Changan Automobile Defende um Futuro Automotivo Justo e Sustentável na COP30

A Changan Automobile marcou presença na COP30, realizada em Belém, no Brasil, entre os dias 10 e 21 de novembro, participando do fórum “China Business Power Driving Global Climate Transition”, promovido pela Câmara de Comércio Internacional da China. Durante o evento, a empresa trocou experiências com organizações internacionais, empresas e instituições de pesquisa, visando explorar caminhos colaborativos para a transição verde da indústria automotiva.

Embora a mobilidade verde seja uma tendência global, a fragmentação das regulamentações de carbono tem elevado os custos de conformidade para os fabricantes de veículos. Novas exigências, como o Regulamento Europeu de Baterias, impõem agora a obrigatoriedade do cálculo da pegada de carbono, criando barreiras significativas ao acesso ao mercado. A Changan Automobile enfatizou que o reconhecimento mútuo de padrões é essencial — pois garante uma concorrência justa e impulsiona a transição para uma indústria de baixo carbono em escala global.

Como uma das principais fabricantes da indústria automotiva chinesa, a Changan tem contribuído ativamente para a construção conjunta de regras, em parceria com entidades como a GreenNCAP, o Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China (CATARC) e a DEKRA (Associação Alemã de Inspeção de Veículos Motorizados), para o desenvolvimento conjunto das Diretrizes para Contabilização, Verificação e Reconhecimento Mútuo da Pegada de Carbono Automotiva Sino-Europeia. A empresa também colabora com o Instituto Sueco de Pesquisa Ambiental (IVL) e outras organizações na definição das Regras de Categoria de Produto (PCR), no âmbito do sistema internacional de Declaração Ambiental de Produto (EPD), promovendo assim a harmonização de normas em nível global.

Paralelamente, a Changan está empenhada em promover a descarbonização completa de sua cadeia de valor, com foco na gestão das emissões de carbono ao longo de todo o ciclo de vida (LCCE), abrangendo matérias-primas, produção, uso e reciclagem. Por meio de ações internas, a empresa busca desenvolver soluções replicáveis para enfrentar os desafios impostos pelas regulamentações fragmentadas de carbono.

No campo da produção, a Changan implementou 198 melhorias de eficiência e otimizações de processo, com uma taxa de cobertura superior a 97% em embalagens reutilizáveis. Quantoàmatriz energética, a empresa construiu usinas fotovoltaicas em 12 de suas unidades, com capacidade instalada total superior a 200 MW, gerando anualmente cerca de 200 milhões de kWh em energia limpa, o que resulta na redução de 173 mil toneladas de emissões de carbono — além de mais de 20 milhões de kWh de excedente energético devolvidoàrede elétrica.

As práticas da Changan demonstram que o fortalecimento do reconhecimento mútuo de padrões, o compartilhamento de tecnologias-chave e o aprofundamento da colaboração em dados podem contribuir para a criação de um ambiente mais justo e equilibrado para a indústria automotiva global. Essa abordagem tem o potencial de acelerar o desenvolvimento verde e inclusivo, fortalecer a confiança entre os agentes do setor e gerar benefícios significativos em sustentabilidade.

Olhando para o futuro, a Changan manterá uma postura aberta, promoverá o consenso global, superará as barreiras verdes e trabalhará em parceria com atores de todo o mundo para construir um futuro automotivo justo e sustentável.

