Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Adlocal rompe a marca de 100 clientes e anuncia rebranding

Com 18 meses de operação, a Adlocal, agência de marketing digital, ultrapassa a marca de 100 clientes e inicia nova fase institucional. O rebranding, desenvolvido pelo premiado StudioBah, marca o reposicionamento da empresa e a abertura de inscrições para novos Assessores de Marketing Digital.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
14/11/2025 12:46

compartilhe

SIGA
x
Adlocal rompe a marca de 100 clientes e anuncia rebranding
Adlocal rompe a marca de 100 clientes e anuncia rebranding crédito: DINO

A AdLocal, agência de marketing digital que atua nacionalmente, alcança um novo marco em sua trajetória ao ultrapassar a marca de 100 clientes ativos em apenas 18 meses de operação. O resultado reflete o crescimento acelerado da empresa, que atua em diversos segmentos como saúde, mobilidade, finanças e meio ambiente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre as marcas atendidas estão Automob, Grupo Vamos, Hospital Moinhos de Vento, Lifetime Investimentos e Ambipar. A diversidade da carteira reforça o modelo de negócio adotado pela agência, que combina tecnologia, análise de dados e atendimento consultivo para otimizar estratégias de marketing digital.

Em uma nova fase de posicionamento, a AdLocal anuncia seu processo de rebranding, conduzido pelo StudioBah, um estúdio premiado em posicionamento de marca no Brasil. A atualização da marca representa a evolução da empresa e seu alinhamento a uma abordagem mais moderna e orientada à expansão nacional.

Como parte desse reposicionamento, a agência também apresenta um novo modelo de operação comercial, que conta com Assessores de Marketing Digital. Esses profissionais autônomos poderão atuar na prospecção e relacionamento com novos clientes, contribuindo para ampliar a presença da AdLocal em diferentes regiões do país.

Segundo a empresa, o objetivo da iniciativa é descentralizar o atendimento comercial e fortalecer a proximidade com o mercado, mantendo o foco em resultados e na construção de parcerias estratégicas. Os interessados em participar do programa podem se inscrever por meio da página oficial.

A nova identidade visual e o formato de expansão refletem o amadurecimento da AdLocal como agência de marketing digital voltada à inovação, à escalabilidade e à personalização de estratégias em um cenário cada vez mais competitivo.



Website: http://adlocal.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay