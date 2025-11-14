Banco do Brasil realiza nova série de leilões de imóveis

O Banco do Brasil realizará, nos dias 13, 21 e 28 de novembro e 5 de dezembro, a partir das 13h, uma série de leilões de imóveis sob o regime de alienação fiduciária, com lances disponíveis exclusivamente de forma online no site da MGL Leilões.



O evento será conduzido pela própria empresa especializada MGL Leilões e reunirá mais de 300 imóveis distribuídos em diversas regiões do país.

A iniciativa segue as normas previstas na Lei nº 9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária de bens imóveis. Nessa modalidade, os bens retomados por instituições financeiras após a inadimplência são colocados em leilão público, visando viabilizar a recuperação de crédito e a reinserção dos imóveis no mercado.

O catálogo inclui casas, apartamentos e unidades comerciais em diferentes estados brasileiros. Entre os destaques, estão imóveis localizados em Caxias do Sul (RS), Maceió (AL), São José dos Campos (SP), Novo Hamburgo (RS) e São Paulo (SP). Cada lote possui informações completas sobre matrícula, localização, valor de avaliação e condições de pagamento, disponíveis no edital oficial do evento.

De acordo com levantamento publicado pelo portal Papo Imobiliário em 2024, o número de imóveis retomados por instituições financeiras e disponibilizados em leilões aumentou de 20,2 mil unidades em 2022 para mais de 50 mil em 2024, representando um crescimento acumulado superior a 150% no período. O avanço é atribuído à expansão das plataformas digitais e à ampliação do crédito imobiliário no país.

O Banco do Brasil tem ampliado o uso de leilões eletrônicos como instrumento de gestão de ativos e recuperação de crédito, acompanhando uma tendência crescente no setor financeiro. O formato digital tem permitido maior transparência, alcance nacional e participação democrática de interessados de diferentes regiões do país.