Empresas apoiam a campanha de conscientização Novembro Azul

O mês de novembro é marcado por um chamado à saúde masculina: a campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização e prevenção do câncer de próstata. A doença é a segunda causa mais comum de morte por câncer entre homens no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados cerca de 71,7 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil entre 2023 e 2025.

O diagnóstico tardio pode ser perigoso. Por isso, é fundamental que os homens iniciem os exames preventivos, especialmente após os 45 anos. “Quanto mais idoso, maior a chance de ter câncer de próstata”, alerta Emília Susume, urologista da Hapvida. Entre os principais fatores de risco estão o sedentarismo, a obesidade e o histórico familiar da doença. “Quem tem pai, irmão ou irmã com câncer tem muito mais chance de desenvolver também”, explica.

A médica reforça que manter uma rotina saudável, com alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e controle de peso, é essencial para reduzir os riscos. “Inserir alimentos à base de licopeno, como o tomate, pode ajudar na prevenção”, orienta. Ela ressalta que o Novembro Azul vai além do combate ao câncer de próstata: “É um convite para o cuidado integral da saúde do homem — física e mental — e para a adoção de hábitos mais saudáveis no dia a dia”, destaca.

Conscientização nas empresas

Neste ano, o movimento tem apoio corporativo em Minas Gerais, com empresas e organizações que abraçam a causa e promovem ações diretas para os colaboradores. Organizações como Somattos Engenharia, ALE Combustíveis e Setcemg implementam iniciativas para disseminar informações e incentivar os homens a priorizarem o cuidado com a própria saúde.

No setor da construção civil, a Somattos vai promover, no dia 14 de novembro, a palestra “Homem que se cuida constrói mais saúde”, com o urologista Tácito Guimarães. O evento será um bate-papo informativo, focado na prevenção e na importância da rotina de exames. Como incentivo ao autocuidado, todos os colaboradores receberão um kit especial com sabonete e cremes de cuidados pré e pós-barba. “O bem-estar dos nossos colaboradores é um valor inegociável. A iniciativa do Novembro Azul vai além de uma campanha; é um investimento direto na qualidade de vida e na saúde de quem constrói o nosso negócio todos os dias”, comenta Angelia Luz, analista de Recursos Humanos da Somattos.

No setor de transportes, a presença masculina é predominante, conforme levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Dos 297.872 vínculos empregatícios ativos registrados no estado, os homens representam 245.992 (82,6%) e as mulheres 51.880 (17,4%). Os dados constam no Painel CNT do Perfil do Trabalhador.

Nesse cenário, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), durante todo o mês, promove ações de reforço nas redes sociais, com informações sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidados contínuos com a saúde masculina. Além disso, será feita a distribuição de materiais informativos nas empresas do setor de transporte para incentivar motoristas, colaboradores e empresários a realizarem os exames de prevenção ao câncer de próstata. Segundo o presidente da entidade, Antônio Luis da Silva Junior, “mais que uma campanha, o Novembro Azul é um convite à reflexão e ao autocuidado, atitudes essenciais para quem faz o transporte seguir em movimento”, pondera.

A distribuidora de combustíveis ALE também promove, neste mês, uma programação voltada ao cuidado com a saúde masculina e à disseminação de informação entre os colaboradores. Neste ano, o destaque da programação será a Live Novembro Azul, que será transmitida no dia 19 de novembro, às 11h30, com o tema “Novembro Azul: Cuidados com a saúde masculina”. Durante a transmissão, os participantes poderão interagir por meio de um quiz de retenção de conteúdo, com sorteio de brindes ao vivo, com o objetivo de estimular a participação ativa e o engajamento dos colaboradores.

Para reforçar o tema, a campanha conta com lâminas de conteúdo educativo, baseadas na palestra e apresentadas durante as reuniões de Diálogo Semanal de Segurança (DSS) da primeira semana de novembro. Também serão publicados conteúdos informativos na intranet e nos demais canais internos de comunicação para incentivar a reflexão sobre hábitos saudáveis e a importância da prevenção.

O gerente executivo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da ALE Combustíveis, Adriano Brito, destaca que a empresa busca consolidar a cultura de saúde por meio de campanhas que envolvem toda a organização. “O Novembro Azul é mais uma oportunidade de falar sobre autocuidado, prevenção e conscientização de forma acessível e participativa. A meta é que cada colaborador se sinta parte desse movimento e leve essa mensagem adiante”, conta.

Seguindo a estratégia de promover a conscientização também fora do ambiente corporativo, a ALE ampliou a campanha com uma ação em parceria com a Full Time Sports. O carro da equipe na Stock Car será personalizado com a cor azul e a fita símbolo do movimento e a companhia promoverá conteúdos específicos nas redes sociais, com a participação de um influenciador convidado, para ampliar o alcance da mensagem ao público externo.