Ran Kurup se une à MinIO para acelerar crescimento estratégico corporativo

MinIO, a plataforma de dados para IA empresarial, anunciou hoje a designação de Ran Kurup como Diretor de Desenvolvimento Corporativo. Neste cargo recém-criado, Kurup irá liderar as iniciativas de crescimento estratégico mundial da MinIO, incluindo expansão geográfica, fusões e aquisições, e outras estratégias de investimento destinadas a consolidar a liderança da empresa em infraestrutura de dados para IA empresarial.

Kurup chegaàMinIO proveniente da Intel Capital, onde desempenhou um papel essencial no suporte a empresas de alto crescimento nas áreas de IA, infraestrutura de dados e tecnologia empresarial. Sua ampla experiência em impulsionar a escala operacional para uma extensa gama e quantidade de investimentos o capacita a avançar com os objetivos de crescimento a longo prazo da MinIO.

“A designação de Ran ressalta o compromisso da MinIO em executar uma estratégia de crescimento disciplinada e abrangente", disse Garima Kapoor, Cofundadora e Co-Diretora Executiva da MinIO. "À medida que continuamos expandindo a nível mundial, sua experiência na interseção entre investimento em tecnologia e transformação empresarial será crucial para moldar a próxima fase de nossa expansão de mercado."

O foco de Kurup será acelerar o roteiro de crescimento estratégico da MinIO,àmedida que a demanda por seu armazenamento de dados em exaescala, pronto para IA, continua aumentando. A MinIO permite que as empresas modernizem sua infraestrutura de dados e impulsionem iniciativas de IA com uma base segura, soberana e infinitamente escalável, abrangendo desde a borda até o núcleo e a nuvem.

"A MinIO ocupa uma posição única no ecossistema de dados corporativos", disse Ran Kurup, Diretor de Desenvolvimento Corporativo da MinIO. "A capacidade da empresa de permitir que os clientes possuam e escalem infinitamente o nível de dados que impulsiona seus aplicativos de IA é incomparável no mercado. Com seu ímpeto, escala acelerada e clara visão estratégica, a MinIO está excepcionalmente bem posicionada para o crescimento contínuo e a liderança no setor de IA."

Em fevereiro de 2025, a MinIO anunciou que estava operando com lucro, tendo obtido um crescimento de 149% na Receita Recorrente Anual (ARR) nos últimos dois anos, com o impulso nas implantações de IA em exaescala em seu auge. A empresa continua expandindo sua presença internacionalàmedida que empresas e organizações governamentais adotam a plataforma AIStor da MinIO para suportar cargas de trabalho de dados e IA em larga escala.

Sobre aMinIO

MinIO é a base de dados para IA empresarial. Criada para desempenho em exaescala e escalabilidade ilimitada, o MinIO AIStor oferece um armazenamento de dados seguro, soberano e pronto para IA que abrange desde a borda até o núcleo e a nuvem. Com ampla adoção entre as empresas da Fortune 100 e 500, a MinIO está redefinindo o modo como organizações e agências governamentais armazenam, gerenciam e mobilizam todos os seus dados na era da IA. A MinIO conta com o apoio da AME Cloud Ventures de Jerry Yang, Dell Technologies, General Catalyst, Index Ventures, Intel Capital, Softbank Vision Fund 2 e outras empresas.

