Mineiro está entre os 100 consultores mais influentes

O estrategista político brasileiro Celso Lamounier, de 29 anos, fundador da Voda & República, foi incluído na lista Compol 100, que reúne os 100 consultores e estrategistas políticos mais influentes do mundo, segundo a revista Washington COMPOL e a The Washington Academy of Political Arts & Sciences.



A cerimônia de reconhecimento ocorreu em 6 de novembro de 2025, em Washington, D.C., durante o evento que reuniu profissionais de diversos países para debater os avanços e desafios da comunicação e do marketing político internacional.

A Compol 100 integra o ecossistema do Napolitan Victory Awards, uma das principais premiações internacionais da área, que reconhece profissionais por suas contribuições à comunicação política e à promoção de práticas democráticas por meio da inovação estratégica.

Com atuação no Brasil e na América Latina, Lamounier participou de campanhas eleitorais em diferentes níveis — de prefeituras a presidências — e recebeu prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio CAMP da Democracia e o Polaris Awards, concedido em Londres.

Em 2024, uma de suas campanhas municipais, realizada em Itapecerica (MG), foi reconhecida em diversas premiações do setor, destacando o uso de estratégias de segmentação e comunicação de base.

Após o evento em Washington, Lamounier seguiu para Santiago, no Chile, onde atuou como observador internacional das eleições presidenciais de 2025. Ele também mantém agenda de compromissos no Brasil, com foco em comunicação pública e eleitoral.

Atualmente, Lamounier lidera a Voda & República, consultoria especializada em estratégia e marketing político. “O reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo, desenvolvido com profissionais comprometidos com ética e inovação. Ver o Brasil representado nesse cenário internacional é uma grande motivação”, afirmou Lamounier.