Primeiro-ministro supervisiona assinatura de 55 pactos em grande impulso ao setor de terceirização do Egito

Sob o patrocínio de Sua Excelência, Dr. Mostafa Madbouly, Primeiro-Ministro do Egito, a Agência de Desenvolvimento da Setor de Tecnologia da Informação (ITIDA) anunciou a assinatura de 55 contratos estratégicos com empresas líderes multinacionais e locais de tecnologia em serviços habilitados por TI e offshore, incluindo Teleperformance, Accenture, Deloitte, VOIS, Luxoft, RSA e Capgemini. A cerimônia, que contou com a presença de Sua Excelência, Dr. Mostafa Madbouly e do Dr. Amr Talaat, Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação, reuniu altos representantes, ressaltando o crescente papel do Egito como um centro de serviços empresariais internacionais, com suporte de talentos qualificados, sólida infraestrutura e competitividade em custos.

ITIDA signed agreements with multinational and local companies (Photo: AETOSWire)

Estas parcerias irão criar milhares de empregos de alto valor para jovens egípcios em terceirização de processos de negócios (BPO), TI, engenharia e serviços de tecnologia avançada. Alinhadosàestratégia da ITIDA para aumentar a presença do Egito na terceirização, estes contratos respaldam a visão do governo de uma economia digital baseada no conhecimento e posicionam o Egito como um polo confiável para serviços digitais de alta qualidade.

Ao comentar sobre as assinaturas de contratos, o Dr. Amr Talaat, Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação, declarou: "O Egito se tornou rapidamente um polo líder em tecnologia e serviços digitais, impulsionado por uma visão estratégica, infraestrutura consistente e uma força de trabalho jovem e qualificada. Nosso sucesso está baseado nos seguintes aspectos: talentos confiáveis, com mais de 760.000 graduados anualmente, incluindo 50.000 especialistas em TIC; infraestrutura preparada; proximidade estratégica; e uma estrutura de custos eficiente. Na Global Offshoring Summit deste ano, 55 empresas internacionais vêm expandindo suas operações no Egito, criando mais de 70.000 empregos nos próximos três anos, o que reflete a confiança internacional no Egito como um parceiro confiável."

O Eng. Ahmed Elzaher, Diretor Executivo da ITIDA, disse: "A assinatura de 55 contratos com importantes empresas multinacionais e locais representa um marco para a economia digital do Egito. Três anos após o lançamento da Estratégia de Terceirização, somos gratos a nossos parceiros por estabelecerem ou expandirem centros de desenvolvimento internacionais aqui - o sucesso deles é nosso sucesso. Com o abundante talento do Egito, estamos confiantes de que atingiremos todo o nosso potencial."

À medida que o Egito celebra estas parcerias, seu impacto na economia é significativo. Estes contratos refletem a grande confiança das principais empresas e fortalecem a posição do Egito como um dos principais destinos de terceirização, bem preparado para satisfazer as demandas do mercado mundial.

