Líderes mundiais e ícones da indústria se unem sob a BRIDGE Alliance para impulsionar o futuro da mídia, do entretenimento e do conteúdo

Uma nova aliança internacional de formuladores de políticas, líderes criativos e inovadores se uniu sob o nome da BRIDGE Alliance para promover a inclusão, investimentos e o desenvolvimento sustentável na economia internacional de mídia, entretenimento e conteúdo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251112940476/pt/

World leaders and industry icons unite under BRIDGE Alliance to empower the future of media, entertainment and content (Photo: AETOSWire)

Com sede nos EAU, a BRIDGE Alliance se evidencia como uma organização mundial pioneira, presidida por Sua Excelência, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed. Ela reúne um influente conselho composto por ex-chefes de Estado, líderes internacionais, formuladores de políticas e diretores executivos dos setores de mídia, comunicação, tecnologia, finanças e criatividade.

O conselho fundador inclui Sua Alteza Real a Princesa, Lamia bint Majed Al Saud, Diretora Executiva do Rotana Media Group e Secretária Geral da Alwaleed Philanthropies; Sua Excelência, Macky Sall, quarto Presidente do Senegal; Sua Excelência, Dr. Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, Vice-Presidente da BRIDGE Alliance; Jessica Sibley, Diretora Executiva da TIME; Janet Yang, ex-Presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas; Dra. Julie Gichuru, Diretora Executiva do Africa Leadership and Dialogue Institute; Daniil Shuleyko, Diretor Executivo do Yango Group; Sanford Climan, Fundador da Entertainment Media Ventures; o estrategista Richard Attias; e Maryam bin Fahad, Diretora Executiva da BRIDGE Alliance.

Operando como uma organização independente e orientada por sua missão, a BRIDGE Alliance reinveste todos os seus excedentes operacionais no fomento da pesquisa, capacitação e inovação. Seu alvo é aumentar a cooperação, ao permitir que ideias, capital e talentos fluam com mais eficácia entre os setores de destino.

Sua Excelência, Al Hamed, descreveu a aliança como "um projeto humanitário e econômico nascido nos EAU para redefinir a relação entre mídia, sociedade e economia, construindo pontes de compreensão, impacto e crescimento entre as nações". Ele acrescentou que a BRIDGE Alliance "incorpora um ecossistema mundial fundado na cooperação, inovação e responsabilidade compartilhada, onde a experiência converte ideias em impacto e parcerias em progresso."

A primeira grande iniciativa da aliança, a BRIDGE Summit 2025, irá ocorrer de 8 a 10 de dezembro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC). O maior evento de estreia do setor de mídia do mundo irá reunir 60.000 participantes, 400 palestrantes e 300 expositores em sete áreas temáticas: Mídia, Economia Criativa, Música, Jogos, Tecnologia, Marketing e Imagem, que transformam o diálogo em ação e ampliam o acessoàeconomia mundial de conteúdo.

Com sede nos EAU, a BRIDGE Alliance é um centro internacional de inovação, cooperação e crescimento responsável da mídia, reforçando o papel do país como ponto de encontro para ideias, criatividade e progresso compartilhado.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251112940476/pt/

Natalie Habib

n.habib@nncpr.com