Nitto se esforça para criar valor essencial para a sociedade, contribuindo para um ambiente global sustentável e uma sociedade humana mais rica.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251116473516/pt/

Nitto Denko Corporation

Departamento de Estratégia de Marca

Takeshi NISHIWAKI

+81-6-7632-2101

communication_group@nitto.co.jp