Bitget vê aumento na demanda VIP por estratégias de rendimento

VICTORIA, Seychelles, Nov. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após um aumento significativo na demanda de clientes VIP por soluções avançadas de rendimento, a Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou um pacote de migração por tempo limitado projetado para tornar a transição para estratégias de rendimento mais eficiente.

Esse sistema de suporte integrado transforma a escolha de passar em uma vantagem imediata, ajudando o novo capital a começar a trabalhar desde o primeiro dia. Ele reúne vantagens em estágio inicial, como até 1.600 BGB em airdrops para implantação de capital, vouchers de juros de 100% de bônus combinados com exclusivas opções de Earn de alto rendimento, um desconto de até 80 USDT com isenção de taxas onchain, acesso gratuito ao BG Explorer Pack com distribuições de token prioritárias, e alocações extras de PoolX para os próximos lançamentos de tokens.

“Nossos clientes foram além de perguntar se deveriam adotar estratégias de rendimento”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “O foco da conversa mudou para qual combinação de nossos produtos melhor posiciona seu portfólio para a fase de liquidezàfrente. Estamos vendo uma evolução clara da simples acumulação para a implantação proativa de capital.”

A Bitget VIP oferece gerenciamento de contas dedicado, execução de liquidez profunda e soluções de administração de patrimônio e de rendimento estruturado com curadoria, adaptadas a usuários institucionais e de alto patrimônio líquido. O programa foi projetado para traders que exigem clareza, velocidade e precisão na estrutura UEX, um modelo unificado que reúne liquidez centralizada, ativos tokenizados e ferramentas onchain em um único ecossistema.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Bolsa Universal (UEX) do mundo, servindo mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens criptográficos, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum, preço do XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de trading impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens no Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, Bitget Wallet é a principal carteira cripto não custodial, com suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, além de swaps avançados e insights de mercado integradosàplataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Sobre a Bitget VIP

A Bitget VIP oferece aos clientes premium um gerenciamento de conta dedicado, liquidez superior e um conjunto sofisticado de produtos estruturados para rendimento e administração de património, servindo investidores institucionais e de elevado patrimônio líquido em todo o mundo.

