Lista reconhece profissionais que impulsionam o RH no Brasil

A TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, anuncia o lançamento do Top 100 Personalidades do RH, lista que reconhece os profissionais que se destacam na área de RH no Brasil. O intuito da lista é valorizar pessoas que impactam o mercado de gestão de pessoas com práticas mais humanas, inovadoras e alinhadas aos desafios do mundo do trabalho.

"O Top 100 Personalidades do RH não apenas celebra trajetórias inspiradoras, mas também reforça o papel estratégico dos profissionais de RH na construção de ambientes mais humanos, produtivos e inovadores", afirma Vivian Broge, vice-presidente de RH e Marketing da TOTVS.

Além da lista com os 100 nomes influentes, a premiação destaca profissionais em dez categorias diferentes, como Recrutamento e Seleção, Cultura e Engajamento, Diversidade e Inclusão, IA para RH, Liderança Feminina no RH, entre outras. A premiação também anunciou Top 3 personalidades do ano, reconhecendo Luciana Domagala, vice-presidente de Gente e Sustentabilidade da Ipiranga; Maria Susana de Souza, vice-presidente de Gente, Cultura e ESG da RD Saúde; e Patrícia Monteiro Araújo, diretora de RH do Mercado Livre Brasil, como profissionais que se destacaram por uma atuação de impacto.

Entre os destaques por categoria estão:

Recrutamento e Seleção - Bianca Tufolo, head de Talent da The Walt Disney Company;

- Bianca Tufolo, head de Talent da The Walt Disney Company; Cultura e Engajamento - Ana Franzoti, CEO & Founder da Ana Franzoti;

- Ana Franzoti, CEO & Founder da Ana Franzoti; Diversidade e Inclusão - Benilda Brito, Griô (CEO) da Múcua;

- Benilda Brito, Griô (CEO) da Múcua; Aprendizado Organizacional - Conrado Schlochauer, Founder & Member at n?vi;

Conrado Schlochauer, Founder & Member at n?vi; Employer Branding - Giuliana Menezes, Head of Employer Branding and Business Partner da Swile;

- Giuliana Menezes, Head of Employer Branding and Business Partner da Swile; Cultura e Engajamento - Ana Franzoti, CEO & Founder da Ana Franzoti;

- Ana Franzoti, CEO & Founder da Ana Franzoti; Diversidade e Inclusão - Benilda Brito, Griô (CEO) da Múcua;

- Benilda Brito, Griô (CEO) da Múcua; Aprendizado Organizacional - Conrado Schlochauer, Founder & Member at n?vi;

Conrado Schlochauer, Founder & Member at n?vi; Employer Branding - Giuliana Menezes, Head of Employer Branding and Business Partner da Swile;

- Giuliana Menezes, Head of Employer Branding and Business Partner da Swile; Remuneração e Benefícios - Ettore Martines, Diretor Executivo de RH da Raízen;

- Ettore Martines, Diretor Executivo de RH da Raízen; Responsabilidade Social - Caroline Carpenedo, VP de Gente da Suzano;

- Caroline Carpenedo, VP de Gente da Suzano; IA para RH - Sabrina Vasconcellos, Fundadora da Universo SAVA;

- Sabrina Vasconcellos, Fundadora da Universo SAVA; Liderança Feminina no RH - Maria Susana de Souza, VP de Gente, Cultura e ESG da RD Saúde;

- Maria Susana de Souza, VP de Gente, Cultura e ESG da RD Saúde; Futuro do Trabalho - Suzana Kubric, CHRO da Nubank



Metodologia

Criado originalmente como "Top 100 People RH" pela Feedz, empresa adquirida pela TOTVS em 2022, o projeto evoluiu e adotou novos critérios de avaliação. O Top 100 Personalidades do RH conta com uma metodologia baseada nos seguintes critérios objetivos: Atuação, Relevância, Impacto e Profundidade. O processo envolve três comissões — de Indicação, de Destaques e de Avaliação —, sendo a última 100% externa, composta por especialistas e líderes do mercado.

"O Top 100 Personalidades do RH celebra os profissionais que estão moldando o futuro da gestão de pessoas no Brasil. Nosso compromisso é dar máxima visibilidade a esses talentos, ao mesmo tempo em que reforçamos a TOTVS como uma parceira de inovação do setor", destaca Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS.

O resultado completo do “TOP 100 Personalidades do RH” está no site oficial.