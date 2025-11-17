Riskified assume protagonismo na prevenção a fraudes como parceira oficial da International Fraud Awareness Week 2025

A Riskified (NYSE: RSKD), reconhecida globalmente por suas soluções de prevenção a fraudes e inteligência de riscos para ecommerce, confirma sua presença na International Fraud Awareness Week, que ocorrerá de 16 a 22 de novembro de 2025. Junto a organizações de vários países, a empresa pretende ampliar a conscientização sobre a urgência do combate a fraudes e contribuir para a proteção de lojistas e de suas respectivas bases de clientes, especialmente em um momento em que as transações online se intensificam às vésperas das festas de fim de ano.

A Deloitte estima que as vendas do ecommerce durante a temporada de fim de ano alcancem de US$ 305 bilhões a US$ 311 bilhões em 2025 — um movimento que deve atrair pessoas novas e recorrentes e gerar receita adicional para empresas de todos os portes. Contudo, esse crescimento também cria uma oportunidade atrativa para agentes mal-intencionados: segundo a Juniper Research, as perdas decorrentes de fraudes no comércio eletrônico devem alcançar US$ 107 bilhões até 2029.

A inteligência artificial (IA) está transformando, em ritmo acelerado, tanto o comportamento de compra quanto as táticas empregadas por agentes fraudulentos. Dados da Riskified indicam que, no terceiro trimestre de 2025, o número de empresas recebendo pedidos a partir de canais baseados em IA generativa triplicou em comparação com o início do ano. Apenas no terceiro trimestre, o tráfego proveniente de ferramentas de compra impulsionadas por IA generativa apresentou risco entre 1,1 e 1,7 vez superior ao do tráfego oriundo de buscas tradicionais. Somados aos riscos emergentes relacionados ao “agentic commerce” e a esquemas de fraude orientados por IA, esses indicadores reforçam a urgência de que empresas protejam transações, operações e suas respectivas bases de clientes por meio de estratégias e tecnologias avançadas.

“Os agentes estão transformando de forma estrutural a maneira como as pessoas compram, oferecendo mais conveniência, mas também introduzindo novos pontos de vulnerabilidade”, afirmou Jeff Otto, diretor de marketing da Riskified. “As equipes de prevenção a fraudes ocupam uma posição estratégica para proteger tanto lojistas quanto consumidores; são elas que estabelecem os parâmetros que permitem a adoção segura e confiável de inovações em comércio eletrônico. Durante a temporada de fim de ano e além dela, buscamos garantir que todos os canais de ecommerce funcionem como motores sustentáveis de receita, e não como vetores de fraude ou abuso.”

Como apoiadora oficial da International Fraud Awareness Week, a Riskified lançou uma série de iniciativas voltadasàpromoção da educação antifraude e ao estímuloàvigilância contínua. O destaque deste ano é a segunda edição da campanha de painéis digitais realizada em parceria com a Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange). Posicionados no centro da Times Square, em Nova York, e, pela primeira vez, no Vale do Silício, esses painéis dão visibilidade a empresas que investem em proporcionar uma experiência de compras de fim de ano segura e protegida. No site Riskified.com/FraudWeek, é possível acessar conteúdos educacionais — como “The grinch of ecommerce: Spotting fraud & abuse amidst 2025’s AI-powered holiday shopping”, além de relatos de sucesso que evidenciam estratégias eficazes de combateàfraude.

Essa iniciativa é fruto de um esforço conjunto entre a Riskified e parceiras do ecossistema de comércio eletrônico — incluindo AWS, Deloitte, Mastercard, Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Fiserv, Checkout.com e Aurus — com o objetivo de ajudar consumidores a tomar decisões informadas ao comprar de marcas que priorizam a proteção contra fraudes.

O presidente da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), John Gill, J.D., CFE, afirmou que o apoio de organizações ao redor do mundo contribui para tornar a International Fraud Awareness Week uma ferramenta eficaz na ampliação da conscientização antifraude.

“A fraude é um problema que, infelizmente, afeta pessoas de diferentes perfis em todo o mundo e assume múltiplas formas”, afirmou Gill. “Seja uma pessoa funcionária de confiança desviando recursos de um pequeno negócio ou grupos organizados de fraudadores mirando pessoas idosas da comunidade, quase todos conhecem alguém que já foi vítima de fraude. Por isso é tão importante que organizações se unam nesse esforço para elevar a conscientização durante esta semana e além dela. Trata-se de um problema sério que exige uma postura proativa de prevenção, e a educação é o primeiro passo.”

Para obter mais informações sobre como ampliar a conscientização e reduzir riscos de fraude durante a International Fraud Awareness Week, acesse Riskified.com/FraudWeek.

Sobre a Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) capacita empresas a expandirem o crescimento do comércio eletrônico por meio da superação inteligente de riscos. Muitas das maiores marcas globais e companhias de capital aberto que atuam online contam com a Riskified para obter proteção garantida contra estornos (chargebacks), combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e aprimorar a retenção de clientes. Desenvolvida e operada pela maior equipe de analistas de risco em e-commerce, cientistas de dados e pesquisadores do setor, a plataforma de gestão de risco da Riskified analisa quem está por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em www.riskified.com.

Sobre a Association of Certified Fraud Examiners

Com sede em Austin, Texas, a ACFE é a maior organização antifraude do mundo e referência global em capacitação e educação voltadas para o combateàfraude. Junto a mais de 95 mil integrantes, a ACFE atua na redução da fraude corporativa em escala mundial e fortalece a confiança pública na integridade e na objetividade da profissão. Para mais informações, acesse ACFE.com.

