Tudo pronto para a maior corrida autônoma do mundo: a A2RL alcança a capacidade máxima de público no circuito de Yas Marina

A maior corrida de carros autônomos do mundo irá ocorrer em Abu Dhabi no dia 15 de novembro, com 11 equipes de todo o planeta competindo na vanguarda da robótica, autonomia e IA por uma premiação total de US$ 2,25 milhões. A segunda temporada da A2RL levou 18 meses para ser concluída, com as seis equipes mais rápidas passando pelo rigoroso processo de qualificação para a Grande Final. A venda de ingressos para o evento no circuito Yas Marina atingiu novamente a capacidade máxima da arquibancada principal, enquanto os entusiastas do automobilismo e da tecnologia se preparam com expectativa para presenciar uma competição de IA como nenhuma outra.

EAV-25 autonomous racecars from finalist teams line up on the grid at Yas Marina Circuit. (Photo: AETOSWire)

Grande Final: Assento na primeira fila para a história da IA

A Grande Final da A2RL irá marcar a primeira vez que seis carros de corrida totalmente autônomos irão competir roda a roda na pista. As seis equipes - TUM, Unimore, Kinetiz, TII Racing, PoliMOVE e Constructor - foram determinadas por um rigoroso processo de qualificação em outubro. Representando Alemanha, Itália e EAU, elas irão competir em uma corrida de 20 voltas com vários carros para coroar o campeão da 2ª temporada da A2RL. A atual campeã, TUM, conquistou a primeira posição após uma acirrada corrida de qualificação com diversos carros contra a rival Unimore, preparando o terreno para um confronto histórico.

Para as cinco equipes restantes, a A2RL irá realizar uma corrida nível prata, oferecendo a elas a oportunidade de levar seus algoritmos ao limite e consolidar sua posição na classificação geral. As equipes da corrida nível prata são RAPSON, Code 19, Fly Eagle, FR4IAV e TGM Grand Prix.

Seres humanos x IA: A diferença de desempenho vem diminuindo

A preparação para a corrida na pré-temporada tem apresentado desempenhos recordes,àmedida que reduz a diferença entre o desempenho humano e o da IA. Durante a qualificação, a equipe italiana Unimore foi a primeira a superar um tempo de volta de referência estabelecido por um piloto humano durante os testes.

Esta demonstração da precisão das máquinas em relação ao instinto humano, e a rápida evolução do desempenho da IA, será exibida no dia da corrida. A atual campeã TUM terá o privilégio de competir contra o ex-piloto de F1 Daniil Kvyat na segunda edição do evento entre seres humanos e IA da A2RL. É esperado uma disputa acirrada nesta exibição, após o ritmo recorde das equipes durante a qualificação.

Supercarros, zona dos fãs e muito mais

Dando início aos principais eventos da noite, o Group 63 entrará na pista para uma espetacular demonstração de voltas de desfile de supercarros, preparando o terreno para a corrida autônoma. A seguir, serão entregues os prêmios da competição STEM da A2RL, que contou com a participação de 140 estudantes de todos os sete Emirados, que pilotaram carros autônomos AWS DeepRacer em escala 1/18, um modelo semelhanteàcompetição da A2RL.

A zona dos fãs deste ano, de nível internacional, irá oferecer uma experiência imersiva para todas as idades. Ela irá contar com demonstrações de robôs humanoides, jogos interativos, ativações tecnológicas práticas, entretenimento ao vivo e atrações para toda a família, levando a emoção da inovação autônoma além das pistas.

A corrida será transmitida para todo o mundo neste domingo, 16 de novembro, às 15h GST, pela Abu Dhabi Media Network, StarzPlay, Motorsport TV e pelo canal oficial da A2RL no YouTube. Mais uma vez, os fãs podem interagir diretamente com a plataforma de realidade virtual ao vivo da A2RL, vivenciando a pista, os dados dos carros em tempo real e a ação em alta velocidade se desenrolando ao seu redor, em tempo real.

A A2RL tem o apoio da SteerAI, junto com a parceira líder du; os parceiros oficiais AWS e Abu Dhabi Mobility; os parceiros oficiais Wio e Castore; os parceiros técnicos PACETEQ, Live in Five, Meccanica 42 e Vislink; bem como os parceiros do evento Abu Dhabi Gaming, Miral e o Conselho de Segurança Cibernética dos EAU.

Para mais informações e atualizações ao vivo, acesse www.A2RL.io.

A programação do evento está disponível aqui.

