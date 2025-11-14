Doha Debates pergunta: o “sucesso conquistado” é uma ilusão?

O sucesso pode realmente ser conquistado? Em seu último episódio emblemático, o Doha Debates da Fundação Catar reúne pensadores e estudantes globais para uma conversa instigante sobre se o trabalho árduo e o talento ainda determinam quem ascende, ou se o “sucesso conquistado” esconde desigualdades mais profundas.

Daniel Markovits, professor de Direito Guido Calabresi na Faculdade de Direito de Yale, argumenta que o sistema criado para promover a justiça acabou consolidando a desigualdade. “A meritocracia se tornou o principal obstáculoàigualdade de oportunidades, pelo menos nos países ricos do mundo”, afirma, alertando que a competição baseada em educação de elite e vantagens herdadas substituiu a verdadeira mobilidade social.

Bryan Caplan, professor de Economia na Universidade George Mason, oferece uma visão contrastante. “A meritocracia é bastante real se realmente tivéssemos fronteiras abertas onde qualquer pessoa pudesse trabalhar em qualquer lugar”, diz ele. Para Caplan, a prosperidade depende da responsabilidade individual e da liberdade de movimento, não de intervenções estruturais.

Sob uma perspectiva centrada no ser humano, a Dr. Poornima Luthra, professora associada da Copenhagen Business School, questiona a ideia de que as oportunidades são igualmente acessíveis. “A meritocracia é uma crença, um sistema que parte do pressuposto de que as pessoas têm oportunidades apenas com base no mérito”, afirma. “Na realidade, as pessoas enfrentam preconceito e discriminação em diversos aspectos de sua identidade.”

Com uma visão global, Parag Khanna, fundador e CEO da AlphaGeo, vê potencial em redefinir a meritocracia. “A meritocracia pode funcionar se as pessoas mais qualificadas forem as que tomam decisões sobre o formato e o rumo da sociedade”, diz ele, citando modelos de governança que valorizam a especialização e a mobilidade.

Somando suas vozes, estudantes de universidades de todo o Catar refletem sobre como essas ideias ressoam com sua geração. Sundus Saeed, 26, estudante de ciências sociais na Universidade Hamad Bin Khalifa, diz: “O sistema muitas vezes garante que as pessoas fiquem de fora e, se alguém ascende, obstáculos são colocados em seu caminho para manter o status quo”. Carl Jambo, 22, estudante de economia internacional na Universidade Georgetown no Catar, tem uma visão oposta, dizendo: “A meritocracia te dá a plataforma para provar seu valor, um indivíduo contra o mundo”.

Filmado no formato característico do Doha Debates, no estilo Majlis, o debate reflete a missão da plataforma de promover conversas abertas e em busca da verdade para públicos globais, convidando os espectadores a reconsiderar o que significa justiça e como as sociedades podem garantir oportunidades para todos.

