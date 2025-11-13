Mary Kay Ash Foundation® doa US$ 500.000 para promover a pesquisa e a detecção precoce do câncer na Baylor Scott & White Health

The Mary Kay Ash Foundation®, defensora da inovação em saúde feminina há quase três décadas, anunciou uma doação de US$ 500.000àBaylor Scott & White Dallas Foundation para acelerar um ensaio clínico pioneiro sobre câncer de mama triplo-negativo e promover iniciativas de detecção precoce que mudam o atendimento de reativo para proativo no recém-criado Texas Cancer Interception Institute.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251113045853/pt/

In recognition of its steadfast, decades-long commitment to women’s health, the Mary Kay Ash Foundation was honored with the prestigious Circle of Care Award at the 2025 Celebrating Women Luncheon, hosted by the Baylor Scott & White Dallas Foundation. The award celebrates those who have made a profound impact in shaping the future of breast cancer care through advocacy, philanthropy, and innovation. Since its inception, the luncheon has raised more than $42 million to fund research, advance detection, and support programs that empower women and families facing breast cancer. Photo Credit: Kristina Bowman

A doação dupla inclui

US$ 100.000 em apoio contínuo a um ensaio clínico TRIM-EBC inovador liderado pela renomada presidente da Celebrating Women para Pesquisa do Câncer de Mama, Joyce O’Shaughnessy, MD. O ensaio explora o potencial de medicamentos para perda de peso para reduzir o risco de recorrência em pacientes com câncer de mama com sobrepeso.

A segunda parte é uma doação plurianual ao Texas Cancer Interception Institute, que visa detectar e interceptar o câncer em seus estágios iniciais – quando é mais tratável –, ajudando a mudar a narrativa das mulheres sobre o câncer de “Eu tenho câncer” para “Eu tenho câncer, mas o detectamos precocemente”. Projetado para ser implantado em larga escala, o programa visa revolucionar as estratégias de detecção precoce e intervenção para melhorar a sobrevivência ao câncer de mama e muito mais.

Este último compromisso reforça uma missão comum entre as duas organizações: investir em pesquisas transformadoras sobre o câncer que melhorem os resultados e nos aproximem da cura de tipos de câncer que afetam desproporcionalmente as mulheres. Nas últimas duas décadas, a Mary Kay Ash Foundation® contribuiu com US$ 1,3 milhão para a Fundação Baylor Scott & White Dallas, refletindo uma aliança duradoura baseada em descobertas científicas e compaixão.

“A Mary Kay Ash Foundation continua comprometida em encontrar curas para os tipos de câncer que afetam as mulheres — estamos lutando por nossas mães, filhas, irmãs e por todas as mulheres em nossas vidas”, afirmou Michael Lunceford, presidente do conselho diretor da Fundação Mary Kay Ash. “Esta doação representa um passo importante rumoàredefinição do tratamento do câncer — passando de uma abordagem reativa para o diagnóstico precoce e opções viáveis de tratamento — com o objetivo de garantir uma vida longa e saudável após o câncer. É uma honra estarmos ao lado do Baylor Scott & White na construção do futuro da saúde feminina.”

Em reconhecimento ao seu compromisso firme e duradouro com a saúde da mulher, a Foundation Mary Kay Ash foi homenageada com o prestigioso prêmio Circle of Care Award durante o Almoço Celebrando as Mulheres de 2025, promovido pela Foundation Baylor Scott & White Dallas. O prêmio celebra aqueles que causaram um impacto profundo na construção do futuro do tratamento do câncer de mama por meio da defesa, filantropia e inovação. Desde sua criação, o evento já arrecadou mais de 42 milhões de dólares para financiar pesquisas, aprimorar a detecção e apoiar programas que fortalecem mulheres e famílias enfrentando o câncer de mama.

“Mary Kay Ash acreditava no poder das mulheres para mudar o mundo — e essa convicção vive por meio do firme compromisso de sua fundação em promover a saúde feminina, investindo no diagnóstico precoce e em tratamentos mais eficazes”, afirmou Christina Goodman, presidente da Baylor Scott & White Dallas Foundation. “Quando mentes brilhantes, como a da Dra. Joyce O’Shaughnessy, e corações compassivos se unem, coisas extraordinárias acontecem. Esta parceria tem como foco levar esperança, cura e novas possibilidades a pacientes e famílias em todas as nossas comunidades.”

Você sabia?

A Mary Kay está comprometida em acabar com os cânceres que afetam mulheres no mundo inteiro, com seu impacto se estendendo globalmente por meio de financiamento de pesquisas e campanhas de conscientização promovidas pelos mercados da Mary Kay em diversos continentes:

Na Espanha , a Mary Kay é parceira da Fundação FERO para apoiar a pesquisa sobre câncer de mama metastático.

, a Mary Kay é parceira da Fundação FERO para apoiar a pesquisa sobre câncer de mama metastático. No Brasil , o Instituto Mary Kay financia programas de educação e rastreamento do câncer, alcançando milhares de mulheres anualmente.

, o Instituto Mary Kay financia programas de educação e rastreamento do câncer, alcançando milhares de mulheres anualmente. Na Malásia , a Mary Kay colabora com a Sociedade Nacional do Câncer da Malásia para promover a detecção precoce.

, a Mary Kay colabora com a Sociedade Nacional do Câncer da Malásia para promover a detecção precoce. No Canadá, a Mary Kay Ash Charitable Foundation apoia os workshops Look Good Feel Better® para mulheres em tratamento contra o câncer e fornece doações de produtos para ajudar as mulheres a se sentirem bonitas após o câncer.

Juntos, a Mary Kay Inc., seus mercados globais e suas quatro fundações e fundos beneficentes patrocinados pela empresa contribuíram com quase US$ 44 milhões globalmente para ajudar a eliminar os cânceres que afetam as mulheres. Saiba mais sobre o impacto global contínuo da Mary Kay – do avanço da saúde e do empoderamento femininoàproteção dos recursos naturais e a promoção de mudanças duradouras – no Relatório de Sustentabilidade de 2025.

Sobre a Mary Kay Ash Foundation®

Guiada pelo sonho de Mary Kay Ash de enriquecer a vida das mulheres de todas as partes do mundo, a Mary Kay Ash Foundation® arrecada e distribui fundos para acabar com a violência doméstica e investir em pesquisas inovadoras sobre o câncer, com foco na cura de tipos que afetam especificamente as mulheres. Desde 1996, a Fundação já contribuiu com mais de 98 milhões de dólares para organizações alinhadasàsua missão dupla. Além disso, apoia iniciativas de conscientização, programas de alcance comunitário e defende legislações que garantam a saúde e segurança das mulheres. Juntos, podemos tornar o mundo melhor para elas. Para saber como educar, defender, ser voluntário, doar e participar de ações que salvam vidas e empoderam mulheres, visite marykayashfoundation.org ou encontre-nos no Facebook e no Instagram.

Sobre a Baylor Scott & White Dallas Foundation

A Baylor Scott & White Dallas Foundation arrecada fundos para promover a missão da Baylor Scott & White Health: fundada como um ministério cristão de cura, a Baylor Scott & White Health promove o bem-estar de todos os indivíduos, famílias e comunidades. Na Baylor Scott & White Dallas Foundation, a filantropia é o catalisador da mudança — impulsionando a inovação, ampliando o acesso a cuidados compassivos e capacitando mais pessoas a viver com saúde. Juntos, estamos moldando o futuro da assistência médica no norte do Texas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251113045853/pt/

Mary Kay Ash Foundation®

Newsroom.marykay.com

info@marykayashfoundation.org