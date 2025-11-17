Expansão internacional da AIT Worldwide Logistics continua com inauguração de sua primeira unidade na Indonésia

Como parte de sua estratégia contínua de expansão orgânica, a AIT Worldwide Logistics, líder mundial em soluções para a cadeia de fornecimento, inaugurou seu primeiro escritório em Jacarta, Indonésia. A nova unidade representa o oitavo país na rede AIT-Ásia, e exemplifica a adaptabilidade e a flexibilidade da empresa em resposta às demandas dos clientes na região.

Teammates gathered to celebrate the grand opening of AIT-Jakarta.

Segundo Greg Weigel, Diretor de Estratégia da AIT, a equipe em Jacarta irá cooperar com a extensa rede mundial da AIT para personalizar com rapidez soluções marítimas, aéreas e rodoviárias exclusivas para as necessidades organizacionais de cada cliente, com foco especial nos setores industrial, tecnológico e de telecomunicações em expansão na região.

"Jacarta é um importante mercado para nós,àmedida que continuamos nossa expansão na Ásia", disse Weigel. "Ao estabelecermos nossa presença na Indonésia, não estamos apenas posicionando a AIT para explorar uma região com enormes oportunidades, mas também aperfeiçoando nossa capacidade de prover serviços localizados e de alta qualidade que atendam diretamente às necessidades de nossos clientes."

Tony Tong, Vice-Presidente de Operações da AIT para a região Ásia-Pacífico, supervisiona a unidade, que oferece serviços abrangentes de agenciamento de cargas, com foco principal em importações e exportações aéreas e marítimas. Ele se reporta a Wilson Lee, Vice-Presidente Sênior para a região da Ásia-Pacífico.

Lee disse que a equipe também irá oferecer serviços de valor agregado, incluindo entrega local entre ilhas, desembaraço aduaneiro, manuseio especial e muito mais.

"Nossa oferta completa de serviços irá nos diferenciar neste mercado", observou Lee. "Nós a respaldamos com anos de experiência mundial, equipe local dedicada e soluções flexíveis e personalizadas, alinhadas com os principais setores da Indonésia, como petróleo, gás natural, têxtil e mineração."

O escritório, estrategicamente localizado, fica próximo a dois aeroportos internacionais, bem comoàBaía de Jacarta. Certificado com o selo ouro pelo Conselho de Construção Ecológica da Indonésia, o novo empreendimento se une a mais de 150 outras unidades da AIT ao redor do mundo.

AIT-Jakarta

Arkadia Green Park

Tower G, 16th Floor Unit 01B

Jl. Let. Jend. TB Simatupang No. Kav. 88

Jakarta Selatan 12520

Indonésia

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma empresa multinacional de agenciamento de cargas que ajuda empresas a crescerem, ampliando o acesso a mercados em todo o mundo onde podem vender e/ou adquirir matérias-primas, componentes e produtos acabados. Há mais de 45 anos, a líder em soluções para a cadeia de fornecimento, com sede em Chicago, utiliza um enfoque consultivo para formar uma rede mundial e parcerias de confiança em praticamente todos os setores, incluindo aeroespacial, energia, alta tecnologia, entregas residenciais, ciências da vida, marítimo e muito mais. Com suporte de tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta por via marítima, aérea, rodoviária e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com equipes de especialistas em mais de 150 localidades na Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gerenciamento de armazéns e serviços de entrega de alto nível. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, oferecemos soluções para conquistar a confiança de nossos clientes, que aproveitam nossos produtos, regiões e mercados verticais, tudo isto respaldado por uma cultura de alto desempenho.

