Henlius e Organon anunciam aprovação do POHERDY® (pertuzumabe-dpzb) pela FDA, o primeiro biossimilar de PERJETA (pertuzumabe) nos EUA

A Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) e a Organon (NYSE: OGN) anunciaram hoje que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou a solicitação de licença biológica (BLA) para o POHERDY® (pertuzumabe-dpzb) com injeção de 420 mg/14 ml para uso intravenoso, um biossimilar intercambiável ao PERJETA (pertuzumabe), para todas as indicações do produto de referência.1 O POHERDY é o primeiro e único biossimilar de pertuzumabe aprovado nos EUA, representando um marco importante na ampliação do acesso a terapias biológicas de qualidade e potencialmente mais acessíveis para pacientes com certos tipos de câncer de mama HER2-positivo.2

"Expandir o acesso a tratamentos para doenças que afetam desproporcionalmente as mulheres, incluindo o câncer de mama, o câncer mais comum entre as mulheres nos EUA, excluindo o câncer de pele, está no centro de nossa missão", disse Jon Martin, Líder Comercial de Biossimilares e Marcas Consolidadas da Organon nos EUA.3 "O POHERDY não é apenas o primeiro biossimilar de Perjeta aprovado nos EUA, mas sua aprovação também reforça o recente impulso da Organon para expandir seu portfólio de biossimilares na saúde feminina e oncologia. Nossa cooperação com a Henlius é crucial para nossa meta de tornar a assistência médica mais sustentável para os pacientes nos EUA."

"A aprovação do POHERDY pela FDA representa um marco significativo na expansão mundial da Henlius e no desenvolvimento de produtos biológicos de alta qualidade. Como o primeiro biossimilar de pertuzumabe aprovado nos EUA, esta importante conquista demonstra nossa capacidade principal de construir um sistema mundial de P&D sustentável, baseado em rigorosos padrões científicos e regulatórios. Também reflete o compromisso inabalável da Henlius com sua filosofia centrada no paciente e sua estratégia internacional a longo prazo", disse o Dr. Jason Zhu, Diretor Executivo e CEO da Henlius. "Continuaremos acelerando a disponibilidade de produtos biológicos de qualidade para beneficiar mais pacientes em todo o mundo e gerar maior valor para a saúde humana."2

"A aprovação do POHERDY intensifica ainda mais o histórico da Henlius em registros internacionais, junto com nossa força em gestão de qualidade e cooperação comercial", disse Ping Cao, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Vice-Presidente Sênior da Henlius. "Estamos na expectativa de trabalhar em estreita cooperação com nosso parceiro Organon para aproveitar nossas forças complementares em cadeia de fornecimento, mercado e redes de distribuição, que aperfeiçoa conjuntamente o acesso a produtos biológicos de qualidade e fornece aos pacientes opções de tratamento que combinam qualidade e acessibilidade."2

O POHERDY é um antagonista do receptor HER2/neu indicado para uso em combinação com trastuzumabe e docetaxel para tratamento de adultos com câncer de mama metastático HER2-positivo que não receberam terapia anti-HER2 ou quimioterapia prévia para doença metastática. O POHERDY também é indicado para uso em combinação com trastuzumabe e quimioterapia como (i) tratamento neoadjuvante de adultos com câncer de mama HER2-positivo, localmente avançado, inflamatório ou em estágio inicial (com diâmetro maior que 2 cm ou linfonodos positivos) como parte de um regime de tratamento completo para câncer de mama em estágio inicial e (ii) tratamento adjuvante de adultos com câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial com alto risco de recorrência. Veja as indicações completas abaixo.

Os produtosàbase de pertuzumabe podem causar insuficiência cardíaca subclínica e clínica, manifestando-se como diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (LVEF) e insuficiência cardíaca congestiva (CHF). Avalie a função cardíaca antes e durante o tratamento. Interrompa o tratamento com POHERDY caso seja confirmada uma diminuição clinicamente significativa da função ventricular esquerda. A exposição a produtosàbase de pertuzumabe pode causar morte embriofetal e malformações congênitas. Informe os pacientes sobre estes riscos e a necessidade de contracepção eficaz. Veja informações adicionais de segurança abaixo.

O POHERDY foi aprovado com base na análise de um conjunto abrangente de dados, que inclui similaridade analítica, estudos farmacocinéticos clínicos e estudos clínicos comparativos que demonstram que o POHERDY é altamente similar e intercambiável com o produto de referência PERJETA em termos de segurança, pureza e potência (segurança e eficácia).4,5

Em 2022, a Henlius assinou um contrato de licenciamento e fornecimento com a Organon, concedendoàOrganon os direitos exclusivos de comercialização de múltiplos biossimilares, incluindo o POHERDY. O contrato abrange os direitos exclusivos de comercialização mundial, com exceção da China.6 A aprovação do POHERDY pela FDA irá reforçar ainda mais o portfólio de oncologia dos parceiros e sua capacidade de fornecer produtos biológicos de qualidade a mais pacientes.2

Sobre o POHERDY® (pertuzumabe-dpzb)

O POHERDY é um antagonista do receptor HER2/neu indicado para:

O POHERDY é indicado para uso em combinação com trastuzumabe e docetaxel para o tratamento de adultos com câncer de mama metastático HER2-positivo que não receberam terapia anti-HER2 ou quimioterapia prévia para doença metastática. Câncer de mama em estágio inicial (EBC): O POHERDY é indicado para uso em combinação com trastuzumabe e quimioterapia para: O tratamento neoadjuvante de mulheres adultas com câncer de mama HER2-positivo, localmente avançado, inflamatório ou em estágio inicial (com diâmetro superior a 2 cm ou com linfonodos positivos) como parte de um regime de tratamento completo para câncer de mama em estágio inicial Tratamento adjuvante de pacientes adultas com câncer de mama inicial HER2-positivo com alto risco de recorrência

O POHERDY é indicado para uso em combinação com trastuzumabe e quimioterapia para:

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SELECIONADAS

DISFUNÇÃO DO VENTÍCULO ESQUERDO E TOXICIDADE EMBRIOFETAL

Os produtosàbase de pertuzumabe podem causar insuficiência cardíaca subclínica e clínica, manifestando-se como diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (LVEF) e insuficiência cardíaca congestiva (CHF). Avalie a função cardíaca antes e durante o tratamento. Interrompa o tratamento com POHERDY, caso seja confirmada uma diminuição clinicamente significativa da função ventricular esquerda.

A exposição a produtosàbase de pertuzumabe pode causar morte embriofetal e malformações congênitas. Informe as pacientes sobre esses riscos e a necessidade de um método contraceptivo eficaz.

CONTRAINDICAÇÕES

O POHERDY é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a produtosàbase de pertuzumabe ou a qualquer um de seus excipientes.

AVISOS E PRECAUÇÕES

Disfunção do ventrículo esquerdo

Os produtosàbase de pertuzumabe podem causar disfunção ventricular esquerda, incluindo insuficiência cardíaca sintomática. Reduções na fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) foram relatadas com medicamentos que bloqueiam a atividade do HER2, incluindo os produtosàbase de pertuzumabe.

Avalie a FEVE (fração de ejeção do ventrículo esquerdo) antes do início do tratamento com POHERDY e em intervalos regulares durante o tratamento para garantir que a FEVE esteja dentro dos limites normais. Se a FEVE diminuir e não melhorar, ou diminuir ainda mais na avaliação subsequente, considere a descontinuidade permanente do POHERDY e do trastuzumabe.

Nos pacientes com câncer de mama metastático tratados com pertuzumabe no estudo CLEOPATRA, a disfunção ventricular esquerda ocorreu em 4% dos pacientes e a disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) sintomática (insuficiência cardíaca congestiva) ocorreu em 1% dos pacientes. Pacientes que receberam antraciclinas ou radioterapia prévia na região torácica podem apresentar maior risco de redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) ou disfunção ventricular esquerda.

Em pacientes que receberam pertuzumabe como tratamento neoadjuvante em combinação com trastuzumabe e docetaxel no estudo NeoSphere, se percebeu redução da FEVE superior a 10% e queda para menos de 50% em 8% dos pacientes, e disfunção ventricular esquerda em 3% dos pacientes. A FEVE se recuperou para valores ≥ 50% em todos estes pacientes.

Em pacientes que receberam pertuzumabe neoadjuvante no estudo TRYPHAENA, se notou redução da FEVE (fração de ejeção do ventrículo esquerdo) superior a 10% e queda para menos de 50% em 7% dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e fluorouracilo, epirrubicina e ciclofosfamida (FEC) seguidos de pertuzumabe mais trastuzumabe e docetaxel, em 16% dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e docetaxel após FEC e em 11% dos pacientes tratados com pertuzumabe em combinação com docetaxel, carboplatina e trastuzumabe (TCH). Disfunção ventricular esquerda ocorreu em 6% dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e FEC seguidos de pertuzumabe mais trastuzumabe e docetaxel, em 4% dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e docetaxel após FEC e em 3% dos pacientes tratados com pertuzumabe em combinação com TCH. Disfunção ventricular esquerda sintomática ocorreu em 4% dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e docetaxel após FEC, 1% dos pacientes tratados com pertuzumabe em combinação com TCH e nenhum dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e FEC seguidos de pertuzumabe mais trastuzumabe e docetaxel. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) recuperou para ≥ 50% em todos os pacientes, exceto um.

Em pacientes que receberam pertuzumabe neoadjuvante no estudo BERENICE, durante o período neoadjuvante, se observou redução da FEVE ≥ 10% e queda para < 50%, conforme avaliação por ecocardiografia/cintilografia miocárdica de perfusão (ECO/MUGA), em 7% dos pacientes tratados com pertuzumabe, trastuzumabe e paclitaxel após doxorrubicina e ciclofosfamida em altas doses (ddAC) e em 2% dos pacientes tratados com pertuzumabe, trastuzumabe e docetaxel após quimioterapia com doxorrubicina e ciclofosfamida em altas doses (FEC). A redução da fração de ejeção (disfunção ventricular esquerda assintomática) ocorreu em 7% dos pacientes tratados com pertuzumabe, trastuzumabe e paclitaxel após ddAC e em 4% dos pacientes tratados com pertuzumabe, trastuzumabe e docetaxel após FEC no período neoadjuvante. Disfunção ventricular esquerda sintomática (insuficiência cardíaca congestiva classe III/IV da New York Heart Association [NYHA]) ocorreu em 2% dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e paclitaxel após ddAC e em nenhum dos pacientes tratados com pertuzumabe mais trastuzumabe e docetaxel após FEC no período neoadjuvante.

Em pacientes que receberam pertuzumabe adjuvante no estudo APHINITY, a incidência de insuficiência cardíaca sintomática (classe funcional III/IV da NYHA) com redução da FEVE ≥ 10% e queda para < 50% foi de 0,6%. Dos pacientes que apresentaram insuficiência cardíaca sintomática, 47% dos pacientes tratados com pertuzumabe haviam se recuperado (definido como duas medidas consecutivas de FEVE acima de 50%) até o momento do corte dos dados. A maioria dos eventos (86%) foi relatada em pacientes tratados com antraciclinas. Reduções assintomáticas ou levemente sintomáticas (classe funcional II da NYHA) na FEVE ≥10% e queda para < 50% foram relatadas em 3% dos pacientes tratados com pertuzumabe, dos quais 80% se recuperaram até o momento do corte dos dados.

Os produtos com pertuzumabe não foram estudados em pacientes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) pré-tratamento < 50%; histórico prévio de insuficiência cardíaca congestiva (ICC); redução da FEVE para < 50% durante terapia prévia com trastuzumabe; ou condições que possam comprometer a função ventricular esquerda, como hipertensão não controlada, infarto do miocárdio recente, arritmia cardíaca grave que requer tratamento ou exposição cumulativa prévia a antraciclinas > 360 mg/m2 de doxorrubicina ou equivalente.

Toxicidade embriofetal

Com base em seu mecanismo de ação e em descobertas de estudos em animais, os produtosàbase de pertuzumabe podem causar danos ao feto quando administrados a gestantes. Os produtosàbase de pertuzumabe são antagonistas do receptor HER2/neu. Casos de oligoidrâmnio e sequência de oligoidrâmnio, se manifestando como hipoplasia pulmonar, anormalidades esqueléticas e óbito neonatal, foram relatados com o uso de outro antagonista do receptor HER2/neu (trastuzumabe) durante a gravidez.

Verifique o estado de gravidez de mulheres com potencial reprodutivo antes do início do tratamento com POHERDY. Informe mulheres grávidas e mulheres com potencial reprodutivo que a exposição ao POHERDY em combinação com trastuzumabe durante a gravidez ou nos 7 meses anterioresàconcepção pode resultar em danos ao feto, incluindo morte embriofetal ou malformações congênitas. Oriente mulheres com potencial reprodutivo a utilizarem um método contraceptivo eficaz durante o tratamento e por 7 meses após a última dose do POHERDY em combinação com trastuzumabe.

Reações relacionadasàinfusão

Os produtosàbase de pertuzumabe podem causar reações gravesàinfusão, incluindo eventos fatais

No estudo CLEOPATRA, no primeiro dia, quando apenas o pertuzumabe foi administrado, reações relacionadasàinfusão ocorreram em 13% dos pacientes, sendo que < 1% foram de grau 3 ou 4. As reaçõesàinfusão mais comuns (≥ 1%) foram pirexia, calafrios, fadiga, cefaleia, astenia, hipersensibilidade e vômitos. Durante o segundo ciclo, quando todos os medicamentos foram administrados no mesmo dia, as reaçõesàinfusão mais comuns no grupo tratado com pertuzumabe (≥ 1%) foram fadiga, disgeusia, hipersensibilidade, mialgia e vômitos.

No estudo APHINITY, quando o pertuzumabe foi administrado em combinação com trastuzumabe e quimioterapia no mesmo dia, reações referentesàinfusão ocorreram em 21% dos pacientes, com menos de 1% dos pacientes apresentando eventos de grau 3-4.

Observe atentamente os pacientes por 60 minutos após a primeira infusão e por 30 minutos após as infusões subsequentes de POHERDY. Se ocorrer uma reação significativa referenteàinfusão, diminua ou interrompa a infusão e administre as terapias médicas apropriadas. Monitore os pacientes com cuidado até a solução completa dos sinais e sintomas. Considere a descontinuidade permanente em pacientes com reações gravesàinfusão.

Reações de hipersensibilidade/anafilaxia

Os produtosàbase de pertuzumabe podem causar reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia.

No estudo CLEOPATRA, a frequência geral de reações de hipersensibilidade/anafilaxia foi de 11% nos pacientes tratados com pertuzumabe com reações de hipersensibilidade de grau 3-4 e anafilaxia ocorrendo em 2% dos pacientes.

Nos estudos NeoSphere, TRYPHAENA, BERENICE e APHINITY, os eventos de hipersensibilidade/anafilaxia foram consistentes com os observados no estudo CLEOPATRA. No estudo APHINITY, a frequência geral de hipersensibilidade/anafilaxia foi de 5% no grupo tratado com pertuzumabe. A incidência foi maior no grupo tratado com pertuzumabe e TCH (8%), com 1% de eventos de grau 3-4.

Observe atentamente os pacientes quanto a reações de hipersensibilidade. Hipersensibilidade grave, incluindo anafilaxia e eventos fatais, foi percebida em pacientes tratados com produtosàbase de pertuzumabe. Angioedema foi descrito em relatos pós-comercialização. Medicamentos para tratar tais reações, bem como equipamentos de emergência, devem estar disponíveis para uso imediato antes da administração de POHERDY.

REAÇÕES ADVERSAS

Câncer de mama metastático

As reações adversas mais comuns (>30%) com pertuzumabe em combinação com trastuzumabe e docetaxel foram diarreia, alopecia, neutropenia, náusea, fadiga, erupção cutânea e neuropatia periférica.

Tratamento neoadjuvante do câncer de mama

As reações adversas mais comuns (>30%) com pertuzumabe em combinação com trastuzumabe e docetaxel foram alopecia, diarreia, náusea e neutropenia.

As reações adversas mais comuns (>30%) com pertuzumabe em combinação com trastuzumabe e docetaxel, quando administrado por 3 ciclos após 3 ciclos de FEC, foram fadiga, alopecia, diarreia, náusea, vômito e neutropenia.

As reações adversas mais comuns (>30%) com pertuzumabe em combinação com TCH foram fadiga, alopecia, diarreia, náusea, vômito, neutropenia, trombocitopenia e anemia.

As reações adversas mais comuns (>30%) com pertuzumabe em combinação com trastuzumabe e paclitaxel, quando administrado por 4 ciclos após 4 ciclos de ddAC, foram náuseas, diarreia, alopecia, fadiga, constipação, neuropatia periférica e cefaleia.

Tratamento adjuvante do câncer de mama

As reações adversas mais comuns (>30%) com pertuzumabe em combinação com trastuzumabe e quimioterapia foram diarreia, náusea, alopecia, fadiga, neuropatia periférica e vômito.

Antes de prescrever POHERDY, leia as informações de prescrição, incluindo o alerta em destaque sobre disfunção ventricular esquerda e toxicidade embriofetal.

Sobre a Henlius

A Henlius (2696.HK) é uma empresa biofarmacêutica internacional com a visão de oferecer medicamentos biológicos inovadores, acessíveis e de alta qualidade para pacientes em todo o mundo, com foco em oncologia, doenças autoimunes e doenças oftálmicas. Até o momento, 10 produtos foram aprovados para comercialização em diversos países e regiões, e 3 pedidos de registro foram aceitos para análise na China e na União Europeia, respectivamente. Desde sua fundação em 2010, a Henlius criou uma plataforma biofarmacêutica integrada com competências essenciais de alta eficiência e inovação incorporadas em todo o ciclo de vida do produto, incluindo P&D, fabricação e comercialização. A empresa estabeleceu um centro de inovação mundial e instalações de fabricação comercial em Xangai, certificadas pelas normas GMP da China, da União Europeia e dos EUA.

A Henlius elaborou proativamente um portfólio de produtos diversificado e de alta qualidade, abrangendo cerca de 50 moléculas, e continua explorando terapias combinadas em imuno-oncologia, tendo como base seu produto proprietário HANSIZHUANG (mAb anti-PD-1). Até o momento, os produtos lançados pela empresa incluem o HANSIZHUANG (serplulimabe, nome comercial: Hetronifly na Europa), o primeiro mAb anti-PD-1 do mundo para o tratamento de primeira linha do câncer de pulmão de pequenas células (CPPC); o HANQUYOU (trastuzumabe, nome comercial: HERCESSI nos EUA, Zercepac na Europa), um biossimilar de mAb desenvolvido na China e aprovado na China, Europa e EUA; o HANLIKANG (rituximab), o primeiro biossimilar desenvolvido na China; o denosumabe BILDYOS e BILPREVDA; e o pertuzumabe POHERDY. Além disto, a Henlius conduziu mais de 30 estudos clínicos para 19 produtos, expandindo sua presença nos principais mercados, bem como em mercados emergentes.

Para saber mais sobre a Henlius, acesse https://www.henlius.com/en/index.html e se conecte conosco no LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/henlius/.

Sobre a Organon

A Organon (NYSE: OGN) é uma empresa multinacional de saúde com a missão de fornecer medicamentos e soluções impactantes para uma vida mais saudável. Com um portfólio de mais de 70 produtos nas áreas de saúde feminina e medicamentos gerais, incluindo biossimilares, a Organon tem foco em satisfazer as necessidades de saúde que afetam as mulheres de modo único, desproporcional ou diferenciada, enquanto amplia o acesso a tratamentos essenciais em mais de 140 mercados.

Com sede em Jersey City, Nova Jersey, a Organon está comprometida em promover o acesso, a acessibilidade e a inovação na área da saúde. Saiba mais em www.organon.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok e Facebook.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Com exceção das informações históricas, este comunicadoàimprensa inclui "declarações prospectivas" conforme definido pelas disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a expansão do acesso a tratamentos para pacientes com câncer de mama HER2-positivo, a oportunidade de mercado potencial para o POHERDY, a expansão do portfólio de biossimilares da Organon, a cooperação da Organon com a Henlius e a expansão mundial e o desenvolvimento de produtos biológicos da Henlius. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "meta", "continuar", "avançar", "visão", "missão", "esperar", "explorar", "futuro", "acredita", "irá", "potencial" ou palavras de significado semelhante. Estas declarações estão baseadas em crenças e expectativas atuais da administração da empresa, e sujeitas a riscos e incertezas significativos. Caso as premissas subjacentes se mostrem imprecisas ou casi os riscos ou incertezas se materializem, os resultados reais poderão diferir materialmente daqueles definidos nas declarações prospectivas. Os riscos e incertezas incluem, entre outros, a impossibilidade de comercializar o HLX11, um biossimilar experimental do PERJETA (pertuzumabe), na Europa; o aumento da concorrência de marcas e classes nos mercados em que a Organon opera; medidas de proteção comercial e requisitos de licenciamento de importação ou exportação, incluindo os impactos diretos e indiretos de tarifas (incluindo quaisquer tarifas potenciais do setor farmacêutico), sanções comerciais ou restrições semelhantes impostas pelos EUA ou outros governos; alterações nas alocações de financiamento governamental federal, estadual e local dos EUA e de outros países, incluindo o cronograma e os valores alocados aos clientes e parceiros comerciais da Organon; fatores econômicos sobre os quais a Organon não tem controle, incluindo alterações na inflação, taxas de juros, pressões recessivas e taxas de câmbio; dificuldades com o desempenho de terceiros dos quais a Organon depende para o crescimento de seus negócios; a falha de qualquer fornecedor em fornecer substâncias, materiais ou serviços conforme acordado, ou em cumprir suas obrigações conosco; o aumento do custo de fornecimento, fabricação, embalagem e operações; dificuldades em desenvolver e manter relacionamentos com contrapartes comerciais; pressões sobre os preços em nível mundial, incluindo regras e práticas de grupos de planos de saúde, decisões judiciais, leis e regulamentos governamentais relacionados ou que afetam o Medicare, o Medicaid e a reforma da saúde, a precificação e o reembolso de medicamentos, o acesso a nossos produtos, a precificação de referência internacional, incluindo a precificação de medicamentos de nação mais favorecida, e outras iniciativas e esforços políticos referentes a preços; a incapacidade de executar integralmente os planos de desenvolvimento e comercialização de produtos da Organon; dificuldades ou atrasos na fabricação; interrupções na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e em outras agências governamentais dos EUA e estrangeiras comparáveis; mudanças nas leis e regulamentos governamentais nos EUA e em outras jurisdições, incluindo leis e regulamentos que regem a pesquisa, o desenvolvimento, a aprovação, a liberação, a fabricação, o fornecimento, a distribuição e/ou a comercialização de nossos produtos e propriedade intelectual relacionada, regulamentos ambientais e sua aplicação que afetam os negócios da Organon; preocupações com a eficácia, segurança ou outras questões de qualidade quanto a nossos produtos comercializados, sejam ou não cientificamente justificadas, que levem a recalls, retiradas, alterações na rotulagem ou queda nas vendas; ações futuras de terceiros, incluindo mudanças significativas nos relacionamentos com clientes ou mudanças no comportamento e nos padrões de gastos de compradores de produtos e serviços de saúde, incluindo o adiamento de procedimentos médicos, o racionamento de medicamentos prescritos, a redução da frequência de consultas médicas e a renúnciaàcobertura de seguro saúde; a falha da Organon ou de seus colaboradores terceirizados e/ou seus fornecedores em cumprir nossas ou suas obrigações regulatórias ou de qualidade; e a volatilidade dos preços das commodities, combustíveis e taxas de frete que impactam os custos e/ou a capacidade de fornecimento dos produtos da Organon. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos documentos da empresa juntoàSEC, incluindo o Relatório Anual mais recente da empresa no Formulário 10-K (conforme alterado), os Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q (conforme alterados), os Relatórios Atuais no Formulário 8-K e outros documentos apresentadosàSEC, disponíveis no site da SEC (www.sec.gov).

PERJETA é uma marca registrada nos EUA pela Genentech, Inc.; a Organon não possui qualquer associação com o proprietário desta marca.

© 2025 Grupo de empresas Organon. Todos os direitos reservados. US-PER-110000 11/25

