Esculturas da Art for Pets ocupam ruas e praças de São Paulo

As ruas de São Paulo acabam de ganhar novos habitantes com o propósito de chamar a atenção para a causa de animais abandonados. Estima-se que mais de 30 milhões de cães e gatos vivam abandonados no país, sujeitos a maus-tratos, falta de alimento e abrigo.

As esculturas da Art for Pets começaram a ocupar ruas, praças e shoppings da cidade, com o objetivo de reforçar a mensagem da necessidade de mobilização em torno do problema. As 27 esculturas de cães e gatos, com 1,4 metro de altura, foram personalizadas por artistas convidados e estão espalhadas por pontos estratégicos da capital.

As esculturas estão em shoppings, parques e avenidas de São Paulo, onde permanecem em exibição até 11 de dezembro. Entre os locais de destaque estão o MorumbiShopping, o InterContinental São Paulo, o Parque do Povo, o Parque da Independência, em pontos da Avenida Paulista, além dos terminais Barra Funda, Pinheiros, Lapa, Tietê e Jabaquara.

O projeto é uma realização da Artery, agência responsável por ações de arte urbana com propósito social — como a Jaguar Parade e o Art of Love —, em parceria com o Instituto Caramelo, que completa dez anos dedicados ao resgate e à reabilitação de animais.

Antes de ganhar as ruas, o público pôde acompanhar de perto a pintura das obras no ateliê montado no MorumbiShopping, onde os artistas personalizaram suas esculturas ao vivo, em diferentes estilos e linguagens. O espaço também abrigou o “Ateliê Kids”, em que as crianças puderam customizar mini esculturas em gesso.

Um dos momentos mais importantes do projeto foi a “Maratona de Adoção”, realizada no dia 18 de outubro, também no MorumbiShopping, em parceria com o Instituto Caramelo. O evento resultou na adoção de mais de 30 cães e gatos. Na ocasião, o público pôde acompanhar de perto os artistas finalizando suas obras.

Leilão beneficente reverte 100% do lucro ao Instituto Caramelo

O leilão beneficente online, aberto durante todo o período da exposição pública, de 18 de novembro a 12 de dezembro na iArremate, é a razão principal do projeto, e toda a renda arrecadada será revertida para o Instituto Caramelo, que abriga cerca de 300 cães e gatos resgatados em Ribeirão Pires (SP).

Com estrutura de 27 mil metros quadrados, o Instituto conta com centro cirúrgico 24 horas, núcleo de fisioterapia, áreas de soltura e uma equipe de mais de 40 profissionais. Em dez anos de atuação, já realizou mais de 7 mil adoções responsáveis, oferecendo cuidado a milhares de animais.

“Ver as esculturas ocupando a cidade e chamando atenção para a causa animal é, na minha opinião, uma forma de dar voz àqueles que não podem falar. Essa parceria chega em um momento muito especial para mim, quando o Instituto completa uma década de dedicação aos animais”, afirma Yohanna Perlman, diretora executiva do Instituto Caramelo.

Para Carol Barreto, sócia-fundadora da Artery, o impacto vai além da estética urbana: “Nosso propósito é que a arte desperte olhares e gere conscientização para o problema. Quando uma escultura aparece no meio da rua, ela quebra a rotina e convida à reflexão sobre o cuidado com os animais. Esse é o verdadeiro poder da arte pública: transformar o espaço e, ao mesmo tempo, quem o ocupa”.

O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura, PremieRpet, Petlove e Évora, com patrocínio Premium da Tintas Eucatex e da Mapfre, patrocínio Diamante do Grupo RZK e patrocínio Ouro de Pacco e Arquitech Revestimentos. O MorumbiShopping, em parceria com a Multiplan, é o Shopping Oficial, e o InterContinental São Paulo é o Hotel Oficial.

A produção é da Artery e da Float, com realização da Cult SP, do Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, ProAC SP, Ministério da Cultura e Governo Federal – Do Lado do Povo Brasileiro.

Art for Pets

Exposição: 12 de novembro a 11 de dezembro em diversos pontos de São Paulo

Leilão beneficente: 18 de novembro a 12 de dezembro em iArremate

Mais informações aqui