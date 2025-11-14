Assine
Lista reconhece profissionais que impulsionam o RH no Brasil

Com comissão de avaliação 100% externa, 'Top 100 Personalidades do RH', lançado pela TOTVS, reconhece e celebra líderes do setor de RH em diferentes categorias

14/11/2025 18:19

Lista reconhece profissionais que impulsionam o RH no Brasil
Lista reconhece profissionais que impulsionam o RH no Brasil

A TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, anuncia o lançamento do Top 100 Personalidades do RH, lista que reconhece os profissionais que se destacam na área de RH no Brasil. O intuito da lista é valorizar pessoas que impactam o mercado de gestão de pessoas com práticas mais humanas, inovadoras e alinhadas aos desafios do mundo do trabalho.

"O Top 100 Personalidades do RH não apenas celebra trajetórias inspiradoras, mas também reforça o papel estratégico dos profissionais de RH na construção de ambientes mais humanos, produtivos e inovadores", afirma Vivian Broge, vice-presidente de RH e Marketing da TOTVS.

Além da lista com os 100 nomes influentes, a premiação destaca profissionais em dez categorias diferentes, como Recrutamento e Seleção, Cultura e Engajamento, Diversidade e Inclusão, IA para RH, Liderança Feminina no RH, entre outras. A premiação também anunciou Top 3 personalidades do ano, reconhecendo Luciana Domagala, vice-presidente de Gente e Sustentabilidade da Ipiranga; Maria Susana de Souza, vice-presidente de Gente, Cultura e ESG da RD Saúde; e Patrícia Monteiro Araújo, diretora de RH do Mercado Livre Brasil, como profissionais que se destacaram por uma atuação de impacto.

Entre os destaques por categoria estão:

  • Remuneração e Benefícios - Ettore Martines, Diretor Executivo de RH da Raízen;
  • Responsabilidade Social - Caroline Carpenedo, VP de Gente da Suzano;
  • IA para RH - Sabrina Vasconcellos, Fundadora da Universo SAVA;
  • Liderança Feminina no RH - Maria Susana de Souza, VP de Gente, Cultura e ESG da RD Saúde;
  • Futuro do Trabalho - Suzana Kubric, CHRO da Nubank


Metodologia

Criado originalmente como "Top 100 People RH" pela Feedz, empresa adquirida pela TOTVS em 2022, o projeto evoluiu e adotou novos critérios de avaliação. O Top 100 Personalidades do RH conta com uma metodologia baseada nos seguintes critérios objetivos: Atuação, Relevância, Impacto e Profundidade. O processo envolve três comissões — de Indicação, de Destaques e de Avaliação —, sendo a última 100% externa, composta por especialistas e líderes do mercado.

"O Top 100 Personalidades do RH celebra os profissionais que estão moldando o futuro da gestão de pessoas no Brasil. Nosso compromisso é dar máxima visibilidade a esses talentos, ao mesmo tempo em que reforçamos a TOTVS como uma parceira de inovação do setor", destaca Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS.

O resultado completo do “TOP 100 Personalidades do RH” está no site oficial.



Website: https://top100personalidadesrh.totvs.com/

