IA cresce na advocacia e transforma rotina dos escritórios

O uso de inteligência artificial (IA) analítica reduz, em geral, os custos das operações de serviços, conforme aponta publicação da CNN. Os dados divulgados pela rede de notícias mostram que em 2023, 55% das empresas no mundo adotaram tecnologias de IA. Em 2024, o percentual subiu para 72%.

Gian Nunes, especialista em tecnologia e cofundador da empresa de tecnologia jurídica Grupo Adali, afirma que a IA tem transformado a rotina do advogado ao reduzir drasticamente o tempo gasto com tarefas operacionais. Isso permite que o profissional concentre seus esforços em atividades estratégicas, como atendimento ao cliente, análise jurídica e expansão do negócio.

Segundo o especialista, a tecnologia também viabiliza que advogados autônomos e pequenos escritórios atuem com o mesmo nível de organização e estrutura que antes era exclusivo de grandes bancas. Para ele, a produção de peças, a criação de conteúdo jurídico, o controle de prazos e a gestão de informações são áreas que têm se beneficiado diretamente da automação.

“A IA permite gerar documentos técnicos com mais rapidez, automatizar notificações de prazos e organizar informações de clientes de forma inteligente. Isso se traduz em mais produtividade, menos retrabalho e maior qualidade nas entregas”, aponta Nunes.

O cofundador do Grupo Adali observa que soluções desenvolvidas especificamente para a advocacia, como o JusDinâmico, se diferem das IAs genéricas disponíveis no mercado por considerarem as particularidades da linguagem jurídica, a estrutura das peças processuais, as regras dos tribunais e a necessidade de rastreabilidade técnica.

“O JusDinâmico, por exemplo, possui uma IA treinada para produzir petições, contratos e artigos com base na legislação e decisões no âmbito nacional. Uma funcionalidade são as peças complexas, onde o agente se comporta como um especialista da área, além de oferecer recursos como controle de prazos e prospecção de novos clientes com casos reais — funcionalidades que não existem em ferramentas genéricas”, explica o especialista em tecnologia.

Eficiência e autoridade na advocacia digital

Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, reforça que ao integrar tecnologias jurídicas na prática diária, o principal ganho para os profissionais é o tempo.



“Com a estruturação das atividades aliadas à tecnologia, o advogado passa a ter uma rotina mais fluida e previsível, reduz erros e aumenta a capacidade de atendimento, com a automação de tarefas repetitivas”.

Além disso, a executiva ressalta que há um ganho de autoridade na imagem. Segundo ela, uma presença digital profissional, aliada à entrega técnica de qualidade, fortalece a autoridade e a competitividade do profissional no mercado. “Ferramentas como a geração de conteúdo e o posicionamento digital contribuem para que o cliente perceba valor antes do primeiro contato direto”.

Para a advogada, a transformação tecnológica permite a construção de processos internos mais eficientes, e com isso um atendimento ao cliente mais dedicado e personalizado. “A tecnologia possibilita que o advogado entregue com mais agilidade e transparência, o que fortalece a relação de confiança com o cliente”.

Pinheiro avalia que a adoção da IA acelerará a eficiência da advocacia no Brasil nos próximos anos. “A tendência é que ferramentas digitais e automações sejam cada vez mais parte da rotina dos escritórios, independentemente do porte”.

De acordo com a CEO do Grupo Adali, a expectativa é de que o setor migre de uma atuação reativa para um modelo mais estratégico e preventivo, orientado por dados, com mais informações sendo disponibilizadas aos clientes, com foco em posicionamento, prospecção ativa e eficiência nas entregas jurídicas.

“A inteligência artificial é uma aliada para a advocacia. Quando aplicada com técnica e propósito, ela expande as possibilidades de atuação, melhora a qualidade do serviço e contribui para o crescimento sustentável da carreira jurídica. O papel do advogado está mudando — e quem acompanha essa transformação se posiciona à frente”, conclui Pinheiro.

Para mais informações, basta acessar: grupoadali.com.br/