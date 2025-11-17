Conexões, sabores regionais e experiências luxuosas predominam no Bacardi Cocktail Trends Report para o ano de 2026

As cinco tendências definidoras que devem remodelar a cultura de coquetéis e a indústria de bebidas destiladas em 2026 são destacadas no sétimo Bacardi Cocktail Trends Report (Relatório Anual de Tendências de Coquetéis da Bacardi). O relatório, publicado pela Bacardi Limited, a maior empresa privada internacional de bebidas destiladas, em colaboração com o The Future Laboratory (TFL), combina dados de estudos realizados pela Bacardi e por terceiros, pesquisas com consumidores, entrevistas com bartenders e previsões de tendências do TFL para desvendar as forças que devem influenciar as experiências com coquetéis, a inovação em sabores e a cultura de consumo de bebidas no próximo ano. O relatório ainda revela quais coquetéis devem se destacar em popularidade em 2026, além das tendências para consumidores mais jovens em idade legal para o consumo de bebidas alcoólicas.

“A geração Z não diminuiu o consumo de álcool; simplesmente, começou a beber mais cedo, em menor quantidade e com maior propósito”, afirma Sean Kerry, vice-presidente global para o segmento On-Trade da Bacardi. “No mundo inteiro, observamos uma tendência para momentos de consumo de bebidas mais significativos, seja por meio de encontros pessoais com amigos, descoberta de sabores profundamente enraizados na cultura local ou a adoção de novas formas de expressão criativa por meio de coquetéis.”

"Os clientes estão migrando do anseio por experiências personalizadas para o cultivo de conexões. O pêndulo oscilou entre a conveniência digital e a criatividade humana, com a indústria de bebidas posicionando-se no núcleo dessa mudança”, diz Martin Raymond, cofundador do The Future Laboratory. “Em 2026, o valor não será determinado pela escassez ou pelo status, mas pela profundidade: a origem dos ingredientes, as histórias por trás dos serviços e a habilidade de transformar um momento em um significado especial.”

Essas são as macrotendências que devem definir a indústria de bebidas destiladas em 2026:

1. SOCIEDADE DA TARDE

O happy hour vivencia um renascimento cultural,àmedida que os prazeres do início do dia substituem os excessos noturnos. A emergência dos "daycaps" (bebidas apreciadas ao fim do dia de trabalho para encerrar o expediente) sinaliza uma transição para microcelebrações que se ajustam às rotinas modernas. Em todas as regiões, pessoas saem mais cedoànoite para beber, comer e socializar. Claramente, os consumidores mais jovens de bebidas alcoólicas de baixo teor calórico estãoàfrente dessa mudança, com mais da metade dos franceses (51%) e mais de um terço dos americanos (34%) alterando suas rotinas para iniciar as noites mais cedo, conforme a Pesquisa Global de Consumidores da Bacardi (GCS). A ingestão de bebidas alcoólicas durante o dia gira em torno da cultura do Spritz, de coquetéis que variam de acordo com o humor e de porções reduzidas que exploram a economia dos doces. Não se trata de uma fuga; é uma mudança de ritmo e novas rotinas prazerosas que se ajustemàsua energia eàsua agenda.

2. CONEXÃO DE RENATURALIZAÇÃO

Conforme a vida social se reequilibra, distanciando-se da constante conectividade, os consumidores de bebidas alcoólicas buscam experiências intencionais e offline que valorizem a presença ao invés do desempenho. Com 84% dos consumidores declarando que a tecnologia diminuiu a proximidade nas interações sociais, bares e marcas estão promovendo momentos compartilhados e analógicos que resgatam a sensação de humanidade, como encontros sem telas, serviços compartilhados, entretenimento analógico e rituais que estimulam diálogos autênticos. Desde as experiências de degustação de martinis até encontros em escala reduzida, a "conexão de renaturalização" reflete o anseio do consumidor por desacelerar, reencontrar-se consigo mesmo e redescobrir a magia social de desfrutar de um coquetel juntos.

3. A NOVA CULTURA LOCAL

À medida que as condições de comércio e a transparência remodelam o setor, os bares evoluem para verdadeiros laboratórios de sabor local, aproveitando microfazendas, ecologias regionais e experimentação científica para desbravar um novo futuro para a coquetelaria. Este movimento não tem como objetivo substituir bebidas de renome internacional, mas sim elevá-las por meio de ingredientes, acompanhamentos e toques de sabor de origem local, que enraízam cada bebida em seu contexto. Aqui, cada gole representa tanto o terroir (conjunto de características de um lugar) e a técnica quanto a transparência – atendendo às novas preferências do consumidor que deseja saborear não apenas o sabor, mas também o lugar e o processo por trás dele. De fato, três quartos (77%) verificam os rótulos que indicam a procedência dos ingredientes, buscando aqueles de origem local.

4. O IP DA EXPERIÊNCIA LÍQUIDA

Os coquetéis e as marcas de bebidas deixaram de ser meros recipientes para uma experiência gustativa e estão se tornando experiências de estilo de vida completas, que combinam moda, música, design, viagens e esportes em identidades culturais coesas. A geração Z e os millennials optam por marcas que refletem sua identidade e 70% das pessoas que discutem o assunto concordam que o envolvimento emocional estimula a lealdade. Bares e marcas estão reagindo com universos de coquetéis imersivos, personagens de bebidas, harmonizações com playlists, menus itinerantes pop-up e elementos sensoriais personalizados, como odores, sons e contação de histórias. Em 2026, um coquetel não significa apenas um pedido; ele é vivenciado, colecionado e seguido como uma marca criadora.

5. MIXOLOGIA DO QUANTO MAIS MELHOR

Após um longo período de minimalismo e de "luxo discreto", o maximalismo está de volta aos bares com coquetéis impressionantes, cheios de sofisticação e teatralidade. Mais de três quartos dos participantes do Bacardi GCS (76%) valorizam experiências memoráveis e marcantes,àmedida que os estabelecimentos de bebidas passam a incorporar pérolas comestíveis, enfeites metálicos, camadas de sabores em evolução, apresentações com fogo e copos de alta qualidade. Ambientes luxuosos e extravagantes — de Dubai a Las Vegas — comprovam que o design deliberadamente excessivo e a opulência sem remorso estão em alta. Em um mundo que ainda se recupera do esgotamento, as pessoas buscam mais do que uma simples bebida, elas desejam um momento.

No cenário global, os 10 coquetéis mais populares em 2026 serão:

Margarita Mojito Piña Colada Rum e Coca-Cola® Whisky e Coca-Cola® Spritz Vodka Lemonade Vodka Soda (vodca com refrigerante) Gim-tônica Coquetel Dry Martini

