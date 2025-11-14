Xsolla e Airbridge assinam parceria para oferecer informações unificadas de desempenho de mobilidade e web para desenvolvedores de jogos eletrônicos

A Xsolla, empresa multinacional de comércio eletrônico que auxilia desenvolvedores no lançamento, crescimento e monetização de seus jogos, anunciou hoje uma nova integração Server-to-Server (S2S) com foco em mobilidade com a Airbridge, plataforma líder em mensuração unificada para profissionais de marketing móvel. Esta parceria estratégica permite aos desenvolvedores de jogos eletrônicos executar um rastreamento de desempenho preciso e multiplataforma, ao conectar os esforços de marketing móvel às compras efetuadas na Xsolla Web Shop.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251111228994/pt/

(Graphic: Xsolla)

À medida que mais desenvolvedores recorrem às lojas virtuais para impulsionar a monetização direta ao consumidor além das lojas de aplicativos tradicionais, entender o valor total destas transações fora da plataforma se tornou cada vez mais vital. Com a nova integração S2S da Xsolla, impulsionada pela Airbridge, os desenvolvedores agora podem obter uma visão completa e precisa do desempenho da campanha, ao atribuir compras na web como eventos no aplicativo e revelar o Valor Vitalício (LTV) e o Retorno sobre o Investimento em Publicidade (ROAS) válidos em todas as plataformas.

A integração Xsolla Web Shop + Airbridge S2S permite aos desenvolvedores:

Acompanhar as compras na loja virtual como parte da jornada do usuário de dispositivos móveis

Atribuir a receita às campanhas de aquisição e reengajamento de usuários

Entender o valor vitalício (LTV) total do jogador a partir de transações tanto no aplicativo como na web

As compras realizadas através da Xsolla Web Shop são enviadasàAirbridge como eventos seguros, de servidor a servidor, e depois atribuídasàfonte de instalação móvel ouàcampanha de reengajamento correta. Esta conexão garante que os desenvolvedores possam finalmente visualizar o impacto total no desempenho de suas estratégias de marketing móvel, tanto dentro como fora da loja de aplicativos.

"Após termos impulsionado centenas de lojas virtuais móveis, sabemos que os desenvolvedores desejam dados claros e processáveis ??que conectem cada compra a seus esforços em dispositivos móveis", disse Berkley Egenes, Diretor de Marketing e Crescimento da Xsolla. "Nossa nova integração S2S com a Airbridge oferece às equipes a precisão necessária para mensurar o que realmente importa: o desempenho real em aplicativos e na web."

"Na Airbridge, nossa missão é capacitar os profissionais de marketing com a transparência e as ferramentas necessárias para impulsionar o crescimento sustentável", disse Chris Oh, Diretor Executivo da Airbridge. "Através desta parceria com a Xsolla, conectamos os pontos entre os dados móveis e da web para oferecer aos desenvolvedores de jogos eletrônicos a visibilidade completa necessária para tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados."

Saiba mais sobre a integração S2S para Xsolla Web Shop e Airbridge em: xsolla.blog/airbridge.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para mais informações, acesse: xsolla.com.

Sobre a Airbridge

A Airbridge é uma plataforma de mensuração unificada que oferece aos profissionais de marketing modernos análises transparentes e que respeitam a privacidade. Criada para unificar dados em todos os canais e plataformas, a Airbridge auxilia empresas com foco em mobilidade a mensurar o desempenho com precisão, otimizar investimentos e impulsionar o crescimento sustentável. Com a confiança das principais marcas de dispositivos móveis a nível mundial, a Airbridge proporciona as informações necessárias para converter dados de marketing em resultados de negócios significativos.

Saiba mais em airbridge.io.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251111228994/pt/

Contato para mídia

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com