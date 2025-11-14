Abordagem integrativa melhora saúde no ambiente de trabalho

Em um cenário nacional alarmante, em que os afastamentos por transtornos mentais e comportamentais cresceram 68% em um ano, totalizando mais de 472 mil casos em 2024, e o Brasil se mantém como líder mundial em ansiedade com 18,6 milhões de pessoas afetadas, a holding capixaba Beta Rede agiu de forma proativa. Antecipando-se às exigências da Norma Regulamentadora Nº 01 (NR-1) e da Lei nº 14.831 (Nova Lei de Saúde Mental) – que a partir de 2026 demandará medidas específicas para a saúde mental dos trabalhadores –, a empresa lançou em abril de 2025 o programa Beta.Mind. A iniciativa de saúde integrativa foca em psicologia, nutrição e atividade física para seus colaboradores.

Os primeiros resultados do programa, já em andamento, revelam um impacto substancial na percepção de bem-estar e na saúde dos participantes. Em termos de clima geral, 95% dos participantes consideraram o ambiente de trabalho bom ou muito bom, e a mesma porcentagem indicaria a empresa para alguém trabalhar.

Com a participação voluntária de 44 colaboradores, o programa é guiado por três pilares principais: psicologia, nutrição e atividade física. A coordenação está a cargo da psicóloga Suellen Romano, da nutricionista Polyana Romano e do educador físico Leonardo Romano, que buscam um cuidado contínuo e personalizado.

Entre as ações implementadas pelo Beta.Mind, destacam-se:

Capacitações de liderança em segurança psicológica, com foco em inteligência emocional e gerenciamento de emoções.

em segurança psicológica, com foco em inteligência emocional e gerenciamento de emoções. Workshops temáticos , como "Por que estamos adoecendo", abordando fatores mentais, nutricionais e de atividade física.

, como "Por que estamos adoecendo", abordando fatores mentais, nutricionais e de atividade física. Atividades físicas personalizadas , incluindo ginástica laboral, sessões de liberação miofascial, circuitos funcionais e experiências externas em grupo, como um circuito aeróbico com dinâmicas reflexivas realizado com 26 colaboradores na Curva da Jurema, em Vitória-ES.

, incluindo ginástica laboral, sessões de liberação miofascial, circuitos funcionais e experiências externas em grupo, como um circuito aeróbico com dinâmicas reflexivas realizado com 26 colaboradores na Curva da Jurema, em Vitória-ES. Acompanhamento nutricional , com orientações sobre alimentação saudável, montagem de marmitas, metabolismo e bioimpedância.

, com orientações sobre alimentação saudável, montagem de marmitas, metabolismo e bioimpedância. Acolhimento psicológico individualizado, diagnóstico organizacional e mapeamento de riscos psicossociais.

"Cuidar da equipe é um pilar de gestão. Não é discurso, é prática. A saúde do negócio também depende da saúde das pessoas que o constroem", afirma Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, que destaca a qualidade do ambiente de trabalho como prioridade estratégica.

A psicóloga Suellen Romano reforça a importância de uma abordagem integral e sensível: "Pela primeira vez, temos três gerações convivendo ao mesmo tempo nas equipes. Isso exige mais escuta, conexões genuínas e preparo por parte das lideranças. O despertar das empresas para essa realidade é visível. Hoje, cuidar das pessoas e do ambiente não é mais uma escolha: é uma necessidade."

Os resultados iniciais do Beta.Mind evidenciam a eficácia de uma cultura organizacional que prioriza a saúde e o bem-estar, fortalecendo não apenas os colaboradores, mas a sustentabilidade e o desempenho da empresa. O programa segue com monitoramento contínuo, e, no seu decorrer, um comitê interno de saúde integrativa avalia os avanços e estratégias, garantindo a perenidade das ações.