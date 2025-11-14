Tornando a Educação Financeira Acessível sem ‘Tendências Elitistas’

OXFORD, Reino Unido, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd, e Michael McMahon, Professor de Economia da Universidade de Oxford, Prof., falaram sobre as complexidades da atual educação financeira, na última edição da série de discussões "What Economists Really Do", que atraiu 200 participantes em todo o mundo hoje.

Criação de um Legado de Liderança de Pensamento

Desde março de 2024, o EBC Financial Group ("EBC"), uma corretora online, e o Departamento de Economia da University of Oxford vem abordando como o pensamento econômico se aplica além da academia. Da evasão fiscalàeconomia do clima, esta terceira parceria consecutiva aborda o tema “Pense Como Um Economista: Educação Financeira e Entendimento Econômico em uma Era Complexa” em um webinar, falando sobre a questão mais fundamental: como tornar o pensamento econômico acessível a todos. A parceria destaca o compromisso de ambas as instituições em preencher a lacuna entre a teoria econômica acadêmica e a educação financeira prática.

Reelaboração da Educação Financeira Voltada Para a Inclusão

A conversa abordou um desafio crítico enfrentado pelas economias modernas: a lacuna de acessibilidadeàeducação financeira. David Barrett fez uma avaliação rigorosa situação atual dos esforços de educação financeira, particularmente após a crise financeira de 2008.

"A educação financeira no momento, infelizmente, está muito voltada para o desengajamento", afirmou Barrett. "Depois de 2008, a educação financeira tornou-se mais elitista, dando aos iniciantes uma curva de aprendizado mais acentuada e passou a ser inacessível a muitas pessoas."

Barrett ressaltou o compromisso da corretora online em reverter essa tendência por meio de iniciativas educacionais que priorizam a inclusão em detrimento da exclusividade, tratando a educação financeira como uma habilidade essencial e não como uma especialização. No último trimestre o EBC realizou mais de 1.000 webinars em todo o mundo em vários idiomas para promover a educação financeira. A plataforma de negociação online também realizou palestras de educação financeira em universidades e produziu conteúdo educacional para campi de aprendizagem em todo o mundo.

No seu podcast Pulse 360º no Spotify, o EBC oferece inteligência de mercado, liderança de pensamento e insights de experts para públicos globais. O Prof. McMahon participou de dois episódios de podcast introduzindo conceitos de economia aplicada e, entre outras coisas, esclareceu como a educação financeira viabiliza que as pessoas entendam instrumentos financeiros, interpretem os movimentos do mercado e tomem decisões financeiras e de vida mais informadas.

O Imperativo da Educação Econômica

"As pessoas estão muito mais interessadas na economia do que parece", disse McMahon, defendendo uma maior confiança na capacidade do público de compreender conceitos financeiros complexos quando apresentados de forma acessível.

Enfatizando o papel essencial da intervenção precoce, o Prof. McMahon destacou o potencial transformador da integração da educação financeira nos sistemas de educação formal: “É absolutamente crucial que a educação formal prepare os alunos com educação financeira e se familiarize com ela desde cedo. Quanto mais preparados, mais poderão enfrentar qualquer volatilidade econômica que surja. Isso inclui entender como a economia influencia o planejamento financeiro atual e futuro."

Uma Visão Compartilhada de Empoderamento Financeiro

O webinar reforçou a parceria estratégica entre o EBC e o Departamento de Economia da University of Oxford, unidos por uma missão compartilhada de promover a inclusão financeira por meio da educação. Com os insights dos profissionais com o rigor acadêmico, a colaboração visa equipar os indivíduos com as ferramentas analíticas e a compreensão econômica necessárias para a tomada de decisões financeiras informadas em uma era complexa.

O webinar mais recente estará disponível para visualização, juntamente com episódios anteriores, em https://www.ebc.com/partners/oxford/.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras – confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Alya Amani

Executiva Global de RP

alya.amani@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de RP

aldric.tinker@ebc.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9576209)