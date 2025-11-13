SS&C Technologies conclui aquisição da Curo Fund Services

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) concluiu a aquisição da Curo Fund Services, uma das principais provedoras sul-africanas de soluções de administração de fundos, a partir de uma joint venture entre a Sanlam e a Old Mutual. Os termos da negociação não foram divulgados.

A Curo Fund Services administra mais de 3 trilhões de rands (US$ 170,4 bilhões) em ativos e presta serviços a clientes institucionais da Sanlam, Old Mutual e terceiros. Cerca de 300 funcionários se uniramàSS&C na Cidade do Cabo. A equipe fará parte da SS&C Global Investor & Distribution Solutions, liderada por Nick Wright. A fusão irá oferecer aos clientes sul-africanos acessoàautomação, aos dados eàexperiência operacional internacional da SS&C. A Curo está posicionada para expandir sua oferta de serviços de administração de fundos, aumentar sua participação de mercado e acelerar o crescimento na África do Sul e em todo o continente africano.

A Curo Fund Services já utiliza diversas tecnologias de contabilidade de fundos e serviços de ativos da SS&C. A transação não irá afetar os contratos de administração de clientes existentes da Curo. A escala mundial e a experiência da SS&C irão possibilitar melhores soluções e prestação de serviços otimizada. Todas as partes estão comprometidas em garantir uma transição tranquila.

"Estamos muito animados em receber os funcionários e clientes da Curo na SS&C", disse Bill Stone, Presidente e Diretor Executivo da SS&C. "A equipe traz consigo relacionamentos sólidos com clientes e um histórico comprovado de serviços no crescente mercado sul-africano. Juntos, iremos oferecer um conjunto robusto e completo de soluções para seguradoras, gestoras de ativos e investidores institucionais da região. Estamos na expectativa de trabalhar em conjunto e trazer maior eficiência, informações baseadas em dados e serviços integradosàregião."

Sobre a Curo

A Curo Fund Services, sediada na África do Sul, administra mais de ZAR 3 trilhões em ativos para clientes de serviços financeiros. Com ampla experiência e histórico comprovado, a empresa oferece a gestores de ativos, plataformas de investimento e investidores institucionais serviços completos de contabilidade de fundos, administração de investidores e relatórios regulatórios.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora internacional de serviços e software para os setores de serviços financeiros e saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sede em Windsor, Connecticut, e escritórios ao redor do mundo. Mais de 23.000 organizações de serviços financeiros e saúde, desde as maiores empresas do mundo até pequenas e médias empresas, confiam na SS&C por sua experiência, escalabilidade e tecnologia.

