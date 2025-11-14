RSA anuncia nova solução para aperfeiçoar a segurança do Microsoft Entra ID

A RSA, líder em identidade com foco em segurança, anunciou hoje que o RSA® ID Plus para Microsoft , uma nova categoria de solução que fornece um melhor nível de segurança para o Microsoft Entra ID, já está disponível ao público em geral. Agora no Microsoft Azure Marketplace, o primeiro produto, RSA ID Plus M1, inclui recursos cruciais que protegem as organizações contra ataques emergentes e ajudam as mesmas a manter a continuidade operacional em ambientes Microsoft e não Microsoft.

O RSA ID Plus para Microsoft M1:

Protege recursos dentro e fora do ecossistema da Microsoft: O RSA ID Plus oferece cobertura total para ambientes legados, OT, Microsoft e não Microsoft, trazendo MFA moderno e autenticação sem senha para centros de dados, computadores centrais, macOS, dispositivos conectados a AD, PCs e servidores conectados ao Entra (incluindo versões mais antigas do sistema operacional) e outros servidores web e infraestrutura crítica que o Entra não consegue alcançar por si só.

Garante que os recursos de missão crítica estejam sempre disponíveis e sempre protegidos: A exclusiva arquitetura híbrida de alta disponibilidade da RSA e suas capacidades offline garante que os recursos locais de missão crítica e os laptops fora de rede estejam sempre disponíveis e protegidos, mesmo quando os serviços em nuvem estiverem inacessíveis.

Impede ataques que burlam a autenticação multifator (MFA): O RSA Help Desk Live Verify impede ataques direcionados ao pessoal de suporte de TI e usuários. Ela utiliza segurança de identidade sem senha e resistente a phishing para impedir que invasores explorem vulnerabilidades nos processos de registro e credenciamento para lançar ataques.

Integra-se perfeitamente à Microsoft: O RSA ID Plus funciona em conjunto com o Microsoft Entra ID Plano 1 e Plano 2 para fechar as lacunas de segurança sem complicações.

"Setores de alta segurança possuem infraestruturas únicas que exigem conhecimento especializado em segurança para manter as operações e se defender contra novas ameaças", disse Greg Nelson, Diretor Executivo da RSA. "O RSA ID Plus para Microsoft garante que bancos, hospitais, agências governamentais e centrais elétricas possam implementar soluções de segurança modernas para se protegerem contra ameaças emergentes, enquanto garantem a resiliência de suas operações."

"Os extraordinários riscos, que enfrentam os setores de serviços financeiros, saúde, energia e outros altamente regulamentados, exigem recursos de segurança extraordinários que somente a RSA e a Microsoft juntas podem oferecer", disse Laura Marx, Diretora de Marketing e Crescimento da RSA. "Com o enfoque de segurança em níveis da RSA e da Microsoft, as organizações obtêm tanto a infraestrutura de nuvem escalável como a profunda experiência em segurança de identidade de que precisam para impedir ameaças com tecnologia de IA, manter as operações e garantir que todos os usuários possam permanecer produtivos."

Os usuários estão convidados a participar de uma demonstração do RSA ID Plus para Microsoft na próxima semana, durante a Microsoft Ignite no estande nº 1826R.

