Empresa apoiada pela Third Rock Ventures, operando de modo sigiloso, seleciona a Parse Biosciences GigaLab para criar o maior atlas de TCRs para doenças autoimunes comuns

A Third Rock Ventures e a Parse Biosciences anunciaram hoje uma cooperação estratégica para criar um atlas inédito de 5 milhões de receptores de células T (TCRs) usando a plataforma GigaLab da Parse Biosciences. O projeto é liderado por uma empresa do portfólio da Third Rock Ventures, que atua de modo discreto e vem desenvolvendo medicamentos de precisão para doenças autoimunes.

Este estudo pioneiro irá gerar o maior conjunto de dados de TCRs do mundo, com foco em doenças autoimunes mediadas por células T, ao oferecer um recurso essencial para decodificar as assinaturas imunológicas que impulsionam a doença e revelar novos alvos terapêuticos. A nova empresa irá aproveitar as informações fornecidas pelo mapeamento da diversidade genética de TCRs nesta escala massiva, a fim de acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos de precisão para pacientes carentes com opções limitadas no momento.

"Este esforço nos posiciona para entregar o Atlas de TCRs mais completo já compilado para doenças mediadas por células T", disse o Dr. Hugo Hilton, Diretor da Third Rock Ventures, que está liderando a descoberta e o desenvolvimento da nova empresa do portfólio. "A capacidade de gerar e analisar dados desta magnitude com rapidez não apenas identificou novos alvos terapêuticos, mas também acelerou nosso programa de descoberta de medicamentos muito além das expectativas iniciais."

Esta iniciativa será conduzida através do Parse GigaLab, uma unidade avançada dedicadaàgeração de conjuntos de dados de sequenciamento de RNA de célula única em larga escala. Ao usar a tecnologia Evercode da Parse, o GigaLab produz rapidamente grandes conjuntos de dados de célula única com qualidade excepcional.

"Nossa missão é permitir que os pesquisadores façam perguntas ainda mais ambiciosas", declarou Charlie Roco, PhD, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Parse Biosciences. "Este atlas de TCRs demonstra como o GigaLab capacita a comunidade com conjuntos de dados de qualidade e escala incomparáveis, que impulsionam avanços na compreensão de doenças e aceleram o desenvolvimento de novas terapias."

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital, sendo utilizada por cerca de 3.000 clientes no mundo inteiro. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, o Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

