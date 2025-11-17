Como manter metas em 2026: método alia vida e carreira

A virada do ano representa, para muitos, um momento simbólico de recomeço. Entretanto, manter o ritmo após o entusiasmo inicial continua sendo um desafio global. De acordo com uma pesquisa conduzida pela OnePoll para a Forbes Health (2024), apenas 8% das pessoas afirmaram que suas metas pessoais duraram mais de um mês, e a média geral de duração foi de 3,74 meses.

O levantamento também revelou que as metas mais comuns envolvem melhorar a forma física (48%), aprimorar as finanças pessoais (38%), cuidar da saúde mental (36%), perder peso (34%) e melhorar a alimentação (32%).

Com mais de 20 anos de atuação em cargos de gerência em multinacionais do setor alimentício, onde liderou projetos de alta complexidade em diferentes frentes, a terapeuta integrativa Fernanda Maiochi desenvolveu o método DITE a partir da própria experiência corporativa e do aprofundamento em desenvolvimento humano.

Segundo ela, o principal desafio na manutenção das metas não está na falta de esforço, mas na desconexão entre os objetivos definidos, os motivadores pessoais e os valores de quem os estabelece. “O papel aceita qualquer meta colocada. Mas a mente consciente e inconsciente não. A maioria das pessoas não atinge suas metas pessoais porque as estabelece pensando apenas no resultado, e não no motivo pelo qual aquele resultado é importante. O primeiro passo é determinar as áreas em que se deseja desenvolvimento e crescimento”, explica Fernanda.

“O método DITE, que ensino na imersão Propósito Estratégico, nasceu de dez anos de prática: une estratégia, alinhamento entre diferentes áreas e ação. Ele estrutura o caminho entre o desejo e a realização, passando pelo porquê e pelo como do indivíduo naquele momento. Mais do que uma ferramenta de metas pessoais, é um caminho de alinhamento entre vida pessoal e profissional, para viver o sucesso e a realização que realmente fazem sentido”, afirma.

Estudos sobre produtividade e gestão de metas corporativas também destacam a importância de acompanhar o progresso regularmente. Dados da Mooncamp (2024) mostram que empresas com acompanhamento contínuo de objetivos têm taxas significativamente mais altas de sucesso em metas de equipe. A especialista observa que o mesmo princípio pode ser aplicado à vida pessoal.

“Planejar metas não é apenas escrever objetivos. É preciso desenhar ações, revisar progressos e ter clareza da direção. Essa é a base do método”, reforça. “A clareza também ajuda quando algum desafio externo acontece e as metas precisam ser revistas. Esse método me sustentou nos momentos de dificuldade, quando fatores externos me fizeram repensar o caminho e ajustar as ações. Eu sabia o que queria alcançar e o que precisava desenvolver, então foi possível traçar novas rotas e, ainda assim, seguir em direção ao resultado e ao crescimento desejados. Se você não sabe por que (clareza) e para onde (direção) está indo com a meta, não consegue fazer ajustes quando encontra um desafio e acaba desistindo”.

Para Fernanda, todos devem ter metas pessoais, assim como as empresas têm metas corporativas. Segundo ela, compreender o que realmente se deseja é o ponto central para manter a motivação de forma consistente. “Ao alinhar vida e carreira, conseguimos resultados mais sustentáveis. Quando há equilíbrio, a motivação deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência”, pontua.

Por fim, ela ressalta que os resultados dependem da construção de hábitos coerentes com os valores e a fase de vida de cada pessoa. “Muitas vezes as metas falham porque não são sustentadas por hábitos essenciais. É por isso que, no DITE, também trabalhamos o comportamento necessário para construir os resultados”, conclui.

As estatísticas indicam que grande parte das pessoas enfrenta dificuldades para manter os objetivos ao longo dos meses. “Na Imersão Propósito Estratégico, que realizo há cinco anos, compartilho e incentivo estratégias que integram autoconhecimento, rotina e acompanhamento contínuo. Essas práticas têm ganhado espaço em abordagens voltadas ao alinhamento entre vida pessoal e profissional. Todos os participantes têm o meu apoio durante o ano para que consigam colocar suas metas em prática”, finaliza Maiochi.