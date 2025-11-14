Empreendedoras da Lei tem programação em seis países

Empreendedoras da Lei é um projeto editorial e institucional idealizado por Gabriela Barreto que reúne juristas brasileiras em obras coletivas e agendas internacionais, com foco em liderança feminina no Direito, circulação de conhecimento jurídico e articulação entre academia, diplomacia e mercado. A iniciativa, que surgiu em Fortaleza durante a pandemia, já passou por instituições como embaixadas europeias e cortes superiores brasileiras. Em 2025, o projeto terá nova programação na Europa, com atividades previstas em seis países ao longo de 17 dias.

A programação internacional do projeto teve início com uma edição realizada entre Lisboa, Ilha da Madeira, Berlim, Madrid, Haia e Tallinn. Segundo Gabriela Barreto, “o objetivo foi promover aproximações institucionais em diferentes países europeus. A programação incluiu recepção na Embaixada do Brasil em Berlim, participação no Ilustre Colégio de Advogados de Madrid e visita à Corte Internacional de Justiça em Haia”. Conforme a organização Empreendedoras da Lei, essas atividades colaboraram para o intercâmbio acadêmico e para a inserção das publicações em acervos de instituições jurídicas e educacionais. Para Barreto, idealizadora da iniciativa, “os resultados reforçam o potencial do projeto em promover a circulação internacional de conhecimento jurídico produzido por mulheres brasileiras”.

Nos Estados Unidos, o lançamento da obra Empreendedoras da Lei foi realizado no Harvard Club de Nova York, conforme noticiado pelo portal IBI Magazine. De acordo com a organização, a publicação passou a integrar o acervo da Suprema Corte Americana e da ONU, e o projeto passou a receber convites para novas edições e articulações internacionais. Segundo Gabriela, o evento representou “o fortalecimento da presença institucional do projeto em cenários decisórios globais”.

De volta ao Brasil, o projeto realizou doações formais das obras às bibliotecas do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Federal da OAB. Em entrevista à Seabra Television, Gabriela destacou os desdobramentos do projeto junto à comunidade jurídica brasileira.

A editora de Gabriela Barreto, a GB Editora, conta com um portfólio que inclui mais de 12 obras publicadas em cinco anos, mais de 30 eventos realizados e a participação de mais de 500 coautoras. A atuação concentra-se no empreendedorismo jurídico internacional e na promoção de redes de colaboração entre juristas em diferentes continentes.

A segunda edição europeia do projeto Empreendedoras da Lei está prevista para 2025 e deve incluir agendas institucionais e acadêmicas em diversas cidades. Conforme a organização, a programação contempla passagens por instituições como o Tribunal da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa, Universidade de Coimbra, Biblioteca da Ordem dos Advogados do Porto, Campus Censier em Paris, Parlamento Europeu em Estrasburgo, sede da ONU em Genebra, Università di Pisa, Colégio de Advogados de Pisa, Embaixada do Brasil em Roma, além de compromissos na cidade do Vaticano, em Londres e no Consulado-Geral do Brasil em Edimburgo.



Em 24 de novembro, a comitiva deverá chegar a Lisboa para uma agenda profissional com reuniões técnicas, apresentações em instituições parceiras e encontros com redes do setor jurídico. Segundo a coordenação, o objetivo é compartilhar iniciativas, prospectar colaborações e mapear oportunidades de atuação internacional.

A partir de 2026, a iniciativa passa a prever edições em diversos continentes. Segundo a organização, estão programadas atividades na América Latina, com etapas previstas em Buenos?Aires, Santiago, Cidade do México, Assunção, Lima e Montevidéu. Nos Estados Unidos, a segunda edição deve incluir eventos em Washington, Nova?York e Miami. Também há previsão de edições regionais no Paraná e no Rio de Janeiro, bem como de uma primeira programação na Ásia, com atividades previstas em Tóquio, Pequim, Riad, Singapura e Dubai.

Mais informações sobre a obra Empreendedoras da Lei – Europa 2ª edição estão disponíveis no site.



