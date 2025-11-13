SMBC Americas nomeia Juan Kreutz como diretor de soluções de financiamento estruturado

O SMBC Group anunciou hoje a nomeação de Juan (JC) Kreutz como diretor de soluções de financiamento estruturado para as Américas e vice-diretor para os negócios nas Américas.

A partir de Nova York, JC supervisionará os negócios de produtos estruturados do banco, incluindo financiamento e consultoria de projetos, financiamento imobiliário, financiamento alavancado, financiamento de fundos, transporte, leasing e financiamento comercial global, além de supervisionar a região da América Latina do SMBC.

“JC teve um impacto significativo nos negócios do SMBC Américas em mais de 10 anos de atuação no banco, ajudando a manter a posição de liderança do SMBC em financiamento e consultoria de projetos nos Estados Unidos, além de expandir nossa presença na América Latina”, disse Hirofumi Otsuka, CEO da Divisão das Américas do SMBC. “Sob a liderança de JC, o SMBC continuará a evoluir e a diversificar seu modelo de negócios para atender da melhor forma nossos clientes.”

Antes de assumir seu cargo atual, JC foi diretor-geral de Finanças Estruturadas Globais para as Américas no SMBC, onde supervisionou diversos setores industriais na América do Norte e do Sul, incluindo energia e novas fontes energéticas, infraestrutura, imóveis, finanças municipais e finanças corporativas latino-americanas.

Antes de ingressar no SMBC, JC estruturou o grupo de Mercados de Capitais de Dívida (DCM) na BBVA Securities, onde também atuou como chefe de DCM para Recursos Naturais. Ele ocupou anteriormente cargos em finanças energéticas e banco de investimento no Barclays, WestLB, Credit Suisse e Merrill Lynch. JC é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Georgetown e possui um MBA pela Stern School of Business da Universidade de Nova York.

JC sucede Carl Adams, que se aposentou após 12 anos de liderança no banco.

Sobre o SMBC

O SMBC Group é um dos principais grupos financeiros globais. Com sede em Tóquio e uma história de 400 anos, o SMBC Group oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo serviços bancários, leasing, valores mobiliários, cartões de crédito e financiamento ao consumidor. O Grupo possui mais de 150 escritórios e 120.000 funcionários em quase 40 países. O Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) é a holding do SMBC Group, um dos três maiores grupos bancários do Japão. As ações do SMFG são negociadas nas bolsas de valores de Tóquio e Nagoya, e os ADRs são negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: SMFG).

Nas Américas, o SMBC Group está presente nos EUA, Canadá, México, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. As empresas operacionais do Grupo nas Américas incluem o Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. e Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (coletivamente, Divisão SMBC Group Americas). Para informações adicionais, acesse www.smbcgroup.com

