A TOURISE Destination Initiative apela à ação global para a segurança do turismo urbano por meio da IA

Lançada hoje na TOURISE Summit, a TOURISE Destination Initiative TDI — em português: Iniciativa de Destinos da TOURISE — reúne líderes globais do governo, organizações internacionais, academia e setor privado para transformar destinos em laboratórios vivos para a inovação no turismo. Guiada por sua Declaração de Princípios, a TDI defende a segurança, a gestão ambiental, a preservação cultural e o desenvolvimento centrado na comunidade por meio de tecnologia responsável e colaboração multissetorial.

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE, launches the TOURISE Destination Initiative, a global coalition to shape the future of tourism through a destination-centric approach, with co-chairs H.R.H. Prince Turki bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, Governor of Aseer Province, and Luigi Brugnaro, Mayor of Venice. They are joined with the TDI founding members and mayors

A TDI é copresidida pelo príncipe Turki bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, governador da província de Aseer, e Luigi Brugnaro, prefeito de Veneza, e seus membros fundadores incluem:

Patricia de Lille, ministra do Turismo da República da África do Sul

Mateo Julián Estrella Durán, ministro do Turismo da República do Equador

Thoriq Ibrahim, ministro do Turismo da República das Maldivas

Francis Suarez, prefeito de Miami, Estados Unidos

Mohamed Sefiani, prefeito de Chefchaouen, Marrocos

Natalia Bayona, diretora-executiva da Organização das Nações Unidas para o Turismo (ONU Turismo)

Arnaud Ngatcha, vice-prefeito de Paris

Iván Azurdia, diretor de Desenvolvimento Turístico, Instituto de Turismo da Guatemala

Jordan Tan, diretor de Tecnologia e Diretor de Dados, Conselho de Turismo de Singapura

Jon Berroya, diretor de Assuntos Governamentais e Políticas Públicas do Google

Mauricio Rodas, professor visitante, Universidade da Pensilvânia

Matthijs Bouw, fundador, One Architecture and Urbanism

O primeiro projeto da TDI, “IA para a Segurança no Turismo”, tem como objetivo promover o uso responsável da inteligência artificial nos destinos membros da TDI. A iniciativa baseia-se em insights do documento técnico Surveillance or Safety? How Cities are Rewriting Tourism (Vigilância ou segurança? Como as cidades estão reescrevendo o turismo), elaborado pelo Penn Institute for Urban Research (Penn IUR), da Universidade da Pensilvânia. De autoria de Mauricio Rodas, pesquisador visitante do Penn IUR e ex-prefeito de Quito, o estudo explora os desafios éticos e operacionais do uso da IA no turismo urbano e foi lançado em conjunto com a TDI.

“Como destinos, temos a responsabilidade de proteger aquilo que nos torna únicos — nosso povo, nosso patrimônio e nosso futuro”, afirmou Sua Alteza Real, o Príncipe Turki bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, governador da Província de Aseer e copresidente da TOURISE Destination Initiative. “Por meio da TDI, estamos criando um espaço compartilhado para que as cidades assumam a liderança; ao adotar a inovação fundamentada na ética e na empatia, garantimos que o turismo se torne uma força em prol da segurança, da dignidade e do desenvolvimento sustentável.”

“Os destinos urbanos são o coração da indústria global do turismo, e é imprescindível que nenhuma cidade, em qualquer lugar do mundo, jamais seja vista como insegura para seus visitantes ou moradores”, afirmou Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, ministro do Turismo e presidente da TOURISE. “Com a TOURISE Destination Initiative, estamos convocando as cidades a liderarem com integridade. As inovações em segurança devem estar ancoradas em uma governança responsável. Ao aplicarmos a tecnologia com visão de futuro, protegemos os viajantes e reforçamos a confiança que define o futuro do turismo.”

À medida que as cidades enfrentam o aumento da criminalidade, das ameaças digitais e da ansiedade dos viajantes, a TDI orientará a adoção ética da IA ??para aprimorar a segurança, estabelecendo novos padrões de transparência e confiança.

Mauricio Rodas acrescentou: “Embora nove em cada dez prefeitos demonstrem interesse em integrar a inteligência artificialàgestão urbana, apenas 2% das cidades estão, de fato, utilizando essa tecnologia para fins de segurança — principalmente devidoàausência de políticas e marcos regulatórios. O projeto ‘IA para a Segurança no Turismo’, da TDI, foi criado para preencher essa lacuna, oferecendo orientações práticas para que as cidades possam proteger todos que chamam um destino de lar, seja de forma permanente ou temporária.”

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma global que molda um novo cenário para o turismo mundial.

Sob a égide do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, e com o apoio da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita, a primeira TOURISE Summit acontecerá de 11 a 13 de novembro de 2025, em Riad, Arábia Saudita.

O evento reunirá visionários dos setores governamental, empresarial, de investimentos, turismo e tecnologia para impulsionar negócios transformadores e concretizar iniciativas de alto impacto que irão redefinir o futuro da indústria do turismo global.

A TOURISE garante a participação mundial e oferece acesso aos tomadores de decisão que influenciam a evolução do setor. Após a cúpula, a TOURISE continuará como uma plataforma ativa durante todo o ano, onde ideias ousadas se transformam em soluções práticas para o mundo real.

É aqui que se moldam os próximos 50 anos do turismo. Juntos, somos invencíveis.

Para obter mais informações, acesse www.tourise.com

