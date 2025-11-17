SoftExpert lança solução 3.0 e celebra 30 anos com expansão

Com 30 anos de trajetória e presença consolidada em mais de 50 países, a SoftExpert, multinacional especializada em soluções de software para conformidade, governança e gestão empresarial, anuncia uma nova fase de expansão, marcada pelo lançamento do SoftExpert Suite 3.0 — nova versão de sua plataforma, agora integrada à inteligência artificial (IA), desenvolvida para ampliar a autonomia e o engajamento dos usuários.

A atualização da plataforma, resultado de um amplo processo de aprimoramento técnico e de experiência do usuário, simboliza o compromisso da empresa em manter-se à frente das transformações digitais que moldam o futuro da gestão corporativa.



A empresa vem ampliando seu ecossistema de clientes e parceiros estratégicos, apoiando organizações de diferentes portes e segmentos em suas jornadas de digitalização e excelência operacional.

Com 12 subsidiárias internacionais, a SoftExpert tem em seu portfólio marcas como BRF, Nidec, União Química, Frilabo, Sicredi, Bairesdev, Isuzu e Engie, empresas que representam a diversidade de setores atendidos pela companhia, como alimentos e bebidas, manufatura, life science, finanças, tecnologia, automotivo e energia. Este ano, conquistou grandes contas nacionais e internacionais nas indústrias automotiva, financeira, química e farmacêutica — com destaque para a Europa.

Desenvolvida com infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), a nova geração do SoftExpert Suite combina desempenho, escalabilidade e segurança com recursos avançados de automação e integração. Essa base tecnológica garante processamento em tempo real e capacidade de evolução contínua, apoiando empresas que operam em ambientes de alta complexidade e conformidade.



“O SoftExpert Suite 3.0 reflete a maturidade de uma jornada construída com inovação, colaboração e presença global. Mais do que uma nova versão, ela representa uma nova forma de pensar a gestão mais integrada, inteligente e voltada à experiência do usuário”, afirma Josiani Silveira, CEO da SoftExpert.



O projeto envolveu mais de 200 profissionais em engenharia, design e experiência do cliente. Entre as melhorias estão segurança aprimorada, relatórios integrados, formulários inteligentes e uma arquitetura mais intuitiva, que oferece maior autonomia aos usuários e simplifica a adoção do sistema em empresas de diferentes níveis de maturidade digital.



Com uma rede de mais de 3 mil clientes e 3 milhões de usuários no mundo, a SoftExpert consolida sua posição como uma das principais fornecedoras globais de soluções corporativas integradas.



Sobre os 30 anos

Com crescimento médio de 20% ao ano, a SoftExpert celebra seus 30 anos como uma empresa de tecnologia independente e de alta performance. Desde sua origem, a companhia desenvolve uma plataforma orquestradora voltada a diferentes mercados. Oferece um portfólio com mais de 80 produtos e soluções que impulsionam a transformação digital e conformidade de seus clientes.

“É gratificante celebrar 30 anos de história. Nossa trajetória é marcada pela excelência, eficiência e capacidade de inovar continuamente. É a vontade de desafiar o status quo que nos permite liderar a transformação digital corporativa com consistência e propósito”, finaliza Ricardo Lepper, fundador e presidente da SoftExpert.