Columbia Sportswear Company avança com seus planos de sucessão e designa os copresidentes, Peter J. Bragdon e Joseph P. Boyle

A Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM, a "Empresa"), líder mundial em design, fornecimento, marketing e distribuição de roupas, calçados, acessórios e equipamentos para atividades ao ar livre, estilo de vida ativo e cotidiano, anunciou hoje que, como parte de seu processo contínuo de planejamento de sucessão, implementou algumas mudanças em sua equipe de liderança diretiva.

O Conselho Administrativo (o "Conselho") designou Peter J. Bragdon e Joseph P. Boyle como copresidentes, com entrada em vigor a partir de 12 de novembro de 2025. O Sr. Bragdon foi designado Presidente da Empresa e irá supervisionar todos os negócios internacionais da Empresa, as marcas Mountain Hardwear, prAna e SOREL, mantendo também sua atual supervisão executiva de certas funções administrativas e de vendas para distribuidores internacionais. O Sr. Joseph P. Boyle foi designado Presidente da Marca Columbia e continuará supervisionando a marca Columbia da Empresa, incluindo os negócios na América do Norte, recentemente consolidados sob sua gestão no verão de 2025. O Sr. Bragdon e o Sr. Boyle irão trabalhar em conjunto para impulsionar as oportunidades comerciais da Empresa. Eles continuarão se reportando ao Sr. Timothy P. Boyle, que irá manterá as funções de Presidente do Conselho e Diretor Executivo da Empresa.

O Presidente do Conselho e Diretor Executivo, Timothy P. Boyle, disse: "Passei a maior parte de minha vida desenvolvendo a empresa e suas diversas marcas. Proteger as marcas, com a ajuda de muitos colegas dedicados, enquanto expandíamos nossa presença mundial, tem sido motivo de grande orgulho. À medida que a empresa retoma o crescimento, novas oportunidades serão desenvolvidas e contaremos com uma liderança entusiasta para levar a empresa ao próximo nível."

“Desde 1999, Peter Bragdon vem sendo um consultor de confiança e um líder estratégico essencial da empresa. Durante sua trajetória na empresa, orientou ou auxiliou em muitas oportunidades de crescimento cruciais e, mais recentemente, supervisionou nossos negócios de distribuição internacional em 74 países, onde ele e sua equipe obtiveram o crescimento financeiro dos negócios e elevaram a marca Columbia a nível mundial."

"Joe Boyle foi o arquiteto da estratégia Project Accelerate da marca Columbia, e estou na expectativa de vê-lo impulsionar esta estratégia no mercado dos EUA."

"Espero com interesse ver Peter e Joe fazerem crescer a empresa juntos em suas novas funções."

Para apoiar a transição do Sr. Bragdon, o Conselho designou Richelle T. Luther para o cargo de Vice-Presidente Executiva, Diretora Administrativa e Conselheira Jurídica da Empresa, e Jana C. Humble foi designada para o cargo de Vice-Presidente Sênior e Diretora de Recursos Humanos, ambas com entrada em vigor a partir de 12 de novembro de 2025.

A Columbia Sportswear Company reuniu um portfólio de marcas para vidas ativas, se tornando líder mundial no setor de roupas, calçados, acessórios e equipamentos para um estilo de vida ativo. Fundada em 1938 em Portland, Oregon, as marcas da empresa são vendidas hoje em cerca de 110 países. Além da marca Columbia®, a Columbia Sportswear Company também é proprietária das marcas Mountain Hardwear®, SOREL® e prAna®. Para saber mais, acesse os sites da empresa em www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.SOREL.com e www.prana.com.

