FlightSafety International anuncia lançamento de manual de Procedimentos Operacionais Padrão para elevar a segurança na aviação executiva

A FlightSafety International Inc. anunciou hoje a publicação do Manual de Procedimentos Operacionais Padrão para Aeronaves (SOP – Standard Operating Procedures), um marco que estabelece práticas consistentes e comprovadas para operações de aviação executiva no mundo inteiro.

Desenvolvido em colaboração com a National Business Aviation Association (NBAA), fabricantes de aeronaves, operadores e outros especialistas líderes em treinamento, o manual é fruto de anos de parceria entre empresas e instituições dedicadas a melhorar a segurança na aviação.

O novo manual oferece orientações padronizadas tanto para operações com um piloto quanto para operações com vários pilotos, reunindo as melhores práticas de organizações de diferentes portes. Ao promover a adoção ampla de procedimentos uniformes, o conjunto de SOPs fortalecerá a consistência entre frotas, aumentará a segurança em ambientes de tripulação dinâmica e gerará dados valiosos para aperfeiçoar continuamente os programas de treinamento.

“A FlightSafety International tem orgulho de liderar esta iniciativa e de entregar um padrão que reflete a contribuição de toda a comunidade da aviação executiva”, afirmou Ben Carter, vice-presidente executivo de Operações dos Centros de Treinamento da FlightSafety International. “A incorporação desses SOPs ao treinamento promoverá maior consistência e apoiará diretamente operações mais seguras em todo o setor.”

Os operadores poderão adotar os novos procedimentos em programas de treinamento da FlightSafety a partir do verão de 2026, período que permitirá familiarização prévia com os padrões. O manual será atualizado continuamente em parceria com representantes da indústria, assegurando que reflita as melhores práticas em evolução e sustente os mais altos níveis de segurança operacional.

Profissionais da aviação executiva podem saber mais sobre os novos SOPs assistindoàgravação do National Safety Forum da NBAA, realizado em 15 de outubro, durante a NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), em Las Vegas (EUA).

Sobre a FlightSafety International Inc.

A FlightSafety International Inc. é a principal empresa mundial de treinamento profissional em aviação e fornecedora de simuladores de voo, sistemas visuais e displays para organizações educacionais, comerciais, governamentais e militares. A companhia eleva continuamente os padrões de segurança na indústria por meio de programas rigorosos de treinamento para pilotos, técnicos e outros profissionais de mais de 170 países. Com mais de 70 anos de atuação, a FlightSafety opera a maior frota de simuladores de voo de última geração do mundo, distribuída entre centros de aprendizagem e instalações de treinamento em seis continentes. Mais informações em flightsafety.com.

