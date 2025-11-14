Adlocal rompe a marca de 100 clientes e anuncia rebranding

A AdLocal, agência de marketing digital que atua nacionalmente, alcança um novo marco em sua trajetória ao ultrapassar a marca de 100 clientes ativos em apenas 18 meses de operação. O resultado reflete o crescimento acelerado da empresa, que atua em diversos segmentos como saúde, mobilidade, finanças e meio ambiente.

Entre as marcas atendidas estão Automob, Grupo Vamos, Hospital Moinhos de Vento, Lifetime Investimentos e Ambipar. A diversidade da carteira reforça o modelo de negócio adotado pela agência, que combina tecnologia, análise de dados e atendimento consultivo para otimizar estratégias de marketing digital.

Em uma nova fase de posicionamento, a AdLocal anuncia seu processo de rebranding, conduzido pelo StudioBah, um estúdio premiado em posicionamento de marca no Brasil. A atualização da marca representa a evolução da empresa e seu alinhamento a uma abordagem mais moderna e orientada à expansão nacional.

Como parte desse reposicionamento, a agência também apresenta um novo modelo de operação comercial, que conta com Assessores de Marketing Digital. Esses profissionais autônomos poderão atuar na prospecção e relacionamento com novos clientes, contribuindo para ampliar a presença da AdLocal em diferentes regiões do país.

Segundo a empresa, o objetivo da iniciativa é descentralizar o atendimento comercial e fortalecer a proximidade com o mercado, mantendo o foco em resultados e na construção de parcerias estratégicas. Os interessados em participar do programa podem se inscrever por meio da página oficial.

A nova identidade visual e o formato de expansão refletem o amadurecimento da AdLocal como agência de marketing digital voltada à inovação, à escalabilidade e à personalização de estratégias em um cenário cada vez mais competitivo.