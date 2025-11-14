The Empresas Estée Lauder realiza investimento minoritário estratégico na prestigiosa marca mexicana de fragrâncias de luxo XINÚ

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje um aporte minoritário na XINÚ, uma marca mexicana especializada em fragrâncias de luxo inspirada na abundância e no exotismo do continente americano. Este aporte representa o primeiro investimento da The Estée Lauder Companies em uma marca latino-americana, reforçando o compromisso da empresa em fomentar o empreendedorismo e a inovação regionais.

Desde a sua fundação em 2017, a XINÚ criou um universo singular no qual fragrância, design e narrativa convergem. A marca é reconhecida por seus espaços de varejo sensoriais, sua filosofia de design sustentável e produtos que valorizam a herança cultural ao mesmo tempo que reinventam o luxo contemporâneo.

“A excelência e o artesanato em perfumes constituem o cerne da The Estée Lauder Companies e alimentam nossa fervorosa busca por descobrir novas expressões de beleza”, afirmou Stéphane de La Faverie, presidente e diretor-executivo da The Estée Lauder Companies. “O México se tornou um vibrante polo de inovação no campo das fragrâncias — um lugar em que o artesanato e a relevância cultural se entrelaçam de maneiras extraordinárias. A XINÚ representa bem esse espírito, redefinindo o luxo contemporâneo por meio da autenticidade, da arte e da narrativa. Na condição de investidores minoritários, temos orgulho de contribuir para o crescimento contínuo da XINÚ e para a disseminação da criatividade e espírito rico do México e da América Latina ao redor do mundo. Este investimento reflete nossa profunda convicção no talento extraordinário da região e nosso empenho constante em fomentar marcas emergentes que estão definindo o futuro das fragrâncias e da beleza.”

“Este investimento representa um marco importante para a XINÚ e assinala o início de uma nova fase para a nossa marca — um momento crucial onde a nossa visão única para uma empresa de fragrâncias se torna uma possibilidade global”, afirmou Verónica Peña, cofundadora da XINÚ. “Em parceria com a The Estée Lauder Companies, podemos avançar com ousadia em nosso objetivo de expandir os limites do que a fragrância pode representar: um instrumento para narrar histórias, um veículo para a cultura e uma experiência profundamente humana que transcende fronteiras.”

Por trás da XINÚ estão três fundadores cuja experiência complementar amplia incessantemente os horizontes do artesanato e do design. Verónica Peña é a responsável pela visão olfativa, canalizando sua profunda conexão com os aromas em criações que combinam memória, beleza e propósito. Com mais de 30 anos de experiência em design conceitual e desenvolvimento de marcas, Ignacio Cadena apresenta uma estética ousada que estabelece a linguagem visual da marca; por sua vez, Héctor Esrawe — um dos designers industriais mais renomados da América Latina — contribui com um olhar detalhista e uma sensibilidade inovadora que reforça a autenticidade como fundamento da marca. Em parceria, eles construíram uma marca fundamentada na sustentabilidade e no propósito, onde os produtos são concebidos pensando na longevidade e as práticas ancestrais são reinterpretadas para a vida moderna.

A The Estée Lauder Companies realizou um aporte minoritário por meio de sua divisão estratégica de investimento e incubação em estágio inicial, denominada New Incubation Ventures (“NIV”). A NIV estabelece parcerias com fundadores e empreendedores visionários para desenvolver, financiar e apoiar as marcas e modelos de negócios de beleza emergentes mais promissores. Ao investir em empresas que revolucionam categorias e atraem novas gerações de consumidores, a NIV ajuda a moldar o futuro da beleza, enquanto constrói um portfólio diversificado de marcas e impulsionadores de crescimento para a The Estée Lauder Companies.

SOBRE A THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo uma administradora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, além da BALMAIN Beauty.

SOBRE A XÍNU

A Xinú de las Americas é uma das marcas de perfumes de nicho mais inovadoras do mundo. Construindo um novo conceito de luxo a partir do coração do continente americano (México), fundamentado no artesanato, cultura, narrativa, irreverência, produtos de excelência e experiências de varejo incomparáveis, comercializando um portfólio variado de itens, todos intrinsicamente relacionadosàfragrância. A autenticidade da instituição resulta do conhecimento e da imaginação de seus fundadores, que possuem 30 anos de experiência na construção de marcas, produtos, conceitos e experiências únicas, que combinam inovação com respeito pelas artes, design, sustentabilidade, criatividade humana, colaboração e uma profunda compreensão da construção de comunidades por meio de experiências humanas genuínas. A Xinú é movida pelo design sensorial. Atualmenteàvenda no México e nos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251113591058/pt/

Relações com a mídia:

Brendan Riley

briley@estee.com

Relações com investidores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com