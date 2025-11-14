Frete caro é o principal motivo de desistência de compras

O frete permanece como um dos pontos mais sensíveis na jornada de compra online no Brasil. Em um cenário de comparação de preços e alta concorrência, o valor do envio segue entre os fatores que mais influenciam a conversão no comércio eletrônico.

Um estudo divulgado pelo CX Trends 2023, realizado pela Octadesk em parceria com o Opinion Box, indica que 63% dos consumidores já desistiram de finalizar uma compra por conta do preço elevado da entrega.

Dados mais recentes do infográfico “Frete e Entregas no E-commerce 2025”, do Opinion Box, reforçam essa percepção. O material mostra que 81% afirmam que frete muito caro os faz desistir de comprar e que 78% já trocaram de loja por frete grátis ou mais barato.

Além do impacto direto na conversão, as políticas de envio passaram a integrar estratégias de relacionamento e fidelização. O mercado tem registrado expansão de iniciativas de frete gratuito como forma de aumentar competitividade e recorrência de compra. Um exemplo recente é o do Mercado Livre, que atualizou sua política de frete no Brasil. Agora, compras a partir de R$19 contam com envio gratuito, valor inferior ao mínimo anterior de R$79. A medida reforça a tendência de tornar o frete um diferencial estratégico nas plataformas de compra online.

Nesse contexto, a Mixtou estruturou a ação “Tá Pago!” com o objetivo de oferecer ao consumidor cobertura de frete em produtos selecionados e maior previsibilidade de custos ao longo de campanhas planejadas.

Segundo César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou, a proposta reflete o comportamento atual do público digital, que busca transparência e praticidade. “O frete é um fator decisivo. A ideia do ‘Tá Pago!’ surgiu da necessidade de simplificar a jornada de compra, eliminando barreiras e oferecendo mais clareza sobre o custo final do pedido. Essa previsibilidade é o que gera confiança e contribui para o retorno do cliente”, afirma.

Ainda de acordo com o CX Trends 2023, os custos de envio permanecem entre os principais desafios do comércio digital e devem continuar no centro das estratégias empresariais em 2025. O estudo aponta que o equilíbrio entre conveniência e transparência é um dos fatores que mais influenciam a experiência de compra e a fidelização dos consumidores.