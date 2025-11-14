Ato em Brasília pede regulamentação da optometria

Mais de 400 optometristas de diversas regiões do Brasil se reuniram, em 6 de novembro (quarta-feira), na Câmara dos Deputados, em Brasília, para reivindicar a regulamentação da profissão e ampliar o debate sobre o papel da Optometria na atenção primária à saúde visual. A mobilização nacional foi organizada por entidades estaduais e nacionais da categoria e contou com representantes de 13 estados, incluindo Acre, Amazonas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás e Minas Gerais.

Durante a mobilização, os profissionais reforçaram o papel da Optometria como área complementar aos cuidados com a saúde visual, com foco em triagens, prevenção e correção óptica. A profissão, de nível superior, atua de forma autônoma em diversos países, como ocorre no Canadá, no Reino Unido e na Colômbia, e está alinhada com decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), além de notas técnicas públicas que reconhecem a atuação profissional da categoria.

O ato também prestou homenagem a Marcelo de Souza Nogueira, optometrista assassinado em São Paulo. O caso segue em investigação, mas mobilizou representantes da categoria em todo o país. Na Câmara, a presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo (CROOSP), Daniela Iamamoto, destacou a importância de que tragédias como essa não sejam esquecidas e sirvam de marco para políticas públicas mais claras e protetivas à profissão. “Seguiremos firmes, com coragem e responsabilidade, por uma Optometria respeitada e por um país em que cuidar da visão das pessoas não seja motivo de perseguição. A Optometria é essencial para garantir acesso à saúde visual no Brasil”, afirmou a presidente do CROOSP.

O Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo foi uma das entidades que lideraram a mobilização nacional, reforçando seu compromisso institucional com a valorização da Optometria e a defesa do exercício legal da profissão.

Durante a mobilização, a comitiva de optometristas foi recebida por parlamentares de diferentes bancadas na Câmara dos Deputados, incluindo Marangoni (União Brasil), Hélio Lopes (PL), Jefferson Campos (PL), Paulinho da Força (Solidariedade), Ribamar Silva (PSD), Maria Rosas (Republicanos) e Ely Santos (Republicanos), que ouviram as pautas da categoria e receberam os materiais entregues pelo grupo.

A proposta de regulamentação, já existente em diversos projetos de lei, deve continuar sendo debatida junto ao Congresso Nacional.

Reconhecimento internacional reforça legitimidade da causa

A presidente do World Council of Optometry (WCO), Dra. Sandra Block, participou remotamente do ato e destacou o papel da Optometria no enfrentamento dos desafios globais de saúde visual. Em sua fala, ela ressaltou que o Brasil tem potencial para se tornar referência internacional ao valorizar os optometristas como profissionais da atenção primária.

A declaração reforça a legitimidade da atuação optométrica e a importância da regulamentação para garantir o acesso da população, especialmente em regiões com escassez de atendimento especializado.

Sobre o CROOSP



O Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo (CROOSP) é uma associação civil sem fins lucrativos que representa, regulamenta e fiscaliza o exercício da profissão de optometrista no estado. A entidade atua pela valorização da categoria, pelo acesso à saúde visual de qualidade e pela difusão de conhecimento técnico-científico na área.

O conteúdo do evento está disponível na íntegra no site oficial do CROOSP.