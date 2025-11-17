87% dos investidores institucionais já recusaram ou reconsideraram compromissos com fundos por preocupações relacionadas a AML/KYC

Quase nove em cada 10 investidores institucionais (LPs) – 87% – já recusaram ou reconsideraram uma alocação em fundos por preocupações relacionadasàprevençãoàlavagem de dinheiro eàverificação de identidade (AML/KYC, na sigla em inglês). O dado evidencia o peso que a conformidade regulatória assumiu como fator decisivo no processo de captação de recursos.

De acordo com um novo estudo da CSC, líder mundial em soluções de administração empresarial e compliance, os gestores (GPs) já sentem os efeitos dessa pressão. Quase dois terços (63%) afirmam ter perdido investidores ou reinvestimentos devido a falhas em AML/KYC, principalmente por discrepâncias na documentação (61%) e atrasos no processo de onboarding (24%).

O levantamento1 , que ouviu 200 GPs e 200 LPs na América do Norte, Europa, Reino Unido e Ásia-Pacífico, está detalhado no relatório da CSC “Beyond Compliance: How AML/KYC is Redefining Investor Confidence”.

Segundo o estudo, os LPs estão ditando o ritmo quando o tema é AML/KYC: 88% afirmam estar mais propensos a investir em gestores que possuam um programa formal de conformidade, mesmo antes de uma exigência regulatória.

Os principais riscos de due diligence citados pelos LPs incluem práticas inconsistentes entre jurisdições (82%), ausência de supervisão independente (48%) e dependência de processos manuais ou em papel (41%). Quase todos os entrevistados (97%) esperam que AML/KYC se torne um elemento central e indispensável da due diligence nos próximos três anos.

“O AML evoluiu de uma tarefa de compliance de back office para um fator determinante no sucesso da captação de recursos”, afirmou Chalene Francis, diretora executiva sênior e líder da área de Fund Services da CSC na América do Norte. “Os LPs têm opções e escolhem gestores que tratam a conformidade como inegociável. Os gestores precisam se preparar com antecedência e trabalhar em conjunto com provedores especializados para evitar os pontos de atrito que atrasam o onboarding. Esperar até o início da captação para se adequar às exigências de AML é arriscado. Pode custar tanto investidores quanto reinvestimentos.”

Com mudanças regulatórias significativas em curso no mundo todo, muitos GPs reconhecem não estar totalmente preparados. Menos da metade (47%) dos gestores afirmam se sentir prontos para as novas regras e evoluções em AML/KYC que entram em vigor a partir de 2026 – como a criação da Autoridade Europeia de PrevençãoàLavagem de Dinheiro (AMLA), que terá poder direto de supervisão sobre entidades financeiras de alto risco.

Para reduzir essa lacuna, os gestores têm recorridoàterceirização eàtecnologia. Mais de nove em cada 10 (91%) já terceirizam parte ou a totalidade das funções de AML/KYC e quase três quartos relatam economias de custo entre 10% e 30%. Nos próximos 12 meses, 83% planejam ampliar a terceirização e 59% pretendem aumentar os investimentos em tecnologia.

“A terceirização e a tecnologia são hoje essenciais para manter padrões consistentes de AML/KYC entre diferentes jurisdições”, explicou Laettitia Vika, líder da área de Investor Services da CSC na Europa. “Com atualizações semanais de listas de sanções, práticas documentais desiguais e expectativas culturais diversas, as empresas precisam de equipes capazes de equilibrar automação e discernimento humano. Trabalhar com o provedor certo não apenas reduz o atrito no onboarding, mas também agrega expertise, eficiência e consistência – fatores que fortalecem a confiança do investidor.”

Para solicitar uma cópia do relatório da CSC “Beyond Compliance: How AML/KYC is Redefining Investor Confidence”, entre em contato pelo e-mailcscteam@cdrconsultancy.com.

Sobre a CSC

A CSC é uma fornecedora líder de soluções de administração empresarial e compliance, oferecendo experiência de ponta e alcance global incomparável para gestores de fundos alternativos e participantes dos mercados de capitais. Com uma vasta experiência institucional e uma abordagem personalizada, a CSC oferece um conjunto abrangente de serviços de administração de fundos, fiduciários, agências e conformidade, apoiando uma ampla gama de transações em mercados privados e públicos, estratégias de fundos complexas e operações escaláveis.

Reconhecida como parceira de confiança por mais de 70% do PEI 300 e 90% das empresas da Fortune 500® , a CSC auxilia seus clientes a superar complexidades operacionais e transacionais em mais de 140 jurisdições e diversas classes de ativos. Com uma capacidade global robusta, nossas equipes de especialistas fornecem soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. Privadamente administrada desde 1899, a CSC combina alcance global, expertise local e soluções inovadoras para ajudar seus clientes a prosperar.

We are the business behind business® . Saiba mais em cscglobal.com.

1 A CSC, em parceria com a Pure Profile, entrevistou 200 profissionais seniores de fundos (GPs e LPs) atuantes na Europa, Reino Unido, América do Norte e Ásia-Pacífico para captar suas percepções sobre a evolução do cenário regulatório. Os respondentes foram igualmente distribuídos entre as três regiões.

