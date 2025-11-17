OpenAI e Capco anunciam parceria de serviços para acelerar transformação de setores de serviços financeiros e energia a nível mundial

A Capco, consultoria internacional de gestão e tecnologia e empresa da Wipro, se uniu ao Programa de Parceiros de Serviços Beta da OpenAI, proporcionandoàCapco acesso prioritário às mais recentes inovações em IA. A Capco e a OpenAI irão cooperar para resolver problemas complexos de clientes e implementar soluções escaláveis, que posicionam a Capco como uma parceira de IA confiável para clientes dos setores financeiro e de energia ao redor do mundo.

Através desta parceria de serviços, a Capco terá acesso antecipadoàtecnologia, ao suporte técnico, a arquitetos de soluções e a recursos de treinamento da OpenAI. A OpenAI, por sua vez, irá aproveitar os mais de 25 anos de experiência mundial em transformação da Capco e sua comprovada trajetória de êxito nos setores de serviços financeiros e energia. Juntas, a Capco e a OpenAI irão explorar soluções inovadoras para abordar os desafios mais significativos que os clientes dos setores de serviços financeiros e energia enfrentam hoje em dia.

As oportunidades para inovação impulsionada por IA são significativas, abrangendo desde a melhoria de projetos de produtos até mudanças operacionais e conformidade regulatória, passando pela produtividade dos funcionários e experiências extremamente personalizadas para o cliente.

Um exemplo de uma oferta existente, desenvolvida pelo laboratório de IA da Capco usando a tecnologia da OpenAI, é o 'Compliance Assist'. O 'Compliance Assist', parte do conjunto de soluções e serviços com tecnologia de IA 'Capco Smart Suite', ajuda os bancos a monitorar as próximas mudanças regulatórias de modo proativo e identificar automaticamente as alterações necessárias nos processos e procedimentos da empresa, poupando milhares de horas de trabalho.

As empresas de serviços financeiros devem garantir que suas políticas e processos referentesàregulamentação estejam sempre em conformidade, sob o risco de danosàreputação ou penalidades financeiras. Para bancos multinacionais, em particular, isto implica em trabalho árduo para atualizar centenas de políticas, procedimentos e relatórios. Após sua recente adoção por um dos principais bancos de varejo europeus, o 'Compliance Assist' reduziu a carga de trabalho em 80% e diminuiu pela metade o tempo necessário para avaliar o impacto em políticas, procedimentos e controles.

Um dos focos iniciais da nova cooperação entre a Capco e a OpenAI será explorar como a última versão do GPT-5 da OpenAI, com a melhor compreensão de seu contexto e ajustes finos, pode automatizar e otimizar ainda mais os processos, passando de um controle e conformidade reativos a proativos.

Anne-Marie Rowland, Diretora Executiva da Capco, disse: “Estamos muito felizes em anunciar nossa nova parceria de serviços com a OpenAI. A Capco oferece soluções ousadas e inovadoras que capacitam nossos clientes a liderar com confiança e estaràfrente no mercado. Esta nova parceria de serviços nos dá uma firme posição na vanguarda da inovação em IA, que nos permite levar nossas ofertas de IA ao próximo nível."

"Estamos agora ainda mais bem posicionados para proporcionar soluções flexíveis e escaláveis ??com base em IA que aceleram as ambições de nossos clientes, ao ajudá-los a conquistar resultados com mais rapidez, inteligência e impacto. Após incorporar IA em nossos próprios negócios, vimos de perto o impacto transformador e os benefícios que podem ser alcançados."

Chris Probert, Sócio e Diretor Global de Dados, Análise e IA da Capco, disse: "A Capco sempre esteve comprometida a oferecer soluções generativas e agênticas de modo pragmático que impulsionam a transformação centrada no cliente e orientada por IA de maneira escalável e replicável. Ao abrir caminho para uma cooperação mais profunda com a equipe da OpenAI, esta parceria de serviços nos possibilita buscar nossa visão compartilhada de criar modelos e ferramentas de IA personalizados que reinventem e acelerem a futura evolução dos negócios de nossos clientes."

Ksenia Chumachenko, Diretora de Parcerias GTM da OpenAI, disse: “Estamos empolgados com a parceria com a Capco para levar o poder da tecnologia da OpenAI a empresas de serviços financeiros e de energia em todo o mundo. Sua profunda experiência no setor e seus sólidos relacionamentos com clientes fazem dela uma valiosa parceira de serviços,àmedida que ajudamos as instituições a agregar novo valor com IA."

Sobre a Capco

A Capco, uma empresa da Wipro, é uma consultoria internacinal de gestão e tecnologia que redefine a transformação nos setores de energia e serviços financeiros. A Capco aproveita o poder da IA ??e nossa profunda experiência no setor para ajudar nossos clientes a se moverem de modo mais rápido, tomarem decisões mais inteligentes e obterem maior impacto. Nossa cultura premiada Be Yourself at Work e talentos diversos impulsionam ideias audazes e inovadoras, além de transformações duradouras. Para saber mais, acesse www.capco.com ou siga-nos no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251117424079/pt/

Contato para mídia

Gregory

capco@gregoryagency.com