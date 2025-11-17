UPAD lança o “Rakija Gate” — primeiro protocolo antibots dos Bálcãs — durante a venda de ingressos mais disputada da história da região

ZAGREB, Croácia, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPAD, a startup de infraestrutura de venda de ingressos em rápido crescimento, lançou o “Rakija Pit”, um mecanismo de detecção de bots com inteligência cultural, criado para identificar e isolar sistemas automatizados durante lançamentos de alta demanda.

O Rakija Gate entrou em ação pela primeira vez durante a abertura de vendas do Réveillon da jovem estrela regional Aleksandra Prijovi?, promovido pela Extra FM, enfrentando um dos maiores volumes de bots já registrados na região.

Em poucos minutos, o sistema da UPAD identificou que muitas compras estavam sendo realizadas por máquinas, muito além do esperado para fãs de verdade. Em vez de permitir que sistemas automatizados competissem com fãs de verdade, o tráfego suspeito foi direcionado para uma fila de quarentena separada — um mecanismo interno que a equipe de engenharia chama de Rakija Pit. Lá, os sistemas automatizados podem “ficaràvontade” o quanto quiserem, mas nunca conseguem concluir a compra. Enquanto isso, os fãs reais continuam avançando normalmente.

O nome brinca com um humor típico dos Bálcãs:

apenas humanos de verdade sobrevivemàrakija — sistemas automatizados não têm chance.

Por trás da brincadeira, há uma camada tecnológica avançada, mais comum em fintechs modernas do que em plataformas tradicionais de venda de ingressos.

Enquanto a maioria das plataformas na UE trata o tráfego de bots como um incômodo inevitável, a UPAD posiciona o Rakija Pit como parte de uma nova camada de integridade para acesso a eventos ao vivo. À medida que os mercados dos Bálcãs passam a acompanhar ondas de demanda globais, a UPAD vê a justiça na infraestrutura como essencial.

Para estabelecer um novo padrão de transparência, a UPAD publicará um Relatório Público do Evento, incluindo métricas anônimas como a composição das filas, as taxas de sucesso de compra, as quarentenas de anomalias e as pontuações gerais de integridade.

“É isso que artistas, organizadores e fãs merecem”, declarou M.M. “Sem mistério. Sem especulação. Números reais. Acesso real. Presença real.”

Sobre a UPAD

A UPAD é uma startup em rápido crescimento, criando a infraestrutura tecnológica que garante experiências ao vivo mais justas e transparentes, não só nos Bálcãs, mas também em outros lugares. Combinando tecnologias avançadas de gestão de assentos, pontuação de comportamento e rastreamento de presença, a UPAD protege artistas e fãs contra interferências automatizadas. Inspirada por um design minimalista e guiada pela filosofia de Esteja Presente, a UPAD deseja transformar a maneira como os eventos ao vivo são vendidos, medidos e vivenciados.

Contato com a mídia

UPAD d.o.o.

info@upad.hr

