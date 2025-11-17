Simulador de voo Bell 525 da TRU Simulation obtém qualificação provisória de nível C da FAA.

TRU Simulation + Training Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT), e uma afiliada da Textron Aviation Inc. e Bell Textron Inc. anunciou hoje que seu simulador de voo coimpleto Bell 525 (FFS), localizado na Academia de Treinamento da Bell, recebeu a qualificação provisória de nível C da Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA. A Bell Textron Inc. projetou e irá fabricar o helicóptero Bell 525. Através desta conquista, os pilotos estarão aptos a acumular mais horas de voo na plataforma Bell 525 antes da certificação de tipo da FAA.

"A precisão e o realismo de nossos dispositivos de simulação de voo são fundamentais para garantir que os pilotos possam aplicar seu treinamento em cenários do mundo real de modo eficaz", disse Jerry Messaris, Vice-Presidente e Diretor Geral da TRU Simulation. "Esta qualificação garante que os pilotos possam praticar suas habilidades em um ambiente controlado,àmedida que o programa 525 continua avançando."

O simulador está equipado com sistemas visuais de alta fidelidade, ambientes de cabine realistas e plataformas de movimento avançadas, que em conjunto se combinam para criar uma experiência de treinamento que espelha fielmente as condições reais de voo. Projetado para propiciar aos pilotos uma experiência de treinamento imersiva e altamente realista, ele replica com precisão o desempenho e as características de manuseio dos helicópteros Bell 525. Ao fazer uso da tecnologia de ponta, a TRU Simulation garante que os pilotos possam aperfeiçoar suas habilidades e aumentar sua prontidão para operações no mundo real.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma empresa da Textron Inc. e afiliada da Textron Aviation Inc. e da Bell Textron Inc., é líder em fornecer dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento completo para o setor da aviação. Com um firme compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa moderna tecnologia garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para mais informações, acesse www.TRUSimulation.com.

Sobre a Bell

Pensar além do convencional é o que fazemos. Há mais de 80 anos, reinventamos a experiência de voar e os lugares que ela pode nos levar.

Somos pioneiros. Fomos os primeiros a quebrar a barreira do som e a certificar um helicóptero comercial. Estivemos a bordo da primeira missão lunar da NASA e trouxemos ao mercado sistemas avançados de rotores basculantes. Hoje, definimos o futuro da mobilidade sob demanda.

Com sede em Fort Worth, Texas, e sendo uma subsidiária integral da Textron Inc., temos localizações estratégicas ao redor do mundo. E com quase um quarto de nossa força de trabalho composta por ex-militares, ajudar nossos militares a cumprir suas missões é uma de nossas paixões.

Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias oferecem experiências excepcionais a nossos clientes. Com eficiência. Confiabilidade. E sempre com a segurança em primeiro lugar.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

