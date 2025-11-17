MSCI anuncia aposentadoria de Baer Pettit do cargo de presidente

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), provedora líder de ferramentas e serviços essenciais para a comunidade global de investimentos, anunciou que C.D. Baer Pettit, presidente e diretor de operações (COO), bem como membro do conselho de administração, comunicouàempresa sua intenção de se aposentar no ano seguinte, após mais de 25 anos ocupando cargos de alta liderança. Pettit seguirá exercendo as funções de presidente e diretor até 1º de março de 2026, permanecendo como consultor da empresa por um período para assegurar uma transição pacífica.

Baer Pettit ingressou na MSCI em 2000 e desempenhou diversas funções de liderança sênior, como a direção das áreas de atendimento ao cliente, marketing e índices. Em 2015, ele foi nomeado COO e, em 2017, assumiu a presidência, tendo sob sua supervisão todos os produtos e operações, além de ter ingressado no conselho de administração em 2023.

“Baer é meu parceiro comercial de longa data e desempenhou um papel fundamental na formulação da estratégia e no sucesso da MSCI”, afirmou Henry Fernandez, presidente e CEO da MSCI. “Gostaria de expressar minha gratidão a Baer pelas suas inúmeras contribuições ao longo dos anos. Ele nos deixa em uma posição privilegiada para o crescimento e a inovação contínuos, e serei eternamente grato por tudo o que ele fez para fazer desta empresa o que ela é hoje.”

“Foi um privilégio e uma honra ter desempenhado várias posições de liderança em uma empresa tão dinâmica e impactante, trabalhando ao lado dos colegas mais talentosos e dos clientes mais sofisticados que se possa imaginar”, disse Pettit. “Espero continuar a ser um acionista de longo prazo, acompanhando o crescimento contínuo da empresa e o desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios complexos de investimentos.”

Após a aposentadoria do Pettit, Fernandez retomará sua posição de presidente, juntamente com suas responsabilidades como presidente do conselho e CEO.

Mudanças na alta direção

A MSCI também anunciou mudanças na alta administração que devem acelerar o crescimento em novos segmentos de clientes, aprimorar a inovação de produtos e expandir a escala e a eficácia operacional.

Diretor de produtos e chefe de segmentos de clientes

Alvise Munari foi nomeado diretor de segmentos de clientes, além de sua função como diretor de produtos. Munari integra a empresa há 10 anos e antes atuava como diretor de clientes. Em sua nova função, ele promoverá a expansão dos produtos da empresa para novos cenários de uso e segmentos de clientes.

Diretor de operações

Jorge Mina foi nomeado diretor de operações (COO), além de sua função como chefe de análise de dados. Como diretor de operações (COO), ele deve liderar as operações integradas da empresa em todos os produtos e áreas funcionais. Mina trabalha na empresa há mais de 25 anos e possui um profundo conhecimento das operações, processos de negócios e infraestrutura tecnológica da MSCI.

Sobre a MSCI

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) fortalece os mercados financeiros globais ao conectar os diversos participantes do ecossistema por meio de uma linguagem comum. Nossos dados, análises e índices orientados por pesquisa, apoiados por tecnologia de ponta, estabelecem padrões para investidores globais e ajudam nossos clientes a compreender riscos e identificar oportunidades, permitindo decisões mais embasadas e o avanço da inovação. Atendemos gestores e proprietários de ativos, investidores de mercado privado, fundos de hedge, gestores de patrimônio, bancos, seguradoras e empresas. Para saber mais, visite www.msci.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Estas declarações prospectivas dizem respeito a eventos futuros ou ao desempenho financeiro futuro, incluindo premissas subjacentes, riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, níveis de atividade, desempenho ou conquistas futuras, expressos ou implícitos por essas declarações. Em determinadas situações, é possível reconhecer declarações prospectivas por meio do emprego de termos como "pode", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "buscar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou "continuar", ou uma versão negativa desses termos ou outra terminologia equivalente. Não se deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que, em alguns casos, estão além do controle da MSCI e que podem impactar materialmente os resultados reais, os níveis de atividade, o desempenho ou as conquistas.

Outros fatores que podem afetar materialmente os resultados reais, os níveis de atividade, o desempenho ou as conquistas podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 7 de fevereiro de 2025, e nos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios correntes no Formulário 8-K arquivados ou fornecidosàSEC. Caso algum desses riscos, incertezas ou outros problemas se materialize, ou se as premissas básicas da MSCI se revelarem incorretas, os resultados reais poderão variar significativamente em relação às projeções da MSCI. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete as opiniões atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e suposições relacionados às operações, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez da MSCI. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

