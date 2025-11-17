Crescimento do turismo no Brasil fortalece setor hoteleiro

De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo nacional registrou, nos oito primeiros meses de 2025, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O avanço foi impulsionado pelo aumento das receitas em segmentos como transporte aéreo de passageiros, serviços de reserva ligados à hospedagem, rede hoteleira, bufês e restaurantes.



Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park Poços de Caldas, o crescimento apontado pelo IBGE é um sinal positivo, não apenas para o setor, mas também para quem trabalha com hospitalidade.



“Sentimos que há um movimento de retomada mais sólida, sustentado por fatores muito concretos, como o aumento das viagens aéreas e o crescimento nas reservas de hospedagem. Esses dados refletem algo que já vínhamos percebendo na prática: as pessoas voltaram a viajar com mais frequência e, principalmente, com mais confiança”, analisa.



Segundo o profissional, o turismo brasileiro tem mostrado um amadurecimento acelerado, e a melhora nos serviços de transporte e a expansão da rede hoteleira refletem um público que preza por experiências completas.



“O crescimento do Iatur não é apenas um número, ele é o retrato de um país que redescobriu o prazer de circular, se hospedar e viver momentos marcantes”, afirma.



O especialista também ressalta que, com o aquecimento do turismo, há uma pressão crescente sobre infraestrutura, atendimento e inovação, que precisam acompanhar esse avanço. Outro ponto importante, conforme Ricardo explica, é a mudança no comportamento dos viajantes.



“Com o aumento da procura por reservas e hospedagens, é natural que as expectativas fiquem mais altas. Então, nosso desafio é equilibrar a ampliação de demanda com a personalização do atendimento. Hoje, o cliente quer agilidade, mas também quer se sentir especial”, detalha.



Além disso, o diretor destaca a necessidade de fortalecer a presença digital, com estratégias voltadas à captação de novos públicos. “Temos olhado com bastante atenção para a modernização das unidades, o treinamento das equipes e o uso de tecnologias que tornem a experiência do hóspede mais fluida”, acrescenta.

Expansão e modernização como resposta ao crescimento

O momento de alta no turismo nacional tem sido uma oportunidade para acelerar projetos que já estavam em análise, segundo Ricardo. A partir dos dados que apontam o crescimento do setor, a rede Nacional Inn intensificou os investimentos em modernização de hotéis, atualização tecnológica e ampliação de serviços.



“Estamos aprimorando sistemas de reservas, ampliando áreas de lazer e renovando espaços gastronômicos, porque sabemos que esses são pontos decisivos para o hóspede”, informa.



Além das melhorias estruturais, outro ponto de atenção tem sido analisar com mais cuidado as diferentes formas de estreitar o relacionamento com os hóspedes. Um exemplo é o programa de fidelidade UAInn Lealdade, que recompensa cada estadia com pontos que podem ser trocados por diárias e descontos.



“Em resumo, o foco é oferecer experiências cada vez mais completas — do check-in ao check-out — acompanhando o ritmo de um turismo que está se tornando mais exigente, conectado e consciente”, pontua.

Concorrência saudável e diferenciais estratégicos

Quanto à concorrência, Ricardo reforça que ela é natural e positiva dentro do mercado, já que o crescimento do turismo abre espaço tanto para grandes redes quanto para hotéis independentes e empreendimentos regionais.



“No caso da Nacional Inn, temos capilaridade. Estamos presentes em destinos estratégicos, o que pode permitir atender tanto o turista de lazer quanto o corporativo, com a mesma qualidade”, exemplifica.

Planos de expansão e foco em sustentabilidade

Para os próximos meses, a meta, segundo Ricardo, é manter o ritmo de crescimento de ocupação e fortalecer a presença da marca em novos mercados.



“Temos planos de expansão em andamento, tanto com inaugurações quanto com modernizações. Ao mesmo tempo, estamos atentos à sustentabilidade, que vem ganhando cada vez mais espaço na nossa estratégia”, afirma.



Além disso, a rede acompanha constantemente indicadores de desempenho, como taxa de ocupação, receita média por apartamento e nível de satisfação dos hóspedes, dados essenciais para avaliar se o crescimento do turismo está se traduzindo em experiências positivas dentro dos hotéis.



“É animador perceber que o setor está aquecido. O aumento das viagens aéreas, das reservas e da procura por restaurantes e eventos cria um ambiente favorável para inovar e crescer com propósito”, conclui Ricardo Aly.

Para saber mais, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-golden-park-pocos-de-caldas

