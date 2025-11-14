Experian é nomeada uma das Melhores Empresas para Trabalhar do Mundo pelo segundo ano consecutivo.

A Experian foi mais uma vez reconhecida pela Fortune e Great Place to Work® como um dos Melhores Locais de Trabalho do Mundo (World’s Best Workplaces™) em 2025, marcando seu segundo ano consecutivo nesta prestigiada lista internacional. Esta honra coloca a Experian entre as 25 melhores empresas do mundo, reconhecidas por sua cultura organizacional excepcional, inclusão e experiência do empregado.

Estes 25 líderes mundiais foram selecionados entre as organizações que participaram da pesquisa de funcionários da Great Place to Work, com mais de 9 milhões de respostas representando mais de 25 milhões de empregados ao redor do mundo. Para serem consideradas para a lista, as empresas devem ter 5.000 ou mais funcionários a nível mundial e serem reconhecidas como empregadoras internacionais de destaque em pelo menos cinco listas Best Workplaces™ na Ásia, Europa, América Latina, África, América do Norte ou Austrália em 2024 ou no início de 2025.

"Este prêmio reconhece nossa cultura que prioriza as pessoas e nosso compromisso em criar um ambiente onde todos possam prosperar", disse Brian Cassin, Diretor Executivo da Experian. "Estamos orgulhosos de ser parte de uma comunidade mundial de organizações que priorizam o senso de pertencimento, a inovação e o crescimento."

Uma cultura de pertencimento, excelência e inovação

A Experian tem um compromisso de longa data com o desenvolvimento de uma cultura que prioriza as pessoas. Desde o primeiro dia, os empregados da Experian estão integrados em uma comunidade colaborativa e diversa. Mediante Grupos de Recursos de Funcionários (ERGs) ativos, recursos de aprendizagem inclusivos e iniciativas de participação mundial, a empresa garante que todos sejam ouvidos, valorizados, e possam aprender e progredir.

A cultura organizacional da Experian continua recebendo elogios, incluindo as melhores pontuações no Índice de Igualdade para Pessoas com Deficiência e no Índice de Igualdade Corporativa, além do Prêmio Outie de Excelência e Senso de Pertencimento no Ambiente de Trabalho. O Everest Group, a Fortune e a Forbes nomearam a Experian como uma empregadora de ponta na área de tecnologia. Além disto, as Classificações de FinTech da IDC colocaram a Experian entre as 10 maiores provedoras de tecnologia do mundo pelo quarto ano consecutivo. Estes reconhecimentos refletem a dedicação da empresa em fomentar um ambiente inclusivo, onde os funcionários se sintam respeitados, capacitados e aptos a serem autênticos no trabalho.

Impulsionando o crescimento profissional

O compromisso da Experian com a aprendizagem e o desenvolvimento de carreira utiliza IA e tecnologia para criar programas e ferramentas inovadoras que ajudam os empregados a assumir o controle de suas trajetórias profissionais. Um exemplo recente é Nadia, um premiado mentor virtual de IA, disponível para todos os funcionários da Experian, que os auxilia na gestão de seu desempenho e carreira. A Semana Global de Carreiras oferece aos funcionários acesso a ferramentas, oficinas e mentoria; e o recém-lançado NextGen Forum, uma iniciativa mundial de desenvolvimento de liderança, cultiva futuros líderes mediante rotações internacionais, 'sprints' de inovação e mentoria de altos executivos.

Por que este reconhecimento é importante?

Ser reconhecida como um dos Melhores Locais de Trabalho do Mundo ajuda a Experian a:

Comparar os resultados com os das melhores empresas para aprimorar continuamente a experiência dos empregados.

Atrair os melhores talentos que compartilhem seus valores e ambições.

Intensificar a confiança do cliente, ao demonstrar seu compromisso com as pessoas e seu propósito.

Ampliar as oportunidades de negócios através de uma cultura que impulsiona a inovação e o impacto.

Olhando para o futuro

A jornada da Experian não termina aqui. Com ambições ousadas de liderar em inovação e tecnologia, a empresa adota a IA, aperfeiçoa seu ambiente de trabalho digital e continua ouvindo comentários dos funcionários para dar forma ao futuro do trabalho.

"Esta conquista pertence a todos os membros da equipe Experian", disse Jacky Simmonds, Diretora de Recursos Humanos da Experian. "Juntos, construímos algo verdadeiramente especial e estamos comprometidos em sermos ainda melhores."

