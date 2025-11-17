Jimmy Móveis reforça operação com produção terceirizada

Com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento, oferecer curadoria e móveis sob medida focados no design e na usabilidade, a Jimmy Móveis adotou um modelo de produção terceirizado em parceria com uma indústria especializada. A decisão foi motivada pela necessidade de acompanhar o crescimento da demanda e ampliar a capacidade produtiva, sem comprometer a qualidade e a agilidade dos trabalhos entregues.



De acordo com Jimmy de Oliveira, fundador da empresa, a estratégia permitiu otimizar recursos, reduzir custos operacionais fixos e concentrar esforços nas principais competências da empresa, como design, desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente. “A terceirização surgiu como uma forma de garantir escalabilidade e eficiência, sem perder o padrão de qualidade que sempre buscamos”, afirma.



Com o apoio de parceiros produtivos especializados, a Jimmy Móveis passou a responder às variações de demanda, evitando atrasos e reduzindo o tempo de entrega. Segundo Oliveira, o modelo ampliou significativamente a capacidade de atendimento, permitindo que a marca alcance novos mercados e mantenha o nível de serviço mesmo em períodos de alta procura.



“Outro ponto importante é que, ao trabalhar com parceiros de confiança e processos bem padronizados, a empresa busca manter o controle da qualidade dos móveis, com objetivo de garantir ao consumidor o mesmo padrão em qualquer ponto de venda”, explica.



Esse movimento acompanha o cenário nacional do setor. De acordo com estudo da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o Brasil é o sétimo maior produtor de móveis e colchões do mundo, com 439,9 milhões de peças fabricadas em 2024. No mesmo período, as exportações brasileiras somaram US$ 763,1 milhões, uma alta de 3,8% em relação ao ano anterior.



Com a ampliação da capacidade produtiva, o executivo projeta crescimento nos próximos anos, chegando a novas regiões do país, fortalecendo parcerias comerciais e investindo em inovação e design.



“Tudo isso reforça o compromisso da marca em oferecer móveis de qualidade, modernos e feitos para durar”, destaca.



O papel das redes na construção de marca



Além da expansão produtiva, Oliveira ressalta que a presença digital também tem ajudado a fortalecer a marca entre os consumidores. O perfil @daybydayjimmy, mantido pelo empresário, busca mostrar como os móveis podem facilitar o dia a dia das pessoas e tornar seus ambientes mais funcionais.



Os conteúdos, que transmitem valores de praticidade, cuidado e proximidade, incluem vídeos explicativos com dicas de montagem, fixação e soluções para o dia a dia. “Queremos que o cliente se sinta confiante e envolvido, entendendo não apenas o produto final, mas também o processo de criação e montagem”, afirma o fundador.



A estratégia tem gerado resultados. “Alguns vídeos viralizaram, como o da cama 3 em 1, que inspirou diversas pessoas a reproduzirem a ideia em suas casas. Isso mostra como o conteúdo pode educar, inspirar e gerar engajamento real”.



Outro ponto destacado pelo executivo é a curadoria especializada, em que a equipe da empresa seleciona materiais, fornecedores e designs de cada produto para assegurar que o resultado final mantenha o estilo e a identidade da marca. “Mesmo com a produção terceirizada, essa curadoria pode garantir que os móveis mantenham o nosso padrão”.



Para o empresário, as redes sociais hoje são fundamentais na construção da marca e no relacionamento com o público, permitindo mostrar o propósito da empresa, os bastidores da produção, além de oferecer um canal direto de comunicação.



“Mais do que divulgar produtos, buscamos construir confiança e engajamento. As redes sociais nos ajudam a ouvir o cliente e oferecer conteúdos que podem fazer a diferença. Queremos que cada cliente perceba que nossos móveis não são apenas objetos, mas soluções que buscam agregar valor ao dia a dia”, conclui Jimmy de Oliveira.



